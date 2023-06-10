Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk kare - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk kare

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk kare

10.06.2023 11:55

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralmasının ardından makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralmasının ardından makam odasından ilk fotoğrafları paylaşıldı.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk fotoğrafı

İLK KONUŞMASINI YAPTI

Dün düzenlenen devir teslim töreninde Hafize Gaye Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim." dedi.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk fotoğrafı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk fotoğrafı

MEHMET ŞİMŞEK: BİRLİKTE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın yeni göreviyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu, Erkan'ın "olağanüstü bir tercih" olduğunu vurguladı. Şimşek, "Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak Sayın Hafize Gaye Erkan ile çalışmak ve onu desteklemek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı. Erkan için "Mükemmel bir seçim" ifadesini kullanan Bakan Şimşek, açıklamasının devamında şunları belirtti: Onun güçlü akademik referansları ve uluslararası finans piyasalarındaki kapsamlı deneyimi, Türkiye'ye zorlu ekonomik dönemlerde rehberlik etmek için iyi bir konumda olduğunu ifade ediyor.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk fotoğrafı

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk fotoğrafı

BİRÇOK ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENDİ

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Hafize Gaye Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı. Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Hafize Gaye Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk fotoğrafı

"İZLENMESİ GEREKEN KADINLAR" LİSTESİNE GİRDİ

Hafize Gaye Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Kararnameyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Merkez Bankası Başkanlığı'na kadın bir başkan atandı.

YORUMLAR
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Merkez Bankası'ndan 'sahte hesap' uyarısı: Hafize Gaye Erkan'ın Twitter'ı yok, önümüzdeki günlerde açacak Merkez Bankası'ndan 'sahte hesap' uyarısı: Hafize Gaye Erkan'ın Twitter'ı yok, önümüzdeki günlerde açacak

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk kare - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk kare - Son Dakika
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