Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.501,20
|-4,22
|-27,16
|İş Bankası (C)
|5,16
|2,18
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|0,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,93
|2,09
|-24,09
|İş Girişim
|8,27
|2,10
|-56,36
|İş GMYO
|2,12
|6,00
|-16,54
|İş Y. Men. Değ.
|13,48
|0,60
|-18,78
|İş Yat. Ort.
|2,65
|1,92
|-21,20
|İşbir Holding
|59,50
|7,11
|10,85
|Işık Plastik
|6,30
|-3,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|0,00
|-13,16
|İttifak Holding
|1,33
|-0,75
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|22,88
|12,27
|27,11
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|-0,43
|-30,20
|İzmir Fırça
|6,28
|0,00
|12,95
|Jantsa Jant Sanayi
|57,10
|-4,83
|37,76
|Kafein Yazılım
|20,68
|-0,48
|-3,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,17
|5,70
|Kaplamin
|22,80
|2,43
|-32,54
|Kardemir (A)
|5,59
|-0,18
|-6,05
|Kardemir (B)
|5,58
|-2,11
|5,88
|Kardemir (D)
|6,47
|3,52
|11,94
|Karel Elektronik
|8,83
|-0,11
|31,31
|Karsan Otomotiv
|3,61
|-2,17
|11,08
|Karsu Tekstil
|8,70
|5,84
|1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,50
|21,44
|Kartonsan
|46,30
|-1,49
|-51,10
|Katmerciler Ekipman
|1,33
|3,10
|-23,22
|Kent Gıda
|189,20
|0,16
|-46,79
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|0,73
|-37,23
|Kervan Gıda
|12,27
|2,25
|19,88
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|36,73
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,98
|2,06
|-21,12
|Kızılbük GYO
|28,08
|6,36
|Klimasan Klima
|10,07
|3,92
|19,35
|Koç Holding
|22,76
|5,18
|11,28
|Konfrut Gıda
|3,76
|-0,79
|-11,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,05
|-2,04
|154,45
|Konya Çimento
|812,00
|-3,84
|-28,14
|Koray GMYO
|6,90
|-5,22
|55,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,44
|0,32
|63,60
|Koza Altın
|95,15
|1,98
|-1,60
|Koza Madencilik
|14,55
|3,56
|-6,07
|Körfez GMYO
|5,25
|-10,26
|-9,48
|Kristal Kola
|1,32
|0,00
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|33,36
|1,71
|-9,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|173,90
|-1,14
|10,55
|Kuyas Yatırım
|2,54
|0,00
|10,43
|Kütahya Porselen
|64,00
|10,34
|26,86
|Kütahya Şeker Fabrikası
|39,10
|-27,26
|Lider Faktoring
|3,48
|6,42
|2,05
|Link Bilgisayar
|28,22
|0,28
|-10,69
|Logo Yazılım
|41,44
|-0,14
|33,08
|Lokman Hekim Sağlık
|11,00
|7,42
|54,98
|Lüks Kadife
|44,54
|1,04
|55,11
|Makina Takım
|2,83
|-1,74
|-17,01
|Manas Enerji Yönetimi
|16,53
|6,17
|Margün Enerji
|9,14
|Marka Yatırım Holding
|4,32
|-2,70
|-32,81
|Marmaris Altınyunus
|171,10
|0,00
|54,01
|Marshall
|271,00
|-5,48
|-11,64
|Martı GMYO
|0,98
|-5,77
|-61,62
|Martı Otel
|1,68
|-2,33
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,22
|-2,29
|Mavi Giyim
|64,30
|2,06
|24,59
|Mazhar Zorlu Holding
|32,42
|0,93
|2,99
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,76
|-1,97
|Mega Polietilen
|5,01
|1,21
|-34,60
|Menderes Tekstil
|2,09
|-0,48
|-32,36
|Mercan Kimya
|10,41
|-5,88
|Merit Turizm
|15,10
|-4,13
|45,76
|Merko Gıda
|4,84
|-3,39
|-43,98
|Metemtur Yatırım
|3,28
|2,18
|-59,43
|Metro Holding
|1,39
|0,72
|-33,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,67
|0,75
|-7,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|-0,54
|-21,46
|Migros Ticaret
|31,70
|-1,43
|-25,93
|Milpa
|4,16
|6,12
|-9,57
|Mistral GMYO
|4,39
|1,15
|-6,79
|MLP Sağlık
|26,86
|1,21
|35,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|-3,51
|19,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,59
|-1,05
|-44,39
|Mondi Tire Kutsan
|8,15
|3,95
|7,24
|Nasmed Egepol
|5,73
|-0,35
|Naturel Enerji
|33,84
|-5,53
|-4,70
|Naturelgaz
|7,29
|-2,80
|Net Holding
|4,79
|3,90
|39,65
|Netaş Telekom.
|16,29
|3,49
|-41,99
|Niğbaş Niğde Beton
|8,40
|5,00
|-83,85
|Nuh Çimento
|33,80
|1,87
|-29,62
|Nurol GMYO
|9,35
|7,59
|28,26
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,47
|-52,80
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,91
|7,37
|Orge Enerji Elektrik
|5,90
|-3,28
|27,91
|Orma Orman Mahsulleri
|25,00
|-1,96
|69,84
|Osmanlı Menkul
|26,22
|7,46
|-14,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|-1,67
|-20,73
|Otokar
|323,70
|7,26
|6,38
|Oyak Çimento
|6,61
|-0,60
|-24,72
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|0,00
|-2,93
|Oyak Yatırım Menkul
|25,34
|8,76
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,65
|-25,62
|83,65
|Özak GMYO
|4,59
|1,77
|-10,00
|Özbal Çelik Boru
|13,25
|-5,83
|102,29
|Özderici GMYO
|1,42
|-2,07
|-36,04
|Özerden Plastik
|8,09
|8,01
|-10,11
|Pamel Elektrik
|49,80
|10,13
|133,58
|Panora GMYO
|6,80
|3,03
|15,40
|Papilon Savunma
|12,72
|0,16
|-44,06
|Park Elek.Madencilik
|4,45
|-0,89
|-17,13
|Parsan
|26,40
|-0,60
|8,64
|Pegasus
|78,00
|8,71
|4,56
|Peker GMYO
|0,95
|1,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,25
|10,54
|-35,64
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|178,80
|-0,39
|Pera GMYO
|1,44
|5,88
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,48
|-0,62
|22,65
|Petkim
|6,52
|4,15
|30,92
|Petrokent Turizm
|2.889,90
|22,20
|218,83
|Pınar Et ve Un
|15,77
|0,45
|-27,94
|Pınar Su
|7,37
|-5,87
|-0,81
|Pınar Süt
|15,76
|0,57
|-30,11
|Plastikkart
|22,30
|6,19
|54,33
|Polisan Holding
|2,69
|1,13
|-30,03
|Politeknik Metal
|327,90
|-3,50
|-19,18
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|-2,23
|-28,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|69,00
|2,83
|-44,93
|QNB Finansbank
|36,30
|-3,71
|-48,40
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,75
|-0,31
|Ral Yatırım Holding
|5,29
|3,12
|19,14
|Ray Sigorta
|9,62
|3,11
|-37,73
|Reysaş GMYO
|2,74
|-4,20
|-15,48
|Reysaş Lojistik
|4,90
|-7,55
|-5,30
|Rhea Girişim
|1,97
|2,07
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|13,63
|0,81
|-0,58
|Royal Halı
|2,99
|-0,33
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|22,46
|3,98
|-25,83
|Sabancı Holding
|9,78
|3,93
|-11,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,29
|-0,14
|-33,00
|Sanel Mühendislik
|5,00
|5,49
|46,20
|Sanifoam Sünger
|23,10
|6,35
|69,85
|Sanko Pazarlama
|9,61
|0,84
|3,69
|Saray Matbaacılık
|4,02
|-0,50
|-54,16
|Sarkuysan
|12,67
|5,85
|45,68
|Sasa Polyester
|26,76
|1,52
|78,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,22
|9,89
|161,10
|Sekuro Plastik
|20,46
|-1,82
|46,56
|Selçuk Ecza Deposu
|8,41
|1,08
|-37,39
|Selçuk Gıda
|4,72
|-3,48
|-5,22
|Selva Gıda Sanayi
|8,41
|5,39
|Senkron Güvenlik
|27,60
|4,94
|5,10
|Serve Film Prodüksiyon
|15,02
|15,54
|-6,13
|Servet GMYO
|79,35
|1,73
|1,21
|Seyitler Kimya
|22,26
|1,37
|65,34
|Silverline Endüstri
|5,09
|0,59
|-40,81
|Sinpaş GMYO
|4,24
|0,95
|1,44
|Smartiks Yazılım
|5,39
|-0,55
|-39,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|4,35
|-8,87
|Söktaş
|2,93
|1,74
|-9,87
|Sönmez Filament
|38,00
|8,57
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|-2,17
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|90,00
|6,51
|76,43
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|0,61
|-23,28
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-35,76
|Şişe Cam
|8,19
|0,00
|14,39
|Şok Marketler Ticaret
|11,77
|-2,49
|-5,69
|T. Halk Bankası
|4,27
|-0,47
|-23,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,70
|-5,49
|-30,14
|T.S.K.B.
|1,20
|1,69
|-31,29
|T.Tuborg
|16,45
|1,42
|-7,22
|Taç Tarım Ürünleri
|24,10
|-2,11
|128,87
|Tat Gıda
|9,16
|4,09
|-20,77
|TAV Havalimanları
|26,26
|2,02
|23,29
|Taze Kuru Gıda
|193,30
|-8,00
|-10,63
|Tek-Art Turizm
|1,24
|-3,13
|-38,61
|Tekfen Holding
|13,75
|-0,22
|-16,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,85
|-3,15
|-32,45
|Temapol Polimer Plastik
|14,39
|1,77
|25,13
|TGS Dış Ticaret
|15,70
|12,14
|23,52
|Tofaş Oto. Fab.
|51,70
|3,40
|67,25
|Torunlar GMYO
|3,42
|-2,84
|-12,31
|Trabzon Liman
|26,96
|0,90
|-16,06
|Trabzonspor Sportif
|3,25
|-5,25
|33,20
|Trend GMYO
|6,52
|0,15
|-48,13
|TSKB GMYO
|2,82
|-6,00
|-41,57
|Tuğçelik
|13,65
|1,87
|68,94
|Tukaş
|6,76
|1,35
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,52
|4,76
|-27,42
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,02
|1,19
|Turkcell
|15,09
|-2,01
|-1,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,75
|1,81
|11,94
|Tüpraş
|113,50
|2,44
|5,09
|Türk Hava Yolları
|14,05
|3,16
|8,83
|Türk İlaç Serum
|12,20
|1,84
|Türk Prysmian Kablo
|16,50
|7,28
|36,79
|Türk Telekom
|7,39
|4,42
|-6,45
|Türk Traktör
|168,00
|12,22
|-1,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,00
|-0,30
|19,57
|Türkiye Sigorta
|4,88
|2,31
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|18,93
|-0,42
|41,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,81
|-2,81
|-10,14
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|0,50
|-1,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,61
|8,30
|10,25
|Umpaş Holding
|1,20
|0,00
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,63
|0,00
|-30,34
|Utopya Turizm
|21,50
|-2,27
|-44,59
|Uzertaş Boya
|31,90
|12,32
|-43,64
|Ülker Bisküvi
|19,06
|0,16
|-14,60
|Ünlü Yatırım Holding
|5,59
|-9,69
|Vakıf Fin. Kir.
|7,67
|2,13
|125,06
|Vakıf GMYO
|1,49
|3,47
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,04
|-1,31
|-17,93
|Vakıflar Bankası
|3,25
|-0,61
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,23
|0,00
|47,29
|Vanet Gıda
|6,45
|0,00
|-16,56
|VBT Yazılım
|20,94
|4,60
|Verusa Holding
|45,48
|-1,56
|0,89
|Verusaturk Girisim
|20,60
|0,10
|57,88
|Vestel
|25,76
|-1,35
|43,57
|Vestel Beyaz Eşya
|48,42
|-0,78
|29,54
|Viking Kağıt
|6,34
|1,77
|-29,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|3,02
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,64
|8,44
|-9,81
|Yataş
|13,95
|1,09
|-3,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,25
|-2,11
|-26,14
|Yeni Gimat GMYO
|15,94
|7,34
|37,51
|Yeo Teknoloji
|69,40
|-5,19
|Yeşil GMYO
|0,95
|0,00
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,07
|-3,60
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|-1,41
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.989,00
|-0,11
|-35,97
|Yonga Mobilya
|18,76
|-3,45
|-37,02
|Yükselen Çelik
|5,05
|0,20
|-3,48
|Yünsa
|16,45
|9,74
|18,42
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,54
|0,00
|-39,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi