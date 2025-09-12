İstanbul'da toplu taşımaya dev zam geliyor! İşte yeni fiyat tarifesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da toplu taşımaya dev zam geliyor! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da toplu taşımaya dev zam geliyor! İşte yeni fiyat tarifesi
12.09.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da toplu taşımaya dev zam geliyor! İşte yeni fiyat tarifesi
Haber Videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam talebinde bulundu. Mecliste CHP grubunun çoğunlukta olması nedeniyle geçmesi beklenen yeni tarife, 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, kentte toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yapılacak zammı kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi"ne ilişkin çalışmalarını tamamladı.

İBB YÖNETİMİNDEN TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 30 ZAM TALEBİ

Komisyon tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısına gönderilen gündem maddesinde 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması istendi.Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edildi.

İBB yönetimi toplu taşımaya yüzde 30 zam talep etti

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA EN UCUZ SEFER 44,33 LİRAYA YÜKSELİYOR

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar- Eminönü seferinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy- Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı- Adalar seferinin 100,45 liradan 130,22 liraya artırılması istendi.

İBB yönetimi toplu taşımaya yüzde 30 zam talep etti

MİNİBÜSLERDE "İNDİBİNDİ" ÜCRETİ 32,50 LİRA OLACAK

Minibüslerde "indibindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin de 16 liradan 21 liraya çıkarılması istendi.

İBB yönetimi toplu taşımaya yüzde 30 zam talep etti

TAKSİLERE DE ZAM GELİYOR

Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İBB yönetimi toplu taşımaya yüzde 30 zam talep etti

EN ÇOK OKUL SERVİSLERİ ETKİLENECEK

Okul servis ücretlerinde 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu.

İBB yönetimi toplu taşımaya yüzde 30 zam talep etti

AK PARTİ GRUBUNDAN ŞERH

AK Parti Grubu ise gündem maddesine muhalefet şerhi koydu. Şerhte "Ocak 2025'te UKOME kararıyla ulaşıma yüzde 35 artış yapılmış, bu artışın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı görülmüş, yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep olmadığından yapılmak istenen zam kararına AK Parti Grubu olarak şerhimizin olduğunu bildiririz." ifadesine yer verildi.

İBB yönetimi toplu taşımaya yüzde 30 zam talep etti

ULAŞIMA EN SON YÜZDE 35 ZAM GELMİŞTİ

Bu yıl 15 Ocak'ta İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı. İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti.

İBB yönetimi toplu taşımaya yüzde 30 zam talep etti

Bundan sonra ise kentteki ulaşıma ilişkin zam kararları, UKOME yerine İBB Meclisinde alınacak. İBB Meclisinde bugün görüşülecek ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifinin, Mecliste CHP grubunun çoğunlukta olması nedeniyle geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, AK Parti, İstanbul, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Eylül, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşımaya dev zam geliyor! İşte yeni fiyat tarifesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye iki müjdeli haber Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber
Katar saldırısı sonrası Netanyahu’dan Hamas’a yönelik yeni tehdit Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit
Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları
Antalya Kalesi satılıyor mu Cumhurbaşkanlığından açıklama var Antalya Kalesi satılıyor mu? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor İşte Türkiye’ye geleceği tarih Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih
Mahsun Kırmızıgül’den medyaya sert eleştiri: Vasiyetimdir, ölürsem sakın haberimi yapmayın Mahsun Kırmızıgül'den medyaya sert eleştiri: Vasiyetimdir, ölürsem sakın haberimi yapmayın
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklandı Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklandı
Beşiktaş’ta ayrılık Joao Mario’nun yeni durağı Yunanistan Beşiktaş'ta ayrılık! Joao Mario'nun yeni durağı Yunanistan
Beşiktaş’a Aymeric Laporte’den kötü haber Beşiktaş'a Aymeric Laporte'den kötü haber
Bebeğini kaybeden oyunu Ege Kökenli’nin sözleri yürekleri burktu Bebeğini kaybeden oyunu Ege Kökenli'nin sözleri yürekleri burktu
4.1 ile sallanan Ankara’da bir deprem daha 4.1 ile sallanan Ankara'da bir deprem daha
Atletico Madrid, Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü transfer listesine ekledi Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi
İçerik üreticisi canlı yayın yaparken silahlı saldırıya denk geldi İçerik üreticisi canlı yayın yaparken silahlı saldırıya denk geldi
Aboubakar’ın istediği maaş Sao Paulo’yı çıldırttı, transfer iptal Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal
Onana, resmen Trabzonspor’da Onana, resmen Trabzonspor'da

17:23
Ali Koç’tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
17:18
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
16:38
Kural değişti Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor’a büyük müjde
Kural değişti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde
16:35
ABD Başkanı Trump: Putin’e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz
16:15
Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
15:57
UEFA’dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi
UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi
15:50
İmamoğlu duruşmasında bir ilk Yargı tarihinde böylesi görülmedi
İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek
15:26
Trump: Charlie Kirk’ün katilini sanırım yakaladık, idam cezası almalı
Trump: Charlie Kirk'ün katilini sanırım yakaladık, idam cezası almalı
15:14
Osayi’nin yumrukladığı Trabzonlu, Uğurcan’ı tehdit etti
Osayi'nin yumrukladığı Trabzonlu, Uğurcan'ı tehdit etti
15:01
80 milyon TL’lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
14:59
“15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor“ iddialarına DDM’den yanıt
"15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor" iddialarına DDM'den yanıt
14:55
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı İşte o operasyonun görüntüleri
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri
14:51
Ne yaptın sen En-Nesyri Bacaklarını gören ’’Yok artık’’ dedi
Ne yaptın sen En-Nesyri! Bacaklarını gören ''Yok artık'' dedi
14:08
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı
13:40
Can Holding’in Tekfen’deki hisselerine el konuldu
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
13:14
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2025 17:50:11. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya dev zam geliyor! İşte yeni fiyat tarifesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.