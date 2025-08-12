Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale\'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı
12.08.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale\'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Bolu-Mudurnu, Çanakkale-Ayvacık ve İzmir-Dikili yangınlarının ise tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bölgeden çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde evlerin ve arabaların küle döndüğü görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından orman yangınlarının son durumunu paylaştı.

Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

ÇANAKKALE MERKEZ'DEKİ YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda; Çanakkale/ Ayvacık ve İzmir/ Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Çanakkale/ Merkez/ Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor.

Manisa/ Soma ve İzmir/ Karaburun yangınlarının ise enerjisi düşürüldü, tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

4 İLDE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yumaklı bir önceki açıklamasında ise şöyle demişti: "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Devam eden yangınlardan; Manisa Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale Merkez'de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

2 GÜNDÜR ALEV ALEV YANIYORDU

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatılmıştı. Yangın ile mücadelede ikinci günde, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile karadan müdahalede bulunuldu.

Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi" denildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.

Çanakkale'de çıkan ve geniş alanlara yayılan orman yangınından geriye bu görüntüler kaldı:


Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale Merkez'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı




Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı
Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı
Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı
Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı



Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Çanakkale Merkez, Orman Yangını, Çanakkale, Ayvacık, Mudurnu, Gündem, Güncel, Dikili, İzmir, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kara kartal null:
    çünkü yanacak yer kalmadi sanirim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
TMSF, Ekotürk’e el koydu TMSF, Ekotürk'e el koydu
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
10:05
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14’e çevrildi
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
16:27
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
16:27
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
16:17
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
16:09
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir
Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
16:00
Kars’taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
Kars'taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
15:56
Serdal Adalı’dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
Serdal Adalı'dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 12:01:47. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.