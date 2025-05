2025 Turizm Hedefleri Açıklandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Atatürk Kültür Merkezi'nde, 2025 yılı ilk 3 aylık Turizm verilerini değerlendirme ve ' Türkiye Kültür Yolu Festivali Tanıtım toplantısı düzenledi. Bakan Ersoy, 2025 hedefimizde hem kişi sayısında hem gelirde büyüme hedefi koyduk. 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. Geçen sene ile kıyasladığımızda yüzde 4.4'lük ziyaretçi sayısında, yüzde 4.7 turizm gelirlerinde artış öngörüyoruz. Türkiye 9,5 milyar dolarla ilk çeyrekteki en iyi gelirini yakalamış oluyor. Özetle 2025 yılındaki 64 milyar dolar gelir hedefimizde paralel bir hatta üzerinde bir sonuçla ilk çeyreği kapatmış olduğumuzu sevinerek söyleyebilirim" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı ilk 3 aylık Turizm verilerini değerlendirme ve '2025 yılı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gelecek programını açıkladı.

'2025 HEDEFİMİZ HEM KİŞİ SAYISINDA HEM GELİRDE BÜYÜME'

2025 Yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geçmiş dönemde 2017 yaklaşık 38 milyon ziyaretçi ve 31 milyar dolar gelirle devralmıştık. 2018 itibariyle bir turizm sektörü olarak turizmde bir strateji değişikliğine gitmiştik. 2024 yılında 62.3 milyon ziyaretçi ve 61.1 milyar dolar gelirle kapatmıştık. Bu 2017-2024 değişimi olarak baktığınızda yüzde 64'lük bir artışı ifade ediyor ziyaretçi sayısında. Ama gelirde yaklaşık 95,5'luk yani ziyaretçi sayısının çok daha üzerinde bir gelirle kapattık. Hemen hemen iki katına yakın 31 milyar dolardan, 62 milyar dolara yakın bir rakama geldik. 2025 hedefimiz nedir diyorsanız, 2025 hedefimizde hem kişi sayısında hem gelirde büyüme hedefi koyduk. 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. Geçen sene ile kıyasladığımızda yüzde 4.4'lük ziyaretçi sayısında, yüzde 4.7 turizm gelirlerinde artış öngörüyoruz. Bu olumlu stratejinin başarılı olduğunu nereden de görebiliyoruz? 2017 sonunda Türkiye ziyaretçi sayısında 8'inci sıradaydı. Geçen sene 2023 yılında, 2024 demiyorum, 2023 yılında 5'inci sıraya geldi. Türkiye, geçen sene ise Dünya Turizm Örgütü'nün mevcut verilerine göre 4'üncü sırada kapattı. Yani 8'inci çeyrekten aşama aşama 4'üncü sıraya kadar çıktı" dedi

'BU SENEYE ÖZGÜ TAKVİMSEL FAKTÖRLER VAR'

Bakan Ersoy, "Bu seneki ziyaretçi sayılarına baktığımız zaman ilk çeyrekte 2017'de 4.8 milyon ziyaretçi almıştık. 2017'de, 2024'te 9.1 milyona kadar çıktık. Bu sene ilk çeyrekte 8.9 milyon ziyaretçiyle kapattık. Yıl sonu ortalamasına baktığımız zaman hedefimizin ne olduğunu görüyoruz. Yüzde 4.4'lük artış olduğunu düşünüyoruz. Neler oldu? Şubat özellikle ocak ayını çok başarılı bir şekilde kapattık aslında. Yüzde 5.5'luk bir artışla kapattık. Şubat ayına geldiğimizde ilk çeyrekte ziyaretçi sayılarını etkilen takvimsel faktörler oldu. Bu seneye özgü takvimsel faktörler var. Nedir? Şubat ayı 4 yılda 1, 29 yerine 28 çekiyor. Onun bize etkisi yüzde 3,5'luk bir etkisi var şubat ayına. Bu takvimsel kaymalar mart ayını olumsuz etkilese de ilk çeyreği ama Nisan ayında da olumlu oldu. Mart ayında, -11.6'lık bir geçen seneye göre düşme oldu. Burada şubat ve mart ayıyla ilgili önemli bir konumuz daha var. Geçen seneye göre çok sert geçti hava şartları. Nisan ayı çok iyi başladı. Yüzde 6 bir büyümeyle kapatacak gibi gösteriyor. Bu da ilk 4 ay diye baktığımızda eksi 2.5'u binde 6 artıya getirecek. Yani eksiyi kapatıp Nisan sonu itibariyle artıya geçeceğini gösteriyor ziyaretçi sayısı olarak.

'YÜZDE 10'LUK BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Maalesef 23-24 Nisan'daki depremle birlikte depremin sonrasındaki kayıplarla yüzde 6 ile sınırlı kaldı. Aslında yüzde 16'ları görmüştük biz Nisan ayında. Ama Nisan sonu itibariyle bütün eksi bakiyeyi kapatıp ilk 4 ayda artıya geçtiğini göreceğiz. ve Mayıs ve Haziran rezervasyonlarına baktığımızda ise Türkiye yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor rezervasyonlar. Bunlar beklendiği zaman muhtemelen ikinci çeyrek raporunda yıl sonu büyümesiyle orantılı bir kişi büyümesine geleceğiz. Gelirle ilgili hesaplamalarda en önemli kriterimiz ortalama kalış süresi. Yalnız bu sene ilk çeyrekte ortalama kalış süresi beklentimizin üzerine gerçekleşti. Bu pozitif bir sonuç doğuruyor. Yıl ortalamasında yüzde 3.5'luk bir daralma beklerken, ilk çeyrekte bunun yüzde 1 ile sınırlı kaldığını gördük. Yani beklentilerimizin üzerinde ortalama kalış süresiyle ilk çeyreği kapatmış olduk. Kişi başı gecelik gelir o da beklentilerimizin üzerinde ve ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 2017'de 75 dolarla devralmışız. 2024'te geçen seneyi 106 dolara kadar çıkmış bu sene ise 116 dolara çıkmış. Yüzde 10'luk bir büyüme gerçekleşti. Yıl sonu ortalamasının üzerinde arttığını görüyoruz. İlk çeyrekte geçen sene 8.9'a çıkmış, bu sene 9.5 milyar dolara çıkmış. İlk çeyrek itibariyle 2025 yılında rekor geliri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye 9,5 milyar dolarla ilk çeyrekteki en iyi gelirini yakalamış oluyor. Özetle 2025 yılındaki 64 milyar dolar gelir hedefimizde paralel bir hatta üzerinde bir sonuçla ilk çeyreği kapatmış olduğumuzu sevinerek söyleyebilirim" dedi.

'DÜNYANIN EN UZUN FESTİVALİNDEN BAHSEDİYORUZ'

2025 Yılı Türkiye Kültür Yolu Festivali hakkında konuşan Bakan Ersoy, "Bu yıl 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Manisa, Malatya, Mardin ve Kayseri'yi ekleyerek 20 şehre çıkıyor. Bu sene Adana ile 5 Nisan'da başladı. 10 Kasım'da Antalya ile final yapacağız. 219 günlük dünyanın en uzun festivalinden bahsediyoruz. ve geçen 2022 itibariyle de Avrupa Festivaller Birliği'ni üye olarak kabul edilmişti. Biliyorsunuz Kültür Yolu Festivali. ve o tarihten itibaren de biz bir karar aldık ve dedik ki Kültür Yolu Festivali 7'den 70'e her yaş grubunda, her kesimden vatandaşa, sanatın her türlüsüne hitap eden bir etkinlikler silsilesi. Öte yandan 2024'te İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da ağırladığımız Pablo Picasso sergisini bu yıl Anadolu'da tam 7 şehirde Adana, Bursa, Van, Kayseri, Antep, Mardin ve Diyarbakır'da sanat severlerle buluşturuyor olacağız" dedi.