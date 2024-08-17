Akdeniz'de Sıcaklık Rekoru: Gezegeni Paylaşmak Zorlaşacak - Son Dakika
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Akdeniz'de Sıcaklık Rekoru: Gezegeni Paylaşmak Zorlaşacak

Akdeniz\'de Sıcaklık Rekoru: Gezegeni Paylaşmak Zorlaşacak

Akdeniz'de bu yıl rekor düzeyde sıcaklık ölçüldü. Deniz suyu sıcaklıklarının artması ekosistem için büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar, gelecekte gezegeni paylaşmanın daha da zorlaşacağı uyarısında bulunuyor.

17.08.2024 11:29
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GEÇEN yıl 28 derece ile rekor düzeyde sıcaklık ölçülen Akdeniz'de bu yıl 12 Ağustos itibarıyla 32 dereceyi aşan sıcaklık ölçümü yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, "Gelecekte gezegeni paylaşmak çok daha zor olacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ağustos ayı ölçümlerine göre Adana Karataş'ta 32,2 derece ile Doğu Akdeniz'de rekor düzeyde sıcaklık görüldü. İlk defa deniz suyu sıcaklıkları 32 derecenin üzerine çıktı. Ağustos ayı ölçüm sonuçlarına göre Mersin-Akdeniz Işıklı Şamandıra'da 31,9 derece, Mersin Yenişehir'de 31,6 derece, Hatay İskenderun'da 31,5 derece, Antalya Kemer'de 30,8 derece, Muğla Fethiye'de 30,8 derece, Antalya Alanya yeni yat limanı ana mendirek 30,7 derece, Antalya Muratpaşa'da 30 dereceyi aşan noktalar oldu. Akdeniz'de, Kaş 29,5, Finike 29,3, Alanya 29,1, Silifke 29 dereceleri gören diğer yüksek sıcaklık noktaları oldu.

EKOSİSTEM İÇİN BÜYÜK RİSK

Geçen yıllarda 28 derecenin bile yüksek derecede ısınma olarak kabul edildiği Akdeniz için deniz suyu sıcaklıklarının 30 dereceyi aşmış olması, ekosistem için de büyük risk olarak görülüyor. Akdeniz'de rekor düzeyde seyreden sıcaklıklar Ege, Marmara ve Karadeniz'de de benzer düzeyde artışlar gösterdi.

EGE 29 DERECEYİ GÖRDÜ

Meteoroloji'nin deniz suyu sıcaklık ölçüm sonuçlarına göre Aydın Didim 29 derece ölçüldü. Çanakkale Biga'da 28,6 derece, İzmir Konak'ta 28,5 derece, İzmir Dikili'de 27,7 derece, Gökçeada'da 27,6 derece Ege Denizi için rekor sıcaklık görüldü.

Marmara Denizi'nde İstanbul Havalimanı Liman Feneri istasyonunda 28,3 derece, Silivri ana mendirek fenerinde 28 derece, Yalova'da 27,9 derece sıcaklığa ulaşıldı. Karadeniz'de en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü nokta Giresun Palamut Kayalığı Mahmuz Feneri istasyonundaki sonuca göre 28,1 derece, Zonguldak'ta 27,8 derece, Artvin Hopa'da, Sinop'ta ve Samsun Atakum'da 27,5 derece sıcaklıklar ölçüldü.

'GEZEGENİ PAYLAŞMAK ÇOK DAHA ZOR OLACAK'

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, çok sıcak bir yaz ve ardından çok sıcak bir sonbahar uyarılarının ardından bu kez deniz suyu sıcaklıklarına ilişkin yeni rekor artışlara dikkati çekti. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritaları değerlendiren Prof. Dr. Önol, " Basra Körfezi'nde sular ısınıyor. Evet, gelecek haftaki tahminlerde deniz suyu sıcaklıkları 36 dereceye ulaşıyor. Tüm Akdeniz kıyılarımız ise 32 dereceye dayanacak. Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bizi tekrar sınayacak. Gelecekte gezegeni paylaşmak çok daha zor olacak" dedi.

'EKOSİSTEMİN DOĞAL DÖNGÜSÜ BOZULUR'

Sıcaklık artışının çevre direnci artan canlılar için çok ciddi beslenme sorunları oluşturabileceğine dikkati çeken Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici de sıcaklık artışlarıyla yaşanan değişimlerin, dünyanın, bölgelerin doğal dengesine tamamen ters bir etki yaratacağını kaydetti. Özellikle dünyanın geleceğinin büyük tehdit altına gireceğini belirten Dr. Erol Kesici, şu uyarılarda bulundu:

"Sıcaklık artışları sonucunda su, kara ve havada oluşan olumsuz koşullar ekolojik dengeyi ve canlı çeşitliliğini etkilemektedir. Bunun en önemli belirtisi sıcak ortamlardan gelen canlı türlerinin yaşama, büyüme ve üreme ortamlarının değişmesine neden olabileceği gibi, bu artışlar canlı türlerinin bulunduğu ortamlarda o canlının yaşama ortamının yok olmasına neden olacağından göçlerin ve besin, oksijen savaşının artmasına neden olacaktır. Birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça, artan çevre direnci nedeniyle popülasyonların büyüme hızı yavaşlar. Ekosistemde kayıplar dengeyi bozacağından virüs kaynaklı hastalıklarda artış görülür. Su ve gıda kaynaklarının azalması, ormansızlaşma ve çölleşme, buzulların erimesi, deniz suyunun ısıl genleşmesi, su kaynaklarında tuzlanma, su ve gıda ile bulaşan hastalıklarda artış vb sıcaklık artışı sonucunda ekosistemin doğal döngüsü bozulur. Bu da ortamda canlıların yok olmasına neden olabilir."

Kaynak: DHA

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