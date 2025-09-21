Adana\'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan malzemeler sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.
