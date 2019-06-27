Medipol Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen kimdir?

1 Malene Pedersen, Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı olarak biliniyor ve sık sık Galatasaray'ın maçlarını takip ettiği de bir gerçek.

2 Pedersen, Helten Henning ve Kysss adlı filmlerde rol aldı, Norveç'te güzellik ve makyaj uzmanı olarak çalışıyor.

3 Daha önce Galatasaray - Gençlerbirliği maçında tribünde yer alan Malene Pedersen, güzelliği ile dikkat çekmişti.

4 Malene Pedersen Instagram hesabından makyaj ve güzellik üzerine videolar paylaşıyor.

5 Ayrıca, YouTube'da kurduğu kanalda da yine makyaj videoları paylaşarak, kadınlara güzellik tüyoları veriyor.

6 Pedersen, Medipol Başakşehir'e transfer olan Fredrik Gulbrandsen'ın kız arkadaşı ve daha önce Türk Telekom'da objektiflere takılmıştı.

7 Çiçeği burnunda yenge, Türk basınında hakkında yer alan haberlerle ilgili; "Türk gazetelerinde kim bu Norveçli güzel yazılarını okudum. Çok şaşırdım. Bu benim için oldukça ilginç bir tecrübeydi." ifadelerini kullanmıştı.

8 İşte, Başakşehir'in, tribünlerde dikkat çeken yeni yengesi Malene Pedersen...

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