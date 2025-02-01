GÜNDEM / 1 Şubat 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ve Manisa 8. olağan il kongrelerine katılacak.

(İzmir/14.00/Manisa/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars'ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, Kafkas Üniversitesi'ndeki toplu açılış törenine iştirak edecek; Ardahan'da AK Parti İl Kongresi'nde yer alacak, Valilik ziyaretinde bulunacak ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Kars/10.00/10.35/11.20/Ardahan/13.30/15.00/15.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP Engellilik Çalıştayı"na katılacak.

(İzmir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Yozgat/11.30/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'ta Valiliği ziyaret edecek, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak; Tokat'ta Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediyeye ziyarette bulunacak.

(Sivas/11.30/12.00/14.00/Tokat/16.30/17.30/18.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Gezi Parkı davası hükümlüleri Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor- Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.30/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Erzurumspor FK-Kocaelispor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği- Alagöz Holding Iğdır FK ve Siltaş Yapı Pendikspor- Adanaspor maçlarıyla sürecek.

(Erzurum/13.30/Ankara/13.30/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 20. hafta, 10 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 18. hafta, 8 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası; Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor-Mersinspor ve TOFAŞ- Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, OGM Ormanspor- Bodrum Basketbol, Danilos Pizza-Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring- Çimsa ÇBK Mersin maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Kocaeli/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları oynanacak. TÜRŞAD-İstanbul Gençlikspor, ON Hotels Alanya Belediyespor- Halkbank, Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto- Arkas Spor, Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe Medicana maçları yapılacak.

(Bitlis/13.00/Antalya/14.00/İzmir/15.00/Ankara/15.30/18.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası; Üsküdar Belediyespor- Anadolu Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/İzmir/16.30) (Fotoğraflı)

9- A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Meksika ile karşılaşacağı Davis Cup Dünya Grup 1 play-off müsabakaları, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)

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