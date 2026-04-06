"2026 Merhaba Günü" Etkinlikleri, Nisan Ayında Bodrum'dan Yurda Yayılacak

(MUĞLA) - Bodrum Deniz Müzesi'nin Bilgi Yayınevi ana sponsorluğu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında planladığı "2026 Merhaba Günü" programı, nisan ayı boyunca pilot bölge olarak belirlenen Muğla ilçelerindeki etkinlikler ve tüm yurda yayılan iletişim çalışmalarından oluşuyor.

Adı Bodrum'la özdeşleşmiş Halikarnas Balıkçısı'nın yaşam felsefesinin simgesi olan "merhaba" sözcüğünün birleştirici gücünden ilham alarak hayata geçirilen 17 Nisan Merhaba Günü, her yıl büyüyerek Bodrum'dan taşan bir hareket oluyor. İletişim, dostluk, hoşgörü ve kültür temaları odaklı Merhaba Günü etkinlikleri, merhabalaşmayı özendirerek kitlesel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Bodrum Deniz Müzesi'nin içten ve gür bir "merhaba"nın yarattığı moral ve motivasyon farkındalığını ortak üretim alanlarına taşıyan projesi, bu yıl farklı illere de yayılarak daha geniş kitlelere ulaşacak.

Bodrum Deniz Müzesi

Bodrum Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren ve Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın koleksiyonu ile zengin bir denizcilik kültürü arşivine ev sahipliği yapan müze, denizcilik kültürü mirasını yaşatıyor ve aynı kapsamda yayınlar yapıyor. Müzenin süreli etkinliklerinden biri de Halikarnas Balıkçısı'nın hümanist düşünce dünyasını geniş kitlelere yayma amacıyla düzenlediği "Merhaba Günü" etkinlikleri olarak öne çıkıyor.

"Merhaba Günü"

2022 yılında Halikarnas Balıkçısı'nın doğum günü olan 17 Nisan'ın dönemin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından "Merhaba Günü" olarak ilan edilmesinden sonra "Uluslararası Merhaba Günü Logo Yarışması" düzenlendi ve etkinlik kapsamı genişletildi. Geçen yıl Osmantan Erkır'ın sunuculuğunda, Zülfü Livaneli ve birçok sanatçının katılımına sahne olan "Merhaba Günü" tiyatro, müzik, söyleşi ve sergi gibi disiplinlerden oluştu ve kültürel üretim ve paylaşım alanı olarak konumlandı. Bodrum'u takiben bu yıl Muğla'nın Datça, Fethiye ve Menteşe ilçelerine de yayılan "Merhaba Günü" etkinlikleri, Kabaağaçlı Ailesi tarafından da destekleniyor.

2026 Nisan'ında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM) ile İstanbul Adalar Müzesi de aynı şemsiye altında etkinlikler düzenleyecek. "Merhaba Günü"nün amacıyla örtüşen her tür kültürel etkileşimin görünür kılınması ve projenin ulusal ölçekte gelişmesi için oluşturulan Dijital Etkinlik Haritası (www.merhabagunu.com) ile katılımcı ve yaygınlaştırıcı bir kültürel ağ modeli de sunuluyor. Doğa sevgisi, barış, hoşgörü ve kültürel paylaşım temalarında etkinlik düzenleyen kurum, topluluk ve bireyler, bu harita üzerinden programa dahil olabiliyor ve farklı bölgelerdeki etkinlikler "Merhaba Günü" platformuna katılabiliyor.

Muğla

15 Nisan 2026

Aykut Taşkın'ın yazıp oynadığı ve Halikarnas Balıkçısı'nın yaşamını ve düşünsel yolculuğunu tiyatroya uyarlayan "Merhaba Halikarnas Balıkçısı" adlı tek kişilik oyun, Menteşe Belediyesi GMK Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

17 Nisan 2026

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından kent turu düzenlenecek.

30 Nisan 2026

Selahattin Paşalı'nın canlandırma performansıyla yer aldığı; prömiyeri Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirilen ve Halikarnas Balıkçısı'nın özellikle çevreci kimliğine odaklanan Filos belgeseli gösterimi gerçekleşecektir.

Bodrum

16 Nisan 2026

Bodrum Deniz Müzesi Yönetimi tarafından "Halikarnas Balıkçısı Anıt Ağaç Adayları" ve Prof. Dr. Elif Songür Dağ, Doç. Dr. Devrim Yücel Besim tarafından "Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum'daki İzleri: Kent ve Doğa Mirasını Görünür Kılmak" başlıklı proje tanıtım sunumları BOTAV Center'da yapılacak.

17 Nisan 2026

Herodot Kültür Merkezi'nde Metin Erdoğan tarafından lise öğrencilerine "Efsane Çevrecilerimiz: Atatürk, Halikarnas Balıkçısı, Manisa Tarzanı, Toprak Dede ve Kaptan June" sunumu yapılacak. Tepecik Camii yanında Dr. Deniz Baykan tarafından gençlere dev kartlarla eşleştirme oyunu oynatılacak. Bitez'de Doç. Sevgi Arı tarafından "Texture Hunting" adlı saha atölyesi düzenlenecek. Inspera Bodrum'da Buket Uzuner söyleşisi, Aganta Burina Burinata'nın yeni baskısı için Bilgi Yayınevi tanıtımı, Selahattin Paşalı'nın canlandırma performansıyla yer aldığı Filos belgeseli gösterimi, film ekibiyle söyleşi ve Evrim Ateşler konseri yer alacak.

18 Nisan 2026

TURSAB Bodrum BTK ve MUTRO iş birliğiyle, profesyonel turist rehberleri eşliğinde "Halikarnas Balıkçısı'nın İzleri Kent Turu" düzenlenecek. Inspera Bodrum'da "Anıt Ağaç Dedektifleri" başlıklı çocuk atölyesi düzenlenecek. Turgutreis'te ve Tepecik Camii yanında Dr. Deniz Baykan tarafından gençlere dev kartlarla eşleştirme oyunu oynatılacak. Ortakent'te Akarsular Öğrenme Köyü'nde "Cevat Şakir'in Öyküleriyle Radyo Tiyatrosu" adlı okuma tiyatrosu sergilenecek. Nurol Kültür Merkezi'nde "Merhaba Halikarnas Balıkçısı" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Merhaba Günü programına katkı sunan çeşitli kuruluşların düzenlediği diğer etkinlikler Merhaba Günü web sitesi üzerinden takip edilebilmektedir.

30 Nisan 2026

Academia Vakfı ve Bodrum Deniz Müzesi iş birliği ile Halikarnas Balıkçısı'nın Azra Erhat'la mektuplaşmalarına atıfta bulunan sergi ve söyleşi gerçekleşecek.

İstanbul

18 Nisan 2026

Adalar Belediyesi ile Adalar Müzesi iş birliği ile Büyükada'daki Taş Mektep'te Adil Bali tarafından "Cevat Şakir'in Büyükada Yılları" adlı sunum yapılacak.

Fethiye

19 Nisan 2026

"Merhaba Halikarnas Balıkçısı" tiyatro oyunu Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde sahnelenecek."

İzmir

15 Nisan 2026

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda "Aganta Burina Burinata Kolaj Atölyesi" gerçekleşecek.

21 Nisan 2026

Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi'nde Kabaağaçlı ailesi üyelerinin katılımlarıyla "Merhaba Dünya, Merhaba Çocuklar: Halikarnas Balıkçısı" adlı söyleşi ve sergi gerçekleşecek.

20 Nisan 2026

Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde Filos belgeseli gösterimi gerçekleşecek.

22 Nisan 2026

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından Bergama vapurunda Müzikli Masal Dinletisi, Halikarnas Balıkçısı'nın deniz ve doğaya dair anlatı dünyasını çocuklarla buluştururken Ecem ile Çilek ise mizah ve hayal gücünü bir araya getiren bir vantrolog gösterisi sunacak.

Datça

25-26 Nisan 2026

Maison Magi Kültür Merkezi'nde Kabaağaçlı ailesi üyelerinin katılımıyla söyleşi, Ömer Durmaz küratörlüğünde "Ressam Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısının Görsel Serüveni" sergisi ve Filos belgeseli gösterimi ve "Merhaba Halikarnas Balıkçısı" tiyatro oyunu gerçekleştirilecek.

Merhaba Günü etkinlik programına, katılım koşullarına ve ilerleyen günlerde duyurulacak yeni etkinliklere ilişkin güncel bilgilere "www.merhabagunu.com" adresinden ulaşılabilecek.