Batman Belediyesine kayyum atandı

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İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından bugün de Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atadı.

VALİ CANALP BELEDİYE BİNASINA GİRİŞ YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

GÜLİSTAN SÖNÜK BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

BATMAN'IN ARDINDAN MARDİN'E DE KAYYUM

İçişleri Bakanlığı Batman'ın ardından Mardin Belediyesi'ne de kayyum atarken Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptığı açıklamada görevden alındığını resmen duyurdu.

AHMET TÜRK: PES ETMEK YOK

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Türk "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" ifadelerini kullandı.