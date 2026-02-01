Antalya\'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda saat 10.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, virajı alamayarak şarampole devrildi.

9 ÖLÜ, 26 YARALI

İhbar üzerine Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

ARAÇTA SIKIŞANLAR BULUNUYOR

Otobüsün içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kazanın nedeni henüz net değilken yağış nedeniyle yolların ıslak ve kaygan olduğu bu nedenle kazanın gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

VALİ ŞAHİN: VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, "Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı'nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralılar ve kazayla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Sabah saatlerinde yaşanan kazada Tekirdağ'dan dün akşam yola çıkan yolcu otobüsü virajı alamayarak şarampole yuvarlandı ve olay yerinde 8 vatandaşımız vefat etti, olaydan sonra çok hızlı bir şekilde ekiplerimiz olaya müdahale etti. 22 hastayı Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettik. Müdahale edilen otobüs şoförü İzzet Karaağaç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, böylece vefat sayısı 9'a yükseldi. Diğer 21 yaralının Şehir hastanesinde olan dördüyle eğitim araştırma Hastanesindeki 3 hastamız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor bunlardan 2 hastamız ampute edildi, onların şehir hastanesinden üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde iki hastamızı aynı anda ayak ve kollarının dikilmesi için ekiplerimiz hazır. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın liderliğinde operasyon yapılacak" dedi.

KOPAN KOL VE BACAK YERİNE DİKİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen hastaların Neziha Kutlu (49), Abdou Nazıro Gnınkouguı (24), Firdevs Sarı (4), Sedef Sarı (27) ile Yavuz Selim Yiğit (21) olduğu kaydedildi. Yavuz Selim Yiğit kopan kolunun, Sedef Sarı ise kopan bacağının dikilmesi için Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyata alındı.

BAKAN TUNÇ: 1 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazaya ilişkin yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kazayla ilgili bir başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyuran Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."





Feci kazadan ilk görüntüler şöyle: