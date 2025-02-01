GÜNDEM / 1 Şubat 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 1 Şubat 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ve Manisa 8. olağan il kongrelerine katılacak.

01.02.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ve Manisa 8. olağan il kongrelerine katılacak.

(İzmir/14.00/Manisa/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars'ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, Kafkas Üniversitesi'ndeki toplu açılış törenine iştirak edecek; Ardahan'da AK Parti İl Kongresi'nde yer alacak, Valilik ziyaretinde bulunacak ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Kars/10.00/10.35/11.20/Ardahan/13.30/15.00/15.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP Engellilik Çalıştayı"na katılacak.

(İzmir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Yozgat/11.30/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'ta Valiliği ziyaret edecek, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak; Tokat'ta Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediyeye ziyarette bulunacak.

(Sivas/11.30/12.00/14.00/Tokat/16.30/17.30/18.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Gezi Parkı davası hükümlüleri Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor- Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.30/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Erzurumspor FK-Kocaelispor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği- Alagöz Holding Iğdır FK ve Siltaş Yapı Pendikspor- Adanaspor maçlarıyla sürecek.

(Erzurum/13.30/Ankara/13.30/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 20. hafta, 10 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 18. hafta, 8 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası; Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor-Mersinspor ve TOFAŞ- Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, OGM Ormanspor- Bodrum Basketbol, Danilos Pizza-Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring- Çimsa ÇBK Mersin maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Kocaeli/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları oynanacak. TÜRŞAD-İstanbul Gençlikspor, ON Hotels Alanya Belediyespor- Halkbank, Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto- Arkas Spor, Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe Medicana maçları yapılacak.

(Bitlis/13.00/Antalya/14.00/İzmir/15.00/Ankara/15.30/18.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası; Üsküdar Belediyespor- Anadolu Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/İzmir/16.30) (Fotoğraflı)

9- A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Meksika ile karşılaşacağı Davis Cup Dünya Grup 1 play-off müsabakaları, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, AK Parti, ankara, Manisa, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Şubat 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:42:23. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 1 Şubat 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.