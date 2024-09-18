Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl

Türkiye\'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl, kadınlar 5,3 yıl daha uzun yaşıyor.

18.09.2024 12:34
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 oldu. Kadınların erkeklerden 5,3 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Tunceli olurken, en düşük olan il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü.

TÜİK, 2021-2023 yıllarına ilişikin "Hayat Tabloları" istatistiklerini yayınladı. TÜİK'in açıklamasında, "Ülkemize özel hayat tabloları, 2013 yılından itibaren Türkiye ve il düzeyinde idari kayıtlardan yıllık olarak üretilmektedir. Hayat tabloları yoluyla elde edilen doğuşta beklenen yaşam süresi bilgisine ek olarak ilk kez eğitim durumuna göre beklenen yaşam süresi bilgisi de hesaplanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.

Kadınlarerkeklerden 5,3 yıl daha uzun yaşıyor

Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl iken 80 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl olarak gerçekleşti.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 63,5 yıl oldu

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 60,9 yıl iken kadınlarda 66,1 yıl olarak gerçekleşti.

Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 49,1 yıl

Türkiye'de, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,1 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,6 yıl iken kadınlarda 51,5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak hesaplandı.

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 30,1 yıl

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,1 yıl oldu. Erkekler için bu süre 27,8 yıl iken kadınlarda 32,3 yıl olarak gerçekleşti.

Kadınlarda 65 yaşta beklenen yaşam süresinin erkeklerden 3,3 yıl daha fazla olduğu görüldü

Türkiye'de 2021-2023 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,4 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,7 yıl iken kadınlarda 19 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il Tunceli

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79,7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i, 76,2 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Adana izledi.

Erkeklerde en uzun yaşam süresine sahip il Tunceli

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 77,1 yıl ile Mardin ve 77 yıl ile Bingöl izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,2 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i, 73,6 yıl ile Gaziantep ve 74 yıl ile Kırklareli, Edirne ve Adana takip etti.

Kadınlarda en uzun yaşam süresine sahip il Tunceli

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 83,6 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 83,3 yıl ile Şırnak ve 82,5 yıl ile Muğla izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 78,7 yıl ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i, 79,1 yıl ile Kilis ve 79,2 yıl ile Kütahya ve Hatay takip etti.

İstanbul'da doğuşta beklenen yaşam süresi 78,6 yıl

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78,6 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,3 yıl oldu.

Ankara'da doğuşta beklenen yaşam süresi 79,2 yıl

Doğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara 79,2 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,5 yıl iken kadınlarda 81,8 yıl oldu.

Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı görüldü

Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde; eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyi ile birlikte beklenen yaşam süresinin de arttığı tespit edildi.

Cinsiyet ayrımında, eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı tespit edildi. Ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyesine sahip 30 yaşındaki kişilerin beklenen yaşam süreleri arasındaki farkın 5 yıl civarında olduğu görüldü.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Tunceli, Türkiye, Ekonomi, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl - Son Dakika

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