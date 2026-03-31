CHP\'li Mustafa Bozbey\'in eşi ve kızı da gözaltında! İşte 59 kişilik tam liste

31.03.2026 09:03
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve kızı ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 55 kişinin gözaltına alındığı 4 kişin hakkında ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İşte gözaltına alınan isimler...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile kızı Side Bozbey Güner dahil 55 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey

USULSÜZ EMSAL SATIŞLARI TESPİT EDİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZALTINA ALINANLAR (TAM LİSTE)

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

4 KİŞİ ARANIYOR

İş insanı Abdülkadir Alkan, iş insanı Naci Abay, iş insanı Şevket Gündüz, iş insanı Tuğrul Kutluay için yakalama çalışmaları devam ediyor.

MUSTAFA BOZBEY'İN EŞİ SEDEN BOZBEY KİMDİR?

Sosyolog Seden Bozbey 1979 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve liseyi İzmir Bornova’da okudu. Lisans eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. İzmir’deki liselerde sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra iş nedeniyle geldiği Bursa’ya yerleşerek Nilüfer Belediyesi’nde sosyolog olarak göreve başladı. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini de üstlenen Seden Bozbey 2014 yılında Mustafa Bozbey ile evlendi. Sosyal destek ve yardımlar konusunda göstermiş olduğu çalışmaları vakıfta da sürdürmesi hedefiyle, eşi ve vakıf yönetim kurulu başkanı Mustafa Bozbey’in isteği üzerine NİLVAK müdürlüğü görevine getirildi. Müdürlüğünü üstlendiği vakfı, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve vakfın değerlerine bağlı şekilde ileri taşımak gayesi ile görevini yürütmektedir.

Advertisement
