9. Dünya Barış Kupası Tamamlandı - Son Dakika
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9. Dünya Barış Kupası Tamamlandı

9. Dünya Barış Kupası Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen turnuvada Moğolistan, İstanbul ve Irak takımları şampiyon oldu. Barış mesajı verildi.

23.10.2024 12:34
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ANTALYA'da, dört kıta, 10 ülkeden 28 takımın katılımıyla başlayan 9. Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası, 'Tüm Dünya İçin Barış' dilek ve temennileriyle tamamlandı. Üç kategoride gerçekleştirilen turnuvada Moğolistan'ın Khan Khuns takımı +55, İstanbul Kozyatağı Masterler +50, Irak FAF takımı +40 yaşta birinciliği kazandı. Süper Kupa'yı ise finalde karşılaştığı Irak FAF takımını seri penaltı atışları sonucu mağlup eden Bosna Hersek'in Master Bosna takımı kazandı.

Amerika'dan USA United, Asya'dan Moğolistan Khan Khuns, Irak FAF, Filistin El Halil RAHAT, Afrika'dan Cezayir, Avrupa'dan Polonya, Bosna Hersek Master Bosna ve NK Zlatina, Kosova KFV Kalaja ve KFV Pashtriku, KKTC'den Sarınç ve LAÇ STAR, Türkiye'den Akhisar, Adıyaman, Antalya Çınar, Zonguldak Çaycuma, Yalova Ehli Keyf, İstanbul Sarıyer SASİDER, Kasımpaşa, Kozyatağı, Mersin Sağlık, Kırklareli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara Polatlı Duatepe ile İzmirspor takımlarının yer aldığı Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası, Antalya Belek SB Spor tesislerinde gerçekleştirildi. Turnuvada Ege'yi İzmirspor ve Akhisar takımları temsil etti.

Master Bosna takımında Bosna Hersek Zenica Doboj Kantonu Meclis Başkanı Cazim Huskic, Başbakanı Nezir Pivic, Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Tarım, Orman ve Sular Bakanı Jasmin Cajicyer, Irak FAF takımında Uluslararası Amatör Futbol Federasyonu FAF Asya Başkanı Hudhaifa Hatem Khalaf, Yalova Ehli Keyf takımında Termal İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Aslan da yer aldı.

+55 yaş kategrisinde Moğolistan'ın Khan Khuns, +50 yaş kategorisinde İstanbul Kozyatağı, +40 yaş kategorisinde ise golsüz berabere biten finalde Sivas Cumhuriyet Üniversitesini penaltı atışlarıyla geçen Irak FAF takımı şampiyon oldu.

SÜPER KUPA BOSNA HERSEK'E

Turnuvanın geçen haziran ayında Bosna Hersek'in Aydınovici kentinde yapılan birinci ayağını kazanan Master Bosna takımı ile Antalya'nın birincisi Irak FAF takımları arasında oynanan Süper Kupa maçının normal süresi 2-2 tamamlandı. Seri penaltı atışlarıyla rakibini yenen Master Bosna takımı kupayı ülkesine götürmeye hak kazandı.

Plaket ve ödül töreninde konuşan tüm takım temsilcileri barışa vurgu yaptı. Turnuvada yer alan Filistin El Halil kentinin Rahat takımı oyuncu ve yöneticilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

'SAVAŞLARI DURDURUN'

Bosna Hersek ZDK Ekonomi Bakanı ve Master Bosna takımının Başkanı Samir Sibonjıc, adı barış, amacı barış olan turnuvaya, ilk yılı da dahil aralıksız 9 yıldır geldiklerini, savaşın sıkıntılarını çok yaşamış bir ülke olarak barış istediklerini söyledi. Samir Sibonjıc, "Barış için hepimiz mücadele etmeliyiz. Büyük devletler barışı sadece istediklerinde ve bahane olarak kullanıyorlar. Dünya Barış Kupası'ndan dünyaya mesaj gönderiyoruz. Savaşları durdurun. Mağdur milletlerin ve Filistin'in yanında savaşın karşısındayız" dedi.

TURİZME SPORA VE BARIŞA

Turnuva organizasyon komitesi başkanı Ahmet Gök, hem turizme, hem spora, hem de dünya barışına katkı amacıyla, ilk üçü Kuşadası'nda diğerleri Antalya'da olmak üzere Dünya Barış Kupası turnuvasını 9'uncu kez gerçekleştirdiklerini, Moğolistan'dan Amerika Birleşik Devletlerine, Cezayir'den Bosna Hersek'e uzanan kıtalararası coğrafyalardan insanları bir araya getirdiklerini söyledi. Ahmet Gök, "Bu yıl 40, 50 ve 55 yaş üstü kategorilerinde yapılan turnuvamızda ülkelerinde önemli görevler üstlenmiş oyuncular da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ülkemiz turizmine de katkı sunan organizasyona destek verdi. Maçlarımız adı gibi barış ve kardeşlik duyguları içinde oynandı. Kupalarımız Irak, Bosna Hersek, Moğolistan ve Türk takımları arasında paylaşıldı. 39 yaşından 71 yaşına kadar değişen yaş dilimlerindeki oyuncularla sahada futbol, dünyada barış dedik. Önümüzdeki yıl dünyanın birçok değişik ülkesinden takımlarla 10.yıl turnuvamızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber - Kamera: ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 9. Dünya Barış Kupası Tamamlandı - Son Dakika

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