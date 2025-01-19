Gündem: CHP Toplantısı ve Spor Müsabakaları

Güncel

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek CHP Parti Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına, Göztepe-Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor- Kasımpaşa, Adana Demirspor- Fenerbahçe ve ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.30/Konya/16.00/Adana/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK- Boluspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor- Yeni Malatyaspor ve Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek.

(Iğdır/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Manisa/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 18. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasından Galatasaray Petrol Ofisi-Ünye Kadın Spor Kulübü müsabakası oynanacak.

(İstanbul/14.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka-TOFAŞ ve Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, BOTAŞ- Çimsa ÇBK Mersin ve İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.00/Mersin/15.00)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop- Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit- Bahçelievler Belediyespor, Galatasaray Daikin- Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Aras Kargo ve Nilüfer Belediyespor Eker- Türk Hava Yolları maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/14.00/15.00/Aksaray/14.00/Bursa/15.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasına, Üsküdar Belediyespor- Kırşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak- Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Muğla/17.00/Ankara/19.30)

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