Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana\'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
21.09.2025 08:29
Adana\'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Haber Videosu

Küçükdikili Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, ekipler kontrol altına almakta.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan malzemeler sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı.

DUMAN ŞEHİR MERKEZİNDEN GÖRÜLÜYOR

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.

Kaynak: DHA

