Son Dakika Haberleri: Ebeveynlerinin banka kartlarını çalan 17 yaşındaki genç kızın, anne-babasını öldürtmek için kiralık tuttuğu ortaya çıktı!
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Ebeveynlerinin banka kartlarını çalan 17 yaşındaki genç kızın, anne-babasını öldürtmek için kiralık tuttuğu ortaya çıktı!

57 dakika önce

ABD'de, ebeveynlerinin banka kartlarını çaldığı için karakolluk olan 17 yaşındaki genç kızın, anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tuttuğu ortaya çıktı.

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Alyssa Hatcher isimli genç kız, ebeveynlerinin banka kartlarını çalıp hesaptaki parayla kiralık katil tuttuğu için tutuklandı.
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Genç kızı, ilk önce anne ve babasının banka kartlarını çaldığı için gözaltına alan polis, soruşturmayı derinleştirdikçe korkunç gerçekle karşılaştı.

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Alyssa'nın arkadaşının polise verdiği ifadeye göre Alyssa, iki arkadaşına yüklü miktarda para vererek, anne babasını öldürmek için yardım istedi.
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Banka hesaplarından ilk sefer 503 dolar, ikinci defa ise 926 dolar çektiği tespit edilen Alyssa'nın, ilk çektiği 503 doların 100 doları ile uyuşturucu aldığı, kalan 400 doları ise anne ve babasını öldürecek kişiyi bulması için bir arkadaşına verdiği öğrenildi.
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Suçunu itiraf eden Alyssa, ifadesinde anne ve babasını öldürtmek için ilk teşebbüsünün başarısız olduğunu, ikinci teşebbüsü içinse 900 dolar çekerek, parayı siyahi bir seri katile verdiğini söyledi.
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Haberler.com/ Dış Haberler



Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:53 
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