Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi. İki ülke arasında yapılan zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ortak bastın toplantısı düzenlendi ve 9 anlaşma imzalandı.

"BÖLGESEL KONULARI GÖRÜŞTÜK"

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Geçen ay Toscana bölgesinde gerçekleşen ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrasında İtalyan makamlarınca gösterilen iş birliği için teşekkür ediyoruz. İş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. Bölgesel, küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek dokuz anlaşmayı imzaladık.

"25 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNİ AŞACAĞIZ"

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olması. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.

"SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ AYRI ÖNEM TAŞIYOR"

Üçüncü toplantı ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin yararlı olacağı konusunda mutabıkız. Şirketlerimizi işbirliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönde teşvik etmeye devam edeceğiz. Askeri iş birliği ve savunma sanayi iş birliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor.

"ORTAK PROJELERLE GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Gündemimizde terörle mücadelede de iş birliği olarak ayrıca önemli yer tutuyor. İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan ile göçün idaresi ve yasadışı göçle mücadele konularını ele aldık. Bu alanda istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz.

"TÜRK-İTALYA ÜNİVERSİTESİ KURULACAK"

Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması girişimi bunların içinde en önemlidir. İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerindeki desteği için kendilerine teşekkür ettik. Bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi esastır. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de zirve vesilesiyle Ukrayna krizini ayrıntılı bir şekilde ele aldık.

"10 GÜN İÇİNDE NETİCEYE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Rusya ile Ukrayna'nın müzakere sürecine geri dönülmesi, tahıl ile ilgili BM planıyla görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında iş birliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik. Karadeniz'de tahıl koridoru için bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.

"SAMP-T KONUSUNDA İMZA AŞAMASINA GELELİM İSTİYORUZ"

SAMP-T bizim için gerçekten üç ülke arasında İtalya, Fransa, Türkiye arasında büyük önem arzediyor. En son NATO Zirvesi'nde sayın Macron ile konuyu etraflıca ele aldık. Sayın Draghi ile bu konuyu konuşacağım dediler. Bugünkü ikili görüşmemizde de konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız da ele aldılar. Bir an önce SAMP-T konusunda imza aşamasına gelelim istiyoruz. Bizim savunma sistemlerimiz içinde bu büyük önem arz ediyor. Bu konuyla zaten sayın Başbakanla mutabakatımız tam. Aynı şekilde Macron'la mutabakatımız var.

"İNSANLARI DENİZLERDEN TOPLUYORUZ"

Özellikle (mültecileri Ege ve Akdeniz'de geri itme) çabalarında, gayretinde maalesef Yunanistan, artık Avrupa'dan öte, yani Yunanistan İtalya için tehlike arzetmeye başladı. Geri itmelerde, düzensiz göçteki o insanlar nereye doğru sığınmaya çalışıyor? İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz geri itmelerde elimizden gelen gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz. Aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var. Bu konuda sayın Draghi'nin düşüncelerini almak isterim."