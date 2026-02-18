Türkiye İtibar Endeksi 2026 sonuçları açıklandı - Son Dakika
Türkiye İtibar Endeksi 2026 sonuçları açıklandı

Türkiye İtibar Endeksi 2026 sonuçları açıklandı
18.02.2026 13:03
Türkiye İtibar Akademisi tarafından hazırlanan Türkiye İtibar Endeksi, savunma sanayi ve yüksek güvenlik teknolojilerinden yazılım ve lojistiğe uzanan 43 sektörde kurumların toplum nezdindeki itibar performansını ortaya koydu. Endeks, bu yıl 15. kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin en kapsamlı ve en uzun soluklu algı araştırmalarından biri olan Türkiye İtibar Endeksi, 2026 yılı sonuçlarıyla bir kez daha Türkiye'nin kurumsal güven fotoğrafını ortaya koydu. Türkiye İtibar Akademisi tarafından hazırlanan ve bu yıl 15. kez açıklanan endeks; savunma sanayi ve yüksek güvenlik teknolojileri, tasarruf finansman, yazılım geliştirme ve bilişim ile lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerinin de ilk kez dahil edildiği toplam 43 sektörde faaliyet gösteren kurumların itibar düzeylerini analiz etti.

Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Özüm Acar, 15. yıla ilişkin değerlendirmesinde itibarın kurumlar açısından stratejik bir kaldıraç haline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İtibar artık yalnızca bir algı yönetimi konusu değil; kurumların sürdürülebilirliği, krizlere dayanıklılığı ve geleceğe hazırlanma kapasitesini belirleyen stratejik bir değerdir. Türkiye İtibar Endeksi, 15 yıldır kurumların toplumla kurduğu güven ilişkisini veriye dayalı olarak ortaya koyuyor. Bu da yöneticilere ölçümle hareket etme imkânı sunuyor."

TİE TÜRKİYE'NİN KURUMSAL İTİBAR HAFIZASINI OLUŞTURUYOR

Araştırma metodolojisine değinen Acar; "Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması 15 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi kullanılarak gerçekleştirild,.Araştırmanın yürütülmesi için NUTS 2 gruplaması tercih edilerek telefonla görüşmeler 26 bölgeden rasgele olarak seçilen 15000 kişinin aranması ile gerçekleştirildi" diyerek "Türkiye İtibar Endeksi, kurumlara yalnızca bir sıralama sunmakla kalmıyor; güçlü oldukları alanları, gelişime açık başlıkları ve olası itibar risklerini de görünür kılıyor. Araştırma sonuçları, kurumların iletişim stratejilerinden kriz yönetimine kadar pek çok alanda veri temelli yol haritaları oluşturmasına katkı sağlıyor. 15 yıllık sürekliliğiyle Türkiye'nin kurumsal itibar hafızasını oluşturan Türkiye İtibar Endeksi, iş dünyası ve karar vericiler için yalnızca bugünün fotoğrafını çekmekle kalmıyor; kurumların gelecekte nasıl bir güven ilişkisi kurması gerektiğine dair güçlü bir referans noktası sunuyor. " şekilde araştırma hakkında bilgi verdi.

ALFABETİK SIRALAMAYA GÖRE DERECEYE GİREN MARKALAR:

En İtibarlı Marka: Arçelik, Aselsan, Baykar, Bosch, Eti, Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Ülker, Vestel

Altın ve Mücevherat: Ahlatçı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, D Diamond, Gülaylar Altın, Koçak Gold, Sina Pırlanta, So Chic, Zen Pırlanta

Akaryakıt: Aygaz, Aytemiz, Bp, İpragaz, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Total, Tüpraş, Türk Petrolleri

Bankacılık: Akbank, Denizbank, QNB, Garanti BBVA, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

Bebek ve Çocuk Ürünleri: Chicco, Civil, Dalin, E-bebek, LC Waikiki, Molfix, Panço , Prima, Sleepy, Uni Baby

Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch, LG, Profilo, Regal, Samsung, Siemens, Vestel

Beyaz Et: Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, Beyza Piliç, Erpiliç, Gedik, Has Tavuk, Keskinoğlu, Köy Tavuğu, Lezita, Şenpiliç

Bisküvi, Şekerleme ve Çikolata: Elvan, Eti, Kent, Milka, Nestle, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker, Züber

Dijital Platformlar ve Abonelik Servisleri: Amazon Prime, BluTV, Disney Plus, Exxen, GAİN, Netflix, S Sport Plus, Tabii, TOD TV, Turkcell TV Plus, Youtube

E-Ticaret Sitesi: Amazon, Boyner, Çiçeksepeti, Getir, Hepsiburada, N11, PttAVM, Sahibinden, Temu, Trendyol

Elektronik Eşya: Apple, Arçelik, Arzum, Beko, Bosch, LG, Philips, Samsung, Siemens, Vestel

Elektronik Perakende: Apple, Arçelik, D&R, Easycep, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Trendyol, Troy, Vatan

Enerji: Aksa Doğalgaz, Bedaş, CK Elektrik, Enerjisa, Gediz, Sedaş, Tatlıpınar Enerji, Tedaş, Tüpraş, Zorlu Enerji

Erkek Giyim: Altınyıldız, Beymen, Damat, Hatemoğlu, Kığılı, Mavi, Pierre Cardin, Sarar, Süvari, Vakko

Ev Tekstili: Bella Maison, Brillant, Chakra, Cotton Box, English Home, Karaca Home, Linens, Madame Coco, Özdilek, Sarev, Taç

Fast Food: Arby's, Baydöner, Burger King, Domino's, KFC, Köfteci Yusuf, Mc Donald's, Pidem, Popeyes, Tavuk Dünyası

Fintech ve Bankacılık: Akbank, DenizBank, Enpara, Garanti BBVA, Hepsipay, Türkiye İş Bankası, Midas, Papara, QNB, Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası

Gayrimenkul ve Yatırım Markaları: Birevim, Coldwell Banker, Eminevim, Emlak Konut GYO,Fuzul Ev, Nef, Remax, Sinpaş, TOKİ, Yapı Merkezi

Holdingler: Anadolu Grubu, Baykar, Doğuş Grubu, Eczacıbaşı Topluluğu, Eren Holding, Koç Holding, Rönesans Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

Kadın Sağlığı ve Kişisel Bakım: Avon, Gratis, Kotex, Loreal, Molped, Nivea, Orkid, Rossmann, Sephora, Yves Rocher

İç Giyim: Calvin Klein, Dagi, Intimissimi, Kom, Penti, Pierre Cardin, Seher Yıldızı, Suwen, Tutku, Victoria's Secret

İçecek: Beypazarı, Coca Cola, Çaykur, Dost Ayran, Fanta, Kola Turka, Pepsi, Sarıyer Kola, Sütaş Ayran, Uludağ

Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Komili, Maylo, Papia, Selpak, Sleepy, Sofia, Solo, Teno

Kargo: Aras Kargo, DHL, FedEx Turkey, Hepsi Jet, Kolay Gelsin, PTT Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, UPS, Yurtiçi Kargo

Kozmetik: Avon, Flormar, Golden Rose, Gratis, L'Oréal, MAC, Maybelline, Note Cosmetique, Watsons, Yves Rocher

Kripto Para Borsası: Binance TR, BingX, Bitci, Bitexen, Bitget, BtcTurk, Gate.io, Icrypex, MEXC, Midas, OKX

Lojistik ve Tedarik Yönetimi Zinciri: Arkas Lojistik, Borusan Lojistik, CEVA Logistics, DHL, Ekol Lojistik, Evolog Lojistik, Horoz Lojistik, Mars Logistics, Netlog Lojistik, Reysaş Lojistik

Mobilya: Bellona, Çilek Mobilya, Doğtaş, Enza Home, İkea, İstikbal, Kelebek, Loda Mobilya, Mondi Home, Yataş

Otomotiv: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Renault, Togg, Toyota, Volkswagen, Volvo

Özel Eğitim Kurumları ve Vakıf Üniversiteleri: Bahçeşehir Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilkent, Biruni Üniversitesi, Doğa Koleji, Koç Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, TED Kolejleri

Özel Hastane: Acıbadem Sağlık Grubu, Amerikan Hastanesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Florence Nightingale, Liv Hospital, Lokman Hekim, Medical Park, Medicana, İstanbul Medipol Hastanesi, Memorial

Pizza: Domino's Pizza, Little Caesars, Papa Johns, Pasaport Pizza, Pizza Bulls, Pizza Hut,Pizza İl Forno, Pizza Lazza, Sbarro, Terra Pizza

Porselen ve Züccaciye: Acar Home, English Home, Jumbo, Karaca, Korkmaz, Kütahya Porselen, Madame Coco, Paşabahçe, Porland, Schafer

Sağlıklı Beslenme ve Destek Ürünleri: Herbalife, Nutraxin, Orzax, Pharmaton, Protein Ocean, Solgar, Supradyn, Wefood, Züber, Zühre Ana

Savunma Sanayi ve Yüksek Güvenlik Teknolojileri: Albayraklar, Aselsan, Baykar, BMC, CANiK, Havelsan, Meteksan, Otokar, Roketsan,TUSAŞ

Seramik: Bien, Ege Seramik, Hitit Seramik, Keramika, NG Kütahya Seramik, Kale Seramik, Seramiksan, Vitra, Yurtbay Seramik, Qua Granite

Sigorta ve Bireysel Emeklilik: Agesa, Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Garanti BBVA Emeklilik, HDI Sigorta, Mapfre, Sompo Sigorta, Türkiye Sigorta

Spor Giyim: Adidas, Decathlon, FLO, Hummel, LC Waikiki, Mavi, Nike, Puma, Skechers, Under Armour

Süpermarket: A101, Bim, CarrefourSA, Çağrı Market, File, Metro Türkiye, Hakmar, Migros, Şok, Tarım Kredi Kooperatifleri

Süt ve Süt Ürünleri: Atatürk Orman Çiftliği, Dost, Halk, İçim, Mis, Pınar, Sek, Sütaş, Teksüt, Torku

Şampuan ve Saç Bakım Ürünleri: Bioblas, Bioxcin, Blendax, Clear, Duru, Elidor, L'Oréal Elseve, Head & Shoulders, L'Oréal, Pantene

Tasarruf Finansman: Albayrak, Birevim, Denizbank, Emlak Katılım, Eminevim, Fuzulev, İş Bankası, Katılım Evim, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım

Turizm/Seyahat Acentesi: Efe Tur, Etstur, Jolly Tur, Kamil Koç, Pamukkale Turizm, Pegasus, Setur, Tatilbudur, Türk Hava Yolları, Touristika

Yazılım Geliştirme ve Bilişim Hizmetleri: Akınsoft, Aselsan, Baykar, Casper, IBM, Innova, KoçSistem, Logo Yazılım, Microsoft, Softtech

