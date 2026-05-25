Bodrum\'da anne-kız cinayetinde sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Rusya uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye attığı gerekçesiyle yargılanan Andrej Kuslevic (49), tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırtılmıştı. Kararın gerekçesi açıklandı.

ANNE KIZIN CANSIZ BEDENLERİ DİK YAMAÇTA BULUNDU

Bodrum'da gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşan İrina Dvizova ile kızı Dayana'ya 23 Kasım 2023'te ulaşamayan yakınları, Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Açan olmayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarıyla Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, anne-kızı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım 2023'te saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cansız bedenleri bulundu. Cinayeti, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in işlediği belirlendi. Kuslevic'in, olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı tespit edildi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Maddi durumları iyi olmayan, Irina Dvizova'nın 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla Rusya'dan uçakla 13 Aralık 2023'te Muğla'ya geldi. David Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini ülkesine götürdü.

VELAYET ANLAŞMAZLIĞI

Soruşturma aşamasında polis tarafından yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic'in eve kendisine ait otomobille geldiği, cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kaldığı ve bu süre içerisinde evi temizlediği ortaya çıktı. Kuslevic'in daha sonra cesetleri çarşafa sardığı, Irina Dvizova'ya ait otomobilin bagajına koyduğu ve ardından oğlunu da yanına alarak Dvizova'nın otomobiliyle saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği belirlendi. Yaklaşık 20 dakika sonra otelden ayrılan Andrej Kuslevic'in, cesetleri yol kenarındaki uçuruma attığı ve ardından yeniden otele döndüğü tespit edildi. Ayrıca, Dvizova ile Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Irina Dvizova'nın başı, kulağı ve omzuna olmak üzere 3 merminin, kızı Dayana Dvizova'ya ise boyun ve göğüs bölgesinden 2 merminin isabet ettiği ortaya çıktı.

ALMANYA'DA YAKALANDI

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Andrej Kuslevic, Almanya'da yakalanıp tutuklandı. Olayla ilgili bir de sürpriz tanık çıktı. Tanığın savcılıktaki ifadesinde, Kuslevic'in daha önce de eski eşinin evine baskın yaptığı ve bu nedenle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığını söylediği belirtildi. Tanık, ifadesinde, olay anını görmediğini ancak evde halı üzerinde çamur izleri ile koltukta kan lekeleri gördüğünü de söylediği bildirildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Andrej Kuslevic hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kuslevic, 6 Şubat'ta Türkiye'ye getirilip, iade edildi ve İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı.

KARAR ÇIKTI, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Andrej Kuslevic, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mayıs'ta hakim karşısına çıktı. Savcılık mütalaasını açıklarken mütalaaya ilişkin tercüman aracılığıyla savunma yapan Andrej Kuslevic, "Savcının karartı gibi dediği kişi ben değilim. Otelde olduğumu kabul ediyorum. Bana izlettiğiniz videolarda ben kendimi göremedim. Ceza ve suçlamaları kabul etmiyorum, itiraz ediyorum. Suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım, bu yüzden sadece adil bir kararın verilmesini istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Karar için mahkemece kısa bir ara verildi. Mahkeme Kuslevic hakkında indirim uygulamadan 'Boşandığı eşe karşı ve çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kere ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi.

Kararın gerekçesi de açıklandı. Gerekçeli kararda, sanık Andrej Kuslevic'in savunmalarının gerçeği yansıtmadığı ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Kuslevic savunmasında; Irina'nın isteği üzerine onun aracını alarak Ankara'ya gittiğini, kendi aracını ise daha sonra dönüp kullanmak amacıyla Bodrum'da bıraktığını iddia ettiğine dikkat çekildi. Irina Dvizova'nın aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan Kuslevic hakkında uzaklaştırma kararları aldırdığı vurguladı. Gerekçeli kararda yer alan tespitlere göre; sanık Kuslevic'in Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kendi aracına sahte plaka taktığı, cinayetlerin ardından ise Irina Dvizova ve kızının yaşadığı evden Irina'ya ait araçla ve yanındaki 5 yaşındaki oğluyla ayrıldığı belirtildi. Oğlunu otelde tek başına bırakan Kuslevic, daha sonra yine Dvizova'ya ait araçla otelden çıkıp, cesetlerin atıldığı yere gittiği vurgulandı. Sanık Kuslevic'in kamera görüntülerini reddetse de Plaka Tanıma Sistemi (PTS), otel giriş-çıkış ve çevre kamera kayıtları bu hareketliliği kesin olarak doğruladığı gerekçeli kararda belirtildi. Cesetleri uçurumdan attıktan sonra otelin yanına dönen Kuslevic'in aracı park ettikten sonra, saat 06.00 sıralarında yaya olarak gittiği duraktan taksiye binip, kendi aracını almak üzere Dvizova'nın evinin bulunduğu bölgeye gittiğinin altı çizildi. Kuslevic'in saat 06.46'da kendi aracıyla otele geri geldiği ardından oğlunu alıp yine Divzova'nın aracıyla Ankara'ya doğru yola çıktığına da gerekçeli kararda yer verildi.

"KAN İZLERİNE İLİŞKİN MAKUL BİR AÇIKLAMA GETİREMEMİŞ"

Kararda, Kuslevic'in tek yönlü bilet almasının, Bodrum'a dönüş biletinin bulunmamasının ve kendi aracıyla Ankara'ya gidebilecekken Bodrum'da yaşayan Dvizova'nın aracıyla gidip aracı Esenboğa Havalimanı'nda terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. Ayrıca, Kuslevic'in yolculuk ettiği Dvizova'ya ait araçta yapılan incelemelerde maktullerin kan izleri tespit edildiği belirtildi. Kuslevic'in araçta bulunan bu kan izlerine ilişkin makul bir açıklama getiremediğine kararda yer buldu.

AYNI TARİHLİ 2 FARKLI ÜLKEYE UÇAK BİLETİ

Kararda, sanık Kuslevic'in Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra aracına sahte plaka taktığı ve doğrudan Bodrum'a geldiği belirtildi. Kamera ve PTS kayıtlarını incelendiğinde, sanığın olay tarihinde Dvizova ve kızının yaşadığı evin çevresinde keşif yaparak beklediğini, cinayetin ardından ise yakalanmamak için yine onlara ait aracı kullandığının tespit edildiği vurgulandı. Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde Kuslevic'in baştan itibaren öldürme kastı ve planıyla hareket ettiğinin kabul edildiği kaydedildi.

KAÇIŞ VE SAKLANMA SÜRECİNİ DE ÖNCEDEN DETAYLICA PLANLANMIŞ

Kararda ayrıca, sanığın Bodrum'a geldikten sonra ruhi sükunete ulaşabileceği makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından vazgeçmediği ve sebat gösterdiği ifade edildi. Vahşi eylemin ardından delilleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik adımlar attığı belirtilen sanık Kuslevic'in aynı tarihli iki farklı ülkeye birden uçak bileti aldığının ortaya çıktığına da dikkat çekildi. Kuslevic'in yalnızca öldürme fiilini değil, eylemden sonraki kaçış ve saklanma sürecini de önceden detaylıca planladığına kararda vurgu yapılıp, cinayetin 'tasarlayarak işlendiği' sonucuna ve kanaatine varıldığını belirtildi.