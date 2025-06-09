Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye, İsrail\'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
09.06.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye, İsrail\'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Haber Videosu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için girişimlere başladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Madleen gemisine müdahalenin hukuk ihlali olduğunun altı çizilerek gemide alıkonulan 2 Türk için girişimlere başlandığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Madleen" adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır".

Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor. Vatandaşların, geminin karaya varmasının ardından bir an önce serbest bırakılmaları için Tel Aviv Büyükelçiliği gerekli girişimlerde bulundu. Vatandaşların yakınlarına düzenli olarak bilgi veriliyor.

ÖMER ÇELİK: DÜNYA İŞBİRLİĞİ YAPMALI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."

Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ALÇAK SALDIRI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Gazze'de açlık ve yoklukla mücadele eden binlerce mazluma insani yardim ulaştırmak için yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulundugu "Madleen" isimli gemiye İsrail askerlerinin müdahalesi asla kabul edilemez. Madleen isimli gemiye uluslararası sularda yapılan bu müdahale aynı zamanda uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Uluslararası sularda gerçekleşen ve uluslararası hukuka aykırı bu müdahale, İsrail hükümetinin terör yanlısı tutumunu gözler önüne sermektedir. Dünyanın gözleri önünde açlığı bir savaş silahı olarak kullanan Netenyahu hükümeti, vicdan sahibi uluslararası toplumun tepkisini asla susturamayacaktır.

GEMİDE 12 AKTİVİST BULUNUYOR

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

YAKLAŞIK 2,3 MİLYON FİLİSTİNLİ İNSANİ BİR FELAKETLE MÜCADELE EDİYOR

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.

İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor.

Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığı ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor.

Gazze'de insani yardım dağıtımını tekeline almak isteyen İsrail, ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, Madleen, Türkiye, Güncel, İsrail, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tuna güler:
    Ama İsrailcim o kadar ticaret yapıyoruz senin bu yaptığın çok ayıp. Lütfen 10 10 Yanıtla
  • UTKU ÖZDAMAR:
    eyyyyy İsrail mavi mArmara???? 7 3 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    vurun İTRAİL li 7 0 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Özel uçak gönderilir alınsın pisliklerin elinden 5 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Israil bunlari HAMAS a teslim etsin 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem’in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü 7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda
Bülent Ersoy’dan alışılmadık sahne Diva bu kez yerinde duramadı Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme Mourinho’nun kaderi belli oluyor Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme! Mourinho'nun kaderi belli oluyor
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’e kanca Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca
Bir ilki yaşattı Milli motosikletçi Deniz Öncü’den tarihi zafer Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz talip ABD maçında tribünden izlediler Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Beyaz Saray’da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı’na omuz attı Beyaz Saray'da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı'na omuz attı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
09:00
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
17:39
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar
Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
17:32
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
17:32
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
17:18
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
17:09
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
17:04
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 12:30:11. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.