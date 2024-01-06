Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken\'la görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Görüşmede Gazze'de ateş kesin ilanı, F-16'lar meselesi ve İsveç'in NATO üyeliği değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından diplomatik kaynaklardan görüşmenin detayları öğrenildi.

GÖRÜŞMEDE F-16 VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ ELE ALINDI

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini muhatabına aktardı. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclise ait olduğunu ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES İLANI VE KESİNTİSİZ İNSANİ YARDIMIN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

İki Bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan'ın, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak; iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunduğu öğrenildi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini belirten Bakan Fidan'ın, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterdikleri çabalar konusuna da değindiği ifade edildi. Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.