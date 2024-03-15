Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Geniş Video İzle

İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olduğu kaza sonrası ABD'ye kaçan 17 yaşındaki sürücünün babası Bülent Cihantimur ilk ifadesinde, eski eşinin kendisine haber vermeden oğlunu götürdüğünü öne sürdü.

15.03.2024 15:05  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü ve yazar annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçışının ardından soruşturmada ibre baba Bülent Cihantimur'a döndü. Soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan Cihantimur'un savcılıktaki ilk ifadesinde "Eski eşim oğlumu bana haber vermeden götürdü, gelip hesap vermesi gerekiyor" dediği öğrenildi.

CİHANTİMUR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin, İstanbul'daki ölümlü kaza sonrası annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılması Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sürücü T.C.'nin babası Op. Dr. Bülent Cihantimur "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrılırken çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari sürücünün babası Bülent Cihantimur: Eski eşim oğlumu bana haber vermeden götürdü, gelip hesap vermesi gerekiyor

"ESKİ EŞİM EYLEM TOK'TAN GELEN TELEFONLA KAZADAN HABERDAR OLDUM"

Cihantimur'un kazayla ilgili Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadede şunları söylediği öğrenildi; "Eylem Tok, 13 yıl önce boşandığım eski eşim olup; oğlumun annesidir. Birden fazla sağlık kuruluşunun üst düzey yöneticisi olmakla birlikte bu kuruluşlarda aynı zamanda uzman plastik cerrah olarak da çalışmaktayım. 24 yıllık hekimim. Kazanın gerçekleştiği gün, uzun süren bir ameliyat sonrası evime gidip uyudum. Eski eşim Eylem Tok'tan gelen telefon ile kazadan haberdar oldum. Kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra Eylem Tok beni aramış. Bana telefon geldiğinde saat gece yarısıydı. Evim Mecidiyeköy'de, kliniğe çok yakın. Hemen bir taksiyle eski eşim Eylem ve oğlumun beraber yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi. Eylem de o sırada ev içinde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu. Oğlumun durumunu iyi görmediğim için onu öncelikle muayeneye götürüp acil müdahale gerektiren bir durumu olup olmadığını anlamak istedim.

"KAZADA ÖLÜ YA DA YARALI HAKKINDA BİLGİM OLMADI"

Bu sırada kazada yaralı ya da ölü olduğu tarafımca da bilinmemekteydi. Eylemin telefonunu kapattım ve öncelikle şokta olan oğlumun acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayalım, sonra da ehliyeti olmadığı için avukatlara bilgi verip yapılması gerekenleri yapalım dedim. Oğlumu alıp orada bulunan elektrikli aracı kendim kullanarak, kliniğe gitmek için yola çıktım. Bu sırada şirketimiz çalışanlarından Ayşe Ceren S.'yi bahçede gördüm.

Firari sürücünün babası Bülent Cihantimur: Eski eşim oğlumu bana haber vermeden götürdü, gelip hesap vermesi gerekiyor

"EYLEM TELEFONLARI AÇMADI"

Eylem Tok da Ayşe'nin aracına bindi ve arkamızdan gelmeye başladılar. Yolda oğlum ile konuşmaya çalışsam da kazanın etkisiyle dış dünyaya kapalı vaziyetteydi. Bu sırada kullandığım elektrikli araç önce uyarı verdi sonra da şarjı bitti. Bizi izleyen Eylem'in içinde olduğu araç yanımızda durdu. Oğlumu o araca geçirdik ve Eylem'e 'siz kliniğe geçin çocuk hala şokta ben de şoförümüz Adem'i aradım onunla geleceğim hemen arkanızdan' dedim. Adem yanıma geldi beni aldı ve kliniğe gittik. Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylem'in oğlumu yurtdışına götürme planından, kazadaki yaralılardan kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem'i defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapattı.

'OĞLUM, TÜRKİYE'DE YARGILANMAYI KABUL EDER"

Oğlum, 16 yaşında; alkol, madde kullanmayan, kötü alışkanları olmayan bir çocuktur. Oğlum o gece yaşadığı şokun etkisinden çıktığında Türkiye'de yargılanmayı ve yaptığı bu hatanın hukuki bedelini ödemeyi kabul edecek bir çocuktur.

Firari sürücünün babası Bülent Cihantimur: Eski eşim oğlumu bana haber vermeden götürdü, gelip hesap vermesi gerekiyor

"KAZAZEDE AİLE İÇİN ELİMDEN GELEN NE VARSA ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR YAPACAĞIM"

Kaza sonrasında vefat eden Oğuz Murat Aci'nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye'ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Oğlumun Türkiye'ye gelmesi ve adalet önünde hesap vermesi için elimden geleni yapacağım. Tüm olanlardan dolayı çok üzgünüm. Bugün ben de çağrılmadığım halde kendi isteğim ile konuyla ilgili olarak ifade vereceğim. İfade vermeden önce kamuoyunu da konuyla ilgili olarak bilgilendirmek istedim."

Firari sürücünün babası Bülent Cihantimur: Eski eşim oğlumu bana haber vermeden götürdü, gelip hesap vermesi gerekiyor

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Firari sürücünün babası Bülent Cihantimur: Eski eşim oğlumu bana haber vermeden götürdü, gelip hesap vermesi gerekiyor

ANNE VE OĞLU MISIR'A KAÇTI

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Firari sürücünün babası Bülent Cihantimur: Eski eşim oğlumu bana haber vermeden götürdü, gelip hesap vermesi gerekiyor

İADELERİ İÇİN TALEP EVRAKI GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Firari sürücünün babası Bülent Cihantimur: Eski eşim oğlumu bana haber vermeden götürdü, gelip hesap vermesi gerekiyor

BABA CİHANTİMUR'UN ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • özer bergin: yardım edenler bu suça dahil olmuyor mu benzeri durum fakirin başına gelse yedi sülalesini içeri alırlardı. 68 3 Yanıtla
  • ferhat eser: tüm ailenin ve 1 ci dereceden yakınlarının mal varlığına devlet el koymalı parasız kalınca mecburen teslim olacaklar 59 3 Yanıtla
  • Deniz Polat: Babanın çalışanı tutuklanıyor.Baba tutuklanmiyor.Bu ülkede pranin gücü bu işte. 47 6 Yanıtla
  • ferhat eser: baba neden serbest bırakıldı??? 32 3 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bildiğim kadarıyla babanın izini olmadan 18 yaşından küçük çocuklar yurtdışına çıkış yapamaz. Burda bir şeyler yalan veya yanlış anlatılıyor. 27 4 Yanıtla
  • CEM ÇAM: Bir Allahın Kulu da Bu Olayda Güvenlik Güçlerinin İhmali Var Diye Bir Cümleyi Neden Etmiyor...Çıldırtmayın insanı. 19 5 Yanıtla
  • Ammar Doymuş: olan işçisine olmuş 5 0 Yanıtla
  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nde Bin 100 Kişilik İftar Çadırı Açtı
    16:25 Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nde Bin 100 Kişilik İftar Çadırı Açtı

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nde açtığı bin 100 kişilik iftar çadırında her gün farklı ülke, renk ve dilden binlerce öğrenciyi aynı sofrada, aynı duaya ortak ediyor.

  • CHP Milletvekili Salıcı: Emeklilere seçim hesaplarıyla eziyet ediliyor
    16:24 CHP Milletvekili Salıcı: Emeklilere seçim hesaplarıyla eziyet ediliyor

    CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.

  • DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürdü
    16:21 DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürdü

    Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sulama projelerinin önemini vurguladı
    16:20 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sulama projelerinin önemini vurguladı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.

  • Bingöl'de gözüne darbe alan 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya nakledildi
    16:20 Bingöl'de gözüne darbe alan 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya nakledildi

    Bingöl'de sol gözüne aldığı darbe sonucu travma geçiren 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. İlk müdahalesi Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuğun, tam donanımlı bir hastanede göz ameliyatı olması gerektiği belirlendi.

  • Tarsus'ta Harita Teknisyeni Toprak Kayması Sonucu Hayatını Kaybetti
    16:20 Tarsus'ta Harita Teknisyeni Toprak Kayması Sonucu Hayatını Kaybetti

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde görevli harita teknisyeni Barış Sarı (37), çalışma yaparken meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, Sarı'yı toprak altından çıkardı ancak kurtarılamadı. Sarı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.

  • Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
    16:20 Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

    Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerini İftar Organizasyonunda Ağırladı
    16:20 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerini İftar Organizasyonunda Ağırladı

    Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, göreve geldikleri günden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. TSO, üyelerini iftar organizasyonunda ağırladı ve programa devlet erkanı da katıldı. Bıyık, yapılan çalışmalar ve başarılar hakkında bilgi vererek üyelere teşekkür etti.


16:10 Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 7’si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 7'si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
16:06 Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:10 Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
14:51 Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
14:08 Kremlin Sözcüsü: Fransa, Ukrayna’daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor Kremlin Sözcüsü: Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 16:26:49. #1.11#
SON DAKİKA: Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement