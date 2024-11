Erkan Baş: ABD seçimleri zulümde birleşiyor

Güncel

Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Filistin Halkıyla Dayanışma Gecesi'nde konuşan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ABD seçimlerini değerlendirdi. Baş, "Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı Amerikan halkı. Bunlar nerede birleşiyor biliyor musunuz? Netanyahu'yu ayakta karşılamakta, Filistin'e, Irak'a yapılan zulümde birleşiyor" dedi.

Türkiye İşçi Partisi, Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek ve Gazze'de İsrail güçleri tarafından bombalanan Al Awda Hastanesi'nin onarılmasına katkı sağlamak amacıyla, Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde "Filistin Halkıyla Dayanışma Gecesi" düzenledi. Gecede konuşan Filistinli gazeteci Hasan Tahravi "(İşgalci İsrail Devleti'nin) Orduları, silahları da olsa; arkalarında soykırım ortağı ABD de olsa bu halkın bir çocuğu olarak söylüyorum, bu oyunu bozacağız!" derken, Ürdün'deki Filistin diasporasından, Halkın Birliği Partisi Genel Sekreter Yardımcısı, Küba Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Dr. İsam Hecava, "Filistin halkının üzerine yağan bombaları durdurmak için sokağa dökülenleri selamlıyoruz!" diye konuştu.

Jeremy Corbyn videolu mesaj gönderdi

İngiltere İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn de geceye videolu mesaj gönderdi. Corbyn, "Barışa giden temel yol işgalin ve yerleşim politikasının sona ermesidir. Dünya çapındaki tüm sosyalistler olarak görevimiz elimizden gelen her şeyi yaparak dikkat çekmek ve hükümetlerimizin İsrail'e silah tedarikinde hiçbir rol oynamamasını talep etmektir." diye konuştu.

"Yüzlerce yıldır yaşadığımız bu düzen barbarlıktır"

Konuşmasına, "Yüzlerce yıldır yaşadığımız bu düzen barbarlıktır. Adına önce kolonyalizm, sonra sömürgecilik, sonra emperyalizm dedikleri bu düzen bir barbarlık düzenidir. Altın uğruna Amerika'nın neredeyse tüm yerli nüfusunu katleden, ipek ve baharat uğruna Hindistan'ı sömürgeleştiren, madenler uğruna Afrika'yı açlığa iten, petrol uğruna Orta Doğu'yu bir savaş coğrafyasına çeviren bu düzeninize lanet olsun" sözleriyle başlayan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da şöyle devam etti:

"Az geliştirdikleri halkları üzerine basılacak böcek gibi görüyor"

"Ve bu düzenin failleri yüz yıllardır değişmedi. Bugün Filistin'de yaşananları sorgulamayı dahi suç sayan ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi devletler, bu ülkelerdeki iktidarlar, bunların dünya halklarına bakışları değişmedi. Kendi ülkelerindeki emekçilerin sırtına basarak iktidarda kalan bu egemenler, açıkça konuşalım, bizleri, gelişimine izin vermedikleri veya az geliştirdikleri halkları üzerine basılacak böcek gibi görüyor.

"Utanç duymanız için kaçımızın ölmesi gerek?"

Açıkça soralım… Batı'nın şatafatı içindeki egemenler, Berlin'dekiler, Paris'tekiler, New York'takiler, Londra'dakiler? İnsandan sayılmamız için, ölülerimizin önem kazanması için Filistinlilerin, Afganların, Suriyelilerin, Iraklıların insan sayılması için size kaç ceset gerekiyor? Milyon Iraklı, yüz binlerce Filistinli, Afgan yetmedi mi? Bundan çok değil daha yüz yıl önce Avrupa'da hayvanat bahçesi gibi yerlerde insan sergilemiş bir medeniyet olmaktan utanç duymanız için kaçımızın ölmesi gerek? ABD'deki köleciliğin, Güney Afrika'da desteklediğiniz apartheid rejiminin, son anlarına kadar arkasında durduğunuz Nazilerin utancını yaşamanız için bizim buralıların ne yapması lazım?"

"Bu ateş onları yakacak"

Yaşananları, bir uygarlık krizi olarak değerlendiren Erkan Baş şöyle devam etti:

"Filistin, bu uygarlık krizini tüm dünya için gözler önüne sermiştir. ve göreceksiniz! Bu soykırıma varan katliama izin veren, göz yuman, önünü açan egemenler bu krizin altında kalacak. Bu ateş onları yakacak. ABD'de ve bilcümle emperyalist meclislerinde bu katliamcı Netanyahu'yu ayakta alkışlayan, ona silah veren, daha kötüsü işgalciye direnen herkesi suçlu ilan eden herkes Filistin'deki enkazın altında kalacak. Yeni bir uygarlık arıyorsak onun öncüleri, dünyanın dört bir yanında sokaklarda, üniversitelerde, limanlarda İsrail'e meydan okuyan gençlerde, emekçilerde, halklardadır."

Baş, ABD seçimlerini de şu sözlerle değerlendirdi:

"Bakın geçenlerde ABD seçimleri oldu. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı Amerikan halkı. Bunlar nerede birleşiyor biliyor musunuz? Netanyahu'yu ayakta karşılamakta, Filistin'e, Irak'a yapılan zulümde birleşiyor. Bakmayın birbirlerine karşı atıp tutmalarına, bunlar yalanda, katliamda birleşiyor. Çocuklarımızı bunlardan uzak tutmalı, uzak yetiştirmeliyiz. Musk'tan, Demokrat veya cumhuriyetçi görünümlü katillerden, onlara özenen liberallerden, sağcılardan, aşırı sağcılardan. Mars'a gitmek istiyorlarmış. Varsın gitsinler, biz bu dünyayı sizden kurtarıp yaşanabilir bir hale getireceğiz.

"Tarih sizi de yazacak"

Bir de bunların dostları var! Trump seçildiğinde dostum diye tweet atanlar var. Hiç utanmadan, katliamlar sürerken İsrail'le ticareti sürdürenler, ABD'nin tüm bölge planlarında baş rol oynamak için can atanlar var! Tarih sizi de yazacak. Biz ise yazmakla kalmayacağız. Unutmayacağız, hesabını soracağız. Bu iki yüzlülüğü bu ülkeden def edeceğiz. Elon Musk'ın Mars'a gidecek bir roketi varsa, bunların adını da listeye yazsın. Recep Tayyip Erdoğan ve bu iktidar, bir gün olsun İsrail'le ticaretten vazgeçmedi. Suudi, Katarlı ortakları, İsrail'le bir olmaktan asla vazgeçmedi. Hep birlikte İsrail'in varlığını korumak, güvence altına almak için tüm güçleriyle çalışmaktan, bir an olsun vazgeçmediler. İsrail'le savunma işleri yapmaktan, onun ürettiği casus yazılımlarını kullanmaktan bir an olsun vazgeçmediler.

Unutmayın! Erdoğan, Amerikan dostlarıyla birlikte Suriye'nin altını üstüne getirmekle meşgulken, Suriye'de cihatçı pek çok örgüt de İsrail tarafından fonlanıyordu. Amaç Suriye'yi yani Filisitin'in en büyük güvencelerinden biri olan Suriye'yi etkisiz hale getirmekti. Bunlar suç ortağıdır. Şimdi bakın sözde İsrail'le ticareti engellediler. Ama biliyor musunuz, İsrail'in askeri tesis ve ekipman için kullandığı pek çok malzeme bugün hala bölgeye Türkiye'den veya Türkiye üzerinden gitmeye devam ediyor. Ve nasıl yapıyorlar? Konteynerların üzerine Filistin yazıp, İsrail'e teslim ediyorlar. İşte bu kapitalizm böyle ahlaksızdır, böyle iki yüzlüdür! Lanet olsun sizin timsah göz yaşlarınıza."

"Filistin davası bizim için Deniz'lerden mirastır"

TİP lideri Erkan Baş, El Awda Hastanesi için başlatılan destek kampanyası hakkında da şöyle konuştu:

"Sevgili dostlarım, bugün burada önemli bir iş yapıyoruz. Bu geceyle birlikte hem Filistin'e işçilerin, emekçilerin, sosyalistlerin büyük bir selamını gönderiyor, hem de El Awda hastanesi için uluslararası bağış kampanyasına Türkiye'den de bir destek başlatıyoruz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Ama biz başka halkları, başka ülkelerin emekçilerini, direnenlerini de çok seviyoruz. Onlarla bizim aramızda kopmaz bir bağ var. Biz enternasyonalistiz. Biz bu işgal politikasına hayır diyen insanlığın, Müslüman, Yahudi, Hıristiyan, inançlı, inançsız o insanlığın bir parçasıyız. Biz emperyalizme ve kapitalizme karşıyız. Filistin davası bizim için Deniz'lerden mirastır. Bu mirası bugün yeniden yükselten tüm dostlarımıza, bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkürlerimiz sunuyorum."