İbb Davası'nda Üçüncü Gün... Tutuklu Sanık Bulut Aydöner: "Alnım Ak, Hesabını Veremeyeceğim Hiçbir Eylemim Yok"

HABER: Zuhal Çiloğlan - Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB davasının üçüncü gününde, CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi iş insanı Bulut Aydöner savunma yaptı. Aydöner, kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, "Sanıklar arasındaki Baki Aydöner'in yalnızca ağabeyim olması dışında hiç kimseyle herhangi bir bağlantım yok, herhangi bir kişiden talimat almam söz konusu değil. Ağabeyimin siyasi hayatı ile benim ticari hayatım arasında hiçbir bağ yoktur ve olamaz. Alnım ak, hesabını veremeyeceğim hiçbir eylemim bulunmamaktadır. Yüce Türk Devleti'nin adaletine olan inancım tamdır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının üçüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan listeye göre bugün, CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi ve iş insanı Bulut Aydöner'in savunması alındı. Aydöner, savunmasında, ailesinin, 40 yıla yakın süredir İstanbul Kartal'da ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü, bu süre boyunca, gıda, otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri alanlarında toptan ve perakende ticareti yaptıklarını, bölgede bilinen ve güvenilir bir ticari itibara sahip olduklarını söyledi.

Aydöner, "Ailem ve şahsım bugüne kadar müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları ve bankalar nezdinde herhangi bir hukuki ya da ticari ihtilafa konu olmamış, ticari itibarımızı güven ve dürüstlük ilkeleri üzerine inşa etmiş bulunmaktayız" dedi.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 2009 yılından itibaren aile ticari faaliyetlerinde aktif ve resmi şekilde görev almaya başladığını belirten Aydöner, bu süreçte ailesi tarafından yürütülen perakende faaliyetlerini geliştirerek süpermarket modeline dönüştürdüğünü, devletin sağladığı desteklerden yararlanarak şirketin kurumsal büyümesine katkı sunduğunu anlattı.

"Herhangi bir somut delil veya belgeye dayanmaksızın tutuklandım"

Bulut Aydöner, 2012 yılında gıda faaliyetlerine ek olarak Türkiye'nin önde gelen markalarına ait ikinci el otomotiv alım-satım faaliyetlerini de ticari yapıya dahil ettiklerini, bu işlemlerin tamamının resmi kayıtlar üzerinden yürütüldüğünü aktardı. Aydöner, şunları kaydetti:

"Dosyada sözde mağdur kişinin beyanları gerekçe gösterilerek, herhangi bir somut delil veya belgeye dayanmaksızın tutuklandım. Hakkımda yeterli araştırma yapılmadan verilen bu karar karşısında, beyanlarımın yalnızca sözde kalmaması adına tüm hususları belgeleriyle açıklamak istiyorum. 2016 yılında ailemin uzun yıllara dayanan birikimi, ticari tecrübesi ve müşteri portföyünü değerlendirerek yeni nesil kurumsal marka modeline geçme kararı aldım. Bu kapsamda ülkemizin önde gelen dayanıklı tüketim markalarından Beko ile görüşmeler gerçekleştirdim ve Maltepe Adatepe'de ilk stratejik konsept mağazamı açtım. Dosya eklerinde de yer aldığı üzere tüm alım-satım işlemleri tamamen faturalı ve resmi şekilde gerçekleştirilmiştir. Şahsımın, aile şirketinin tüm ticari faaliyetleri yasal mevzuata uygun biçimde yürütülmüştür. Hatta Hürriyet ve Sabah gazeteleri de açılışı haber yaptı."

MASAK raporunda yer alan değerlendirmeleri kesinlikle kabul etmiyorum. Raporda, anneme ait şahıs şirketi ile kendi şirketim arasında geçiş sürecinde yapılan mal transferleri ve ticari ödemeler olağan dışı işlem gibi değerlendirilmiştir. Oysa bu işlemler tamamen ticari büyüme ve şirket devri sürecinin doğal sonucudur ve tamamı kayıtlıdır. 2009 yılından bugüne kadar şirketin tüm büyüme aşamalarına ilişkin belgeler dosyada yer almaktadır. Bu nedenle şahsıma yöneltilen 'talimatla hareket ettiği' yönündeki suçlamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Hayatım boyunca tüm ticari faaliyetlerimi resmi, kayıtlı ve faturalı şekilde yürüttüm. Tek bir kayıt dışı satışım dahi bulunmamaktadır.

"Abimin siyasi kimliği kendisine aittir"

Dünya malına tamah etmeden, küçük yaştan itibaren gece gündüz çalışarak bugünlere geldim. Yaşlı anne ve babamla 30 yıldır aynı adreste yaşıyorum ama kaçma şüphem varmış. Abim CHP'de üst düzey yöneticidir. Abimin siyasi kimliği kendisine aittir. Herhangi bir kişiyle aramızda talimat ilişkisi bulunmamaktadır. Ne benim birinden talimat almam söz konusudur ne de başkasına talimat vermem. Sayın Başkan, burada siyasi bir söylemde bulunmak amacıyla değil, yalnızca yaşadığım süreci ve emeğimin nasıl yok sayıldığını anlatmak amacıyla konuşuyorum.

İddia edilen taşınmazların konumları incelendiğinde görülecektir ki söz konusu yerler herhangi bir ulaşım altyapısına sahip olmayan, çevresinde yerleşim bulunmayan ve ticari açıdan değer üretmesi oldukça sınırlı bölgelerde bulunmaktadır. Bu nedenle bu taşınmazların dosyada iddia edildiği şekilde 'olağan dışı bir değer veya amaç taşıdığı' yönündeki değerlendirmeleri kabul etmem mümkün değildir."

"Rüşvet olarak verildiği iddia edilen bir taşınmaz ipotekli"

Bulut Aydöner, uzun yıllardır Kartal ilçesinde inşaat ve ticari faaliyet yürüttüğünü, 2013 yılında ailesinin birikimleriyle Şile Çamlıca Mahallesi'nde iki adet imarlı arsayı, 2017'de satarak şirket sermayesine katkı sağlandığını anlatan Aydöner, bu işlemlere ilişkin tapu kayıtlarının dosyaya sunulduğunu bildirdi.

Ardından 2020 yılı başlarında Tuzla'daki iki dairesini satarak Şile'de dört dönümlük bir arsa satın aldığını, bunu aynı yıl sattığını, daha merkezi konumda bulunan, yaklaşık 1600 metrekare büyüklüğünde imarlı bir arsa satın alarak burada dört adet villa inşa ettiğini, villaların 2024 yılı Haziran ayında satıldığını aktaran Aydöner, şunları kaydetti:

"Projeye ilişkin görseller ve belgeler dosya kapsamındadır. Sayın Başkan, tam da bu süreçte olaylar zinciri başlamış ve bugün tanık konumunda olan kişilerin beyanları nedeniyle benim tutuklu sanık durumuna düşmeme sebep olmuştur. Şile'de inşaata başlayacağım dönemde bölgede yalnızca iki beton santrali bulunmaktaydı. Alternatif firma sayısının az olması nedeniyle fiyat rekabeti sınırlıydı. Şantiye şefim tarafından Çekmeköy yolu üzerinde faaliyet gösteren beton firmasından teklif alınmıştır. Bu teklif 2020 tarihli, imzalı şekilde dosyaya sunulmuştur. Alınan teklifler değerlendirilmiş, proje alanına yakınlığı ve verdiği fiyat nedeniyle Danış Beton'dan beton satın alınmasına karar verilmiştir. Tüm ödemeler faturalı ve resmi şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu husus belgelerle sabittir. Dosyada bana rüşvet olarak taşınmaz verildiği iddia edilmektedir. Ancak hayatın olağan akışı açısından değerlendirildiğinde; rüşvet olarak verildiği iddia edilen bir taşınmazın ipotekli olması, satışa hazır olmaması ve sonradan ipotek kaldırılmasının konuşulması mantıksal olarak izah edilebilir değildir. Eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı, ipotekten ari ve devre hazır bir taşınmazın teklif edilmesi beklenirdi. Bu durum dahi isnadın gerçek dışı olduğunu göstermektedir. Takas görüşmeleri yaklaşık bir buçuk–iki aylık süreçte birkaç kez telefon görüşmesi seviyesinde kalmış, herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır. Nihayetinde emlakçı aracılığıyla başka bir alıcı aile ile satış sözleşmesi yapılmış olup bu sözleşme de dosyaya sunulmuştur. Amacım proje satışından elde edeceğim gelirle yeni bir arsa alarak yeni bir inşaat projesine başlamaktı. Bu nedenle kendi taşınmazım satılmadan herhangi bir yeni taşınmaz konusunda ciddi bir adım atmadım. Ayrıca gönderilen parseller incelendiğinde çoğunun birbirine bitişik alanlar olduğu görülmektedir. Hangi parselin kime ait olduğunu veya arka plandaki mülkiyet ilişkilerini bilmem mümkün değildir. Kişisel veriler kapsamında bu bilgilere erişmem zaten mümkün değildir."

"Serbülent Danış ve Taylan Danış yalan beyanda bulunarak beni tutuklattı"

Baki Aydöner ile diğer sanıklarla, herhangi bir talimat ilişkisi bulunmadığını, şirketinin her satışının, her yatırımının, sermaye kaynağının sürekli denetlendiğini belirten Aydöner, "Böylesine kurumsal denetime tabi bir şirketin, şirket hacmimin çok altında bir bedelle alınmış arsaları 'talimat doğrultusunda' üzerine alarak kendisini riske atması ticari ve mantıksal olarak mümkün değildir. "Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Serbülent Danış'ın ifadesinde doğru olan yalnızca iki husus bulunmaktadır: Beni tanımadığını söylemesi ve şirketimin unvanını doğru şekilde belirtmesi... İfadesinin geri kalan bölümleri gerçeğe aykırıdır ve bu hususları çürüten çok sayıda belge savunma dosyamızda mevcuttur. Serbülent Danış ve Taylan Danış yalan beyanda bulunarak beni tutuklattı. Taylan Danış'ın benden iki ay sonra ifadesi alınıyor. Benle aynı anda ifadesi alınması gereken kişi yüzünden tutukluyum" diye konuştu.

Aydöner, Serbülent Danış'ın kendi hukuki durumunu kurtarmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu, kendisinin günah keçişi olarak gösterildiğini savundu.

"Gayrimenkul ticareti yapmak başlı başına suç gibi değerlendirilmiş"

İddianame hazırlanırken soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğundan, kendisinin yalnızca "Eylem 32" kapsamında ifadesinin alındığını, gizlilik kararı kaldırıldıktan sonra "Eylem 30" içerisinde de ismini gördüğünü aktaran Aydöner, "Bu kapsamda adı geçen kişi benim yengemdir. İki çocuğu bulunan ve söz konusu taşınmazların sahibi olan kişi kendisidir. Eğer bu husus soruşturma açısından şüphe doğuruyor olsaydı, savcılık aşamasında doğrudan kendisine sorulması ve beyanının alınması gerekirdi. Yıllardır sürdürdüğüm ticari faaliyetlerimde tek bir müşteriyi dahi mağdur etmemişken, bir kamu kurumunu dolandırmamın nasıl mümkün olabileceğini anlayabilmiş değilim. Daha önce mahkemenize sunduğum üzere kendi inşa ettiğim projeleri, sattığım villaları ve ticari faaliyetlerimi belgeleriyle açıkladım. Bu kadar açık ve kayıtlı bir ticari geçmişe sahip bir kişinin kısa süreli bir kazanç için suç işlemesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Eylem 30'da akrabalarım nedeniyle, Eylem 32'de ise şirketim ve arsa alımı nedeniyle şüpheli konumuna düşmüş bulunuyorum. Bu durumda neredeyse gayrimenkul ticareti yapmak başlı başına suç gibi değerlendirilmiş olmaktadır. Bugün itibarıyla 244 gündür tutukluyum. Ağabeyim Baki Aydöner ise 287 gündür tutukludur. Ailem uzun yıllar süren çabalar sonucunda çocuk sahibi olmuş bir ailedir. Bu süreçte aile bireyleri ayda yalnızca bir kez görüşebilmiş, haftada bir kez cam arkasından kısa süreli iletişim kurabilmiştir."

"Tahliye edildim, yazı ulaştığında yeni bir yakalama kararı bulunduğu söylendi"

Bulut Aydöner, saat 06.00'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığını, ardından tutuklandığını, iddianame düzenlendikten sonra ismi iddianamede yer almamasına rağmen tutukluluğunun devam ettiğini kaydetti. Aydöner, "4 Aralık tarihinde yapılan incelemede tahliye edildiğim bildirildi. Ancak tahliye yazısı gece saatlerine kadar cezaevine ulaşmadı. Ailem saatlerce dışarıda bekledi. Yazı ulaştığında ise bu kez hakkımda yeni bir yakalama kararı bulunduğu söylendi. Üstelik, dosyaya yeni bir delil eklenmemişti, örgüt üyeliği suçlaması iddianamede zaten kaldırılmıştı. Buna rağmen aynı gerekçelerle ikinci kez tutuklandım. Yeni bir delil olmaksızın aynı suçlamalarla tekrar tutuklanmam, tutuklama tedbirinin ölçülülüğü açısından değerlendirilmesi gereken bir durumdur" dedi.

"Halen cinayet suçundan yargılanan kişilerle aynı koğuştayım"

Tutukluluk süresince üç kez koğuş değişikliği yaşadığını, 35 kişilik koğuşlarda 60–65 kişiyle kaldıklarını, halen cinayet suçundan yargılanan kişilerle aynı koğuşta bulunduğunu söyleyen Aydöner, "Bu süreçte beni en çok zorlayan husus ise yaşanan olumsuzluklar değil; hakkımda neden hala net bir hukuki konum belirlenememiş olmasıdır. Kendimle hiçbir ilgisi olmayan bir dosyada adeta unutulduğumu ve bir yere yerleştirilemediğimi düşünmeye başladım. İnsan yargılanacağı için sevinir mi? Ben maalesef sevindim. Çünkü uzun süredir içinde bulunduğum belirsizlik ortadan kalkacak, nihayet yargılanacak ve kendimi ifade edebileceğim diye bir sevinç hissettim. Günlerdir Yüce Türk Yargısı'nın huzuruna çıkmayı sabırsızlıkla bekledim. ve bugün, aynı suçlamalar nedeniyle iki kez tutuklanmış, bu salonda aynı dosya kapsamında tek sanık olarak bulunan bir kişi sıfatıyla huzurunuzda konuşma imkanı buldum" ifadelerini kullandı.

"Gizlenecek hiçbir şeyim yoktur, değiştirmem gereken bir kimliğim yok"

Tamamen ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve bedeli ödenerek satın alınan iki adet taşınmaz gerekçe gösterilerek, şirketi ve şahsının dosyaya dahil edildiğini söyleyen Aydöner, "Sanık olarak yer alan kişilerden Baki Aydöner'in yalnızca ağabeyim olması dışında hiç kimseyle herhangi bir bağlantım yoktur. Herhangi bir kişiden talimat almam söz konusu değildir, olması da mümkün değildir. Ağabeyimin siyasi hayatı ile benim ticari hayatım arasında hiçbir bağ yoktur ve olamaz" diye konuştu.

Bulut Aydöner, isnat edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, "Gizlenecek hiçbir şeyim yoktur, değiştirmem gereken bir kimliğim yoktur, kaçırmam gereken tek bir husus dahi yoktur. Alnım ak, hesabını veremeyeceğim hiçbir eylemim bulunmamaktadır. Yüce Türk Devleti'nin adaletine olan inancım tamdır. Aynı şekilde ilahi adalete olan inancım da tamdır" dedi. Bulut Aydöner, öncelikle tahliyesine, yargılama sonunda ise beraatına karar verilmesini istedi.

Duruşma, Aydöner'in avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.