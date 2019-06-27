Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen kimdir?
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Medipol Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen kimdir?

25 dakika önce

Medipol Başakşehir, geçen sezon FC Red Bull Salzburg takımına forma giyen Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'ı 3 yıllığına renklerine bağladı. Başarılı golcünün kız arkadaşı Malene Pedersen ise Başakşehir'in yeni yengesi olarak göz doldurdu. Peki, Malene Pedersen kimdir, kaç yaşında?

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Malene Pedersen, Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı olarak biliniyor ve sık sık Galatasaray'ın maçlarını takip ettiği de bir gerçek.
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Pedersen, Helten Henning ve Kysss adlı filmlerde rol aldı, Norveç'te güzellik ve makyaj uzmanı olarak çalışıyor.
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Daha önce Galatasaray - Gençlerbirliği maçında tribünde yer alan Malene Pedersen, güzelliği ile dikkat çekmişti.
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Malene Pedersen Instagram hesabından makyaj ve güzellik üzerine videolar paylaşıyor.
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Ayrıca, YouTube'da kurduğu kanalda da yine makyaj videoları paylaşarak, kadınlara güzellik tüyoları veriyor.
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Pedersen, Medipol Başakşehir'e transfer olan Fredrik Gulbrandsen'ın kız arkadaşı ve daha önce Türk Telekom'da objektiflere takılmıştı.
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Çiçeği burnunda yenge, Türk basınında hakkında yer alan haberlerle ilgili; "Türk gazetelerinde kim bu Norveçli güzel yazılarını okudum. Çok şaşırdım. Bu benim için oldukça ilginç bir tecrübeydi." ifadelerini kullanmıştı.
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İşte, Başakşehir'in, tribünlerde dikkat çeken yeni yengesi Malene Pedersen...
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Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:17 
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