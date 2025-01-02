İmamoğlu'ndan İktidara: "2025'te Akıl, Fikir ve Mertlik İstiyorum"

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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizimle rekabet etme çabası içerisinde olan sevgili rakiplerimize diyoruz ki; bizimle rekabetinizde yön değiştirin. Yani bizimle rekabeti, bizi engellemek veya başarısız göstermek, hatta dönem dönem siyasetin dışına atma çabasının ötesinde başka bir yere evirin. Bizimle millete daha fazla hizmet etmek için mücadele edin. Akıl, fikir ve mertlik istiyorum 2025 yılından. Mertçe yarış daha keyifli olur" ifadesini kullandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih'te yaşanan su taşkınları ve altyapı sorunlarını çözecek projenin temelini attı. 1 milyar 25 milyon liraya mal olması planlanan projenin temel atma töreni, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un kurulduğu Fatih'in ve kentin tüm ilçelerinin altyapılarına özenle yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"143 Noktada kronik su baskını sorunlarını giderdik"

"Bu çalışmalar, kalıcı çözüm getiren çalışmalar. Sadece 5 yılda, İstanbul'da, 183 noktada, denizlere ve Boğaz'a karışan atık su süreçlerini önledik. O kadar önemli ve çevreci bir yatırımdır ki bu; tarifsiz, değerli bir çalışmadır. 143 noktada kronik su baskını sorunlarını giderdik. Ani yağmur yağışları İstanbul'da daha fazla artmasına rağmen, her geçen yıl aşırı sağanaklar, aşırı yağışlar, bir anda düşen yoğun yağışlar daha fazla artmasına rağmen, su baskınlarını daha az duyduğunuzu ve gördüğünüzü biliyorum. Çünkü, benim en çok takip ettiğim, İstanbul'umuza hiç yakıştırmadığım görüntülerin başında, su ve sel baskınları geliyor.

"Bu, zihniyet ve icraat devrimidir"

Silivri'den Tuzla'ya, Kartal'dan Başakşehir'e, Pendik'ten Fatih'e kadar bütün ilçelerde yaptığımız yoğun altyapı yatırımlarıyla su ve sel baskınlarının çoğunu, 'kronik' diye tariflenen noktalarda ortadan kaldırdık. Yıllarca oraları su basar, oralar göllenir ve insanlar için can sıkıcı bir durumdur. Bir anda gelen bu baskınların yarattığı moralsizlik, verdiği maddi zarar, ki dönem dönem can kaybına da sebep olmuş alanlardır. Bu noktada bazen bunu tünelle çözdük, bazen yoğun atık su ve yağmur suyu ayrıştırmalarıyla çözdük. Bazen dere yataklarında yaptığımız ıslahlarla çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Altyapı sistemiyle ilgili yaptığımız bu çalışmalar ve gösterdiğimiz bu yoğun efor, gerçekten devrim niteliğindedir. Bu, zihniyet ve icraat devrimidir.

"'5 Yılda ne yapıldı, şimdiki 5 yılda ne yapıldı' diye baktığınızda, fersah fersah farkı görürsünüz"

5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. Beylikdüzü'ndeyken, İSKİ'nin kapısında nasıl dilenci olduğumuzu ben yaşadım. Yani, '5 yılda ne yapıldı, şimdiki 5 yılda ne yapıldı' diye baktığınızda, fersah fersah farkı görürsünüz. Bu çok üzücü bir durum. Halbuki daha fazla bütçesi vardı; onu da söyleyeyim. Yani o dönemin parasıyla, İSKİ'nin 2014-19 dönemine bakın, şimdiki rakamla kıyaslanmayacak derecede daha yüksek seviyede bütçesi vardı. Çünkü 1 doların üzerindeydi metreküp fiyatı. 1,2'lere kadar tırmanmıştı. Bizim ise bir ara 0,55 cente kadar düştü. Niye dolar bazında söylüyorum? O dönemle geçtiğimiz beş yıl arasında, döviz bazında en az iki kat maliyet artışı var. Yani 2014-19 bir işin metrekare ya da metreküp fiyatıyla, 2019-24 arasında, döviz bazında iki kat fark var. Buna rağmen daha çok iş yaptık. Vallahi de daha çok iş yaptık, billahi de daha çok iş yaptık. Rakamlar da orada. Herkes gidip bakabilir. Bununla tabii ki gururlanıyorum, ama bir yanıyla da görevimizi yaptık.

"Teşekkür etmekte hiçbir zaman cimri davranmayız"

O dönem ne ihmal edildi? Özellikle altyapı yaptığınızda, eğer yapılanlarda mansapsız, bölgesel ve aynı zamanda yetersiz yapılmış ise, bu da işe yaramıyor. Bu da ayrı sorunlar yaratabiliyor. Tarihi alanların biraz zor imalatı; bunu biliyoruz. Yenikapı'da Atıksu Arıtma Tesisimizin biyolojik arıtma tesisi olarak sürecini başlatacağımızı ifade etti. Bugün gelinen noktada sona gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu manada, iş birliğinden ötürü sorunların çözümünden ötürü Fatih Belediyesi'ne teşekkür ederim. Burada özenli, karşılıklı, amasız, fakatsız bir iş birliği süreci yönetildi. Bu manada teşekkürü etmekte hiçbir zaman cimri davranmayız. Tam anlamıyla cesaretle teşekkürümüzü ederiz. Çünkü, milletçe herkes bizden hizmet bekliyor. Biz de milletimize hizmet etmekle mesulüz. Hizmetini yerine getirene de teşekkür etmek, bizim gibi yöneticilerin erdemini gösterir. Bu bakışımızı hiçbir yerde eksik etmedik, etmeyiz.

"Bırakın 25 yılı, 30-35 yılda yapılmayan işi, 10 yılda yaptık diyecek bütün çalışma arkadaşlarımla…"

Allah'ın izniyle bu dönemin sonucunda şunu söyleyebilecek değerli hemşerilerim: 'Bırakın 25 yılı, 30-35 yılda yapılmayan işi, 10 yılda yaptık' diyecek bütün çalışma arkadaşlarımla da ben en üst seviyede gurur duyacağım. 'Tam yol ileri' diyerek yürümeye devam ediyoruz. Açıkçası, her vatandaşımız, ülkemizde her yöneticinin ne yaptığını, ne yapmak zorunda olduğunu, neyi, ne için yaptığını ya da ihmal edilmiş ne varsa, onu bilmek zorunda. Bilmek hakkı var. Çünkü, vatandaşımız paramızın nereye harcandığını, nereye harcanması gerekirken niçin harcanmadığını, şimdi harcanınca hangi güzel işlerin yapıldığını görmek, bilmek, anlamak zorunda. Bu soruların cevabını veremeyenler var ise, vatandaşımız, o insanlara da günü geldiğinde hesabını soracak. Sorması için de doğru bilgiye sahip olması lazım.

"Yaptıklarımızı küçümsemeye çalışanlar komik duruma düşüyor"

Bizim bütün bu yaptıklarımızı küçümsemeye çalışanlar, açıkçası yok saymaya çalışanların komik duruma düştüğünü ifade edeyim. Biz, beş yılı aşkın sürede, yaklaşık 65,5 milyar liralık altyapı yatırımı yaptık. İstanbul'un altına 2.650 kilometre atık su ve yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı döşedik. 98 derede 78,2 kilometre dere ıslah çalışması yaptık. 20,2 kilometre atık su ve yağmur suyu tüneli inşa ettik. 1096 kilometre içme suyu isale ve şebeke hattı yaptık. 20,6 kilometre içme suyu tüneli inşa ettik. 5 yılda yaptığımız dere ıslahı, atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları ve tüneller, Türkiye'yi en batısından en doğusuna, bir uçtan bir uca kat edebilecek kadar uzundur. İstanbul'un altyapı sorunlarının çözümü konusunda, hiçbir dönemde, iddia ediyoruz ki, bu kadar üstün bir çalışma performansı gösterilememiştir, çözüm üretilememiştir. Metro konusunda durum böyledir. Yeşil alanlar konusunda da böyledir. Ne yazık ki bu dönemin en büyük sorunu yoksullukla mücadelede sosyal projelerde, sosyal desteklerde durum bu şekildedir. Aklınıza gelebilecek her konuda, bizden önceki uzun iktidar dönemiyle kıyaslanacak işler yapıyor olmanın, yapabilmiş olmanın keyfini yaşıyoruz. Başarmaya da devam edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın.

"Enerjimizin kaynağı, vatandaşımızın bize göstermiş olduğu o sıcacık ilgisi"

Biz; israftan uzak, bereketi bol, tasarrufu bol bir bütçe arzusuyla çalışmalarımızı sürdürdük. Milletin parasını, doğrudan millete aktarmanın yol ve yöntemlerini hem güçlendiriyoruz hem kurumsallaştırıyoruz. İsrafı, ihmali tamamen tarihe gömerek; icraati, hizmeti, yatırımı ön planda tutan bir dönemi insanlarımızla buluşturuyoruz. Onun için bu yolculuğumuz, gerçekten 'tam yol ileri', çok yakışan bir slogan. Hızımızı, gayretimizi, inancımızı gösteren bir slogan. Biz çalıştıkça, başardıkça vatandaşımızın bize olan desteğini ve sevgisini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnanın en büyük enerjimizin kaynağı vatandaşımızın bize göstermiş olduğu o sıcacık ilgisidir, temasıdır, desteğidir. Çünkü yaptığımız işin, inanın çok kutsal bir tarafı var. İstanbul, güzel iş yaptığınız zaman kazanıyor. İstanbul kazandığı zaman ülkemiz kazanıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor.

"Bizimle rekabetinizde yön değiştirin"

Bizimle rekabet etme çabası içerisinde olan sevgili rakiplerimize diyoruz ki; bizimle rekabetinizde yön değiştirin. Yani bizimle rekabeti, bizi engellemek veya başarısız göstermek, hatta dönem dönem siyasetin dışına atma çabasının ötesinde başka bir yere evirin. Bizimle, icraatta rekabet için mücadele edin. Millete daha fazla hizmet etmek için mücadele edin. Bu, bence daha mantıklı olur. Bu yeni yılda şunu dua ederek istiyorum ki, sıhhat, sağlık, afiyet, bereket, mutluluk, huzur, adalet istiyorum. Ama bir yandan akıl, fikir ve mertlik istiyorum 2025 yılından. Bol bol mertlik istiyorum. Mertçe yarış daha keyifli olur. Birlikte çalışalım, birlikte konuşalım, birlikte düşünelim, birbirimizi uyaralım. Milletimizin daha iyi bir tercih yapması için, onlara o fırsatı birlikte verelim. Bu yıl umarım bu aklı görürüz, bu bakış açısını görürüz. En azından finansmanını, projesini hazır ettiğimiz projelerimiz için, yıllardır atmadığınız o imzaları atmanızı diliyoruz.

"Hazine onayı gereken rakamları imzalayın"

2025'in Ocak ayındayız. Yatırım planı onaylanacak, çıkacak. Yıllardır beklediğimiz önemli işlerimiz var. Anadolu yakasının atık yakma tesisinden Beylikdüzü-Sefaköy-İncirli metro hattına kadar birçok işimizin imzası bekleniyor. Yine aylardır, hatta yıllardır diyebileceğim, kaynağı hazır, tam da bugünün Türkiye'sinde ihtiyaç duyulacak; 2-3 yıl ödemesiz payı olan, yurt dışı finansmanı elde edilmiş rakamlara, sadece bakanlık imzası gerekiyor. Bugünün durgun ekonomisinde, Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olan şey. 2, 3 yıl ödemesiz bir paranın ülkeye girmesi, bir kurumun bunu bütçesinden harcamayıp, böyle bir kaynakla harcayıp iş yapan yüklenicisini aktarması, bugünün Türkiye'sinde önemli bir kazanım. Bunun imzalanmamasının arkasındaki siyasi irade hangi akılsa, vallahi millete ihanet ediyor. Dediğim gibi; hem yatırım planında imza bekleyen işlerimizi imzalayın lütfen hem bu tür finansmanımıza destek olacak olan, Hazine onayı gereken rakamları imzalayın. ve işimizi daha hızlı yapalım ki İstanbul hızla kazansın. Burada şuna bakmayın yani: 'Ekrem İmamoğlu'nun altında imzası var.' Ekrem İmamoğlu da fani, diğerleri de fani ama yapılan işler kalıcı. Lütfen kalıcı işlerin var olması konusundaki engelleri, başta zihninizden kaldırın, sonra elinizden onu unutun, kaldırın ve milletin lehine imzaları atın, diye buradan istirham ediyorum"

Konuşmaların ardından; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel, Ozan Işık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve mahalle muhtarlarının katılımıyla temel atma töreni anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Başa: "Altgeçitlerdeki su baskınları ile ana arterlerdeki taşkınlar önlenecek"

Doç. Dr. Başa'nın verdiği bilgilere göre Fatih ilçesi ve yakın bölgesindeki mevcut altyapı, yağmur suyu kanallarının atık su hatlarına bağlanması nedeniyle, ciddi yük taşıyor ve şiddetli yağışlarda sık sık taşkınlara neden oluyordu. Bu problemin çözülmesi amaçlanan projede, iki yağmur suyu tüneli planlandı. Bu tünellerden ilki olan Unkapanı- Vatan Caddesi tünelinin imalatı tamamlandı. Samatya-Vatan Caddesi yönündeki tünel inşaatı devam ediyor. Tünellerin tamamlanmasının ardından, yağmur suyu ve atık su kolektörlerinin bağlantıları sağlanarak, yağmur suları büyük oranda bu tünellere yönlendirilecek ve altgeçitlerdeki su baskınları ile ana arterlerdeki taşkınlar önlenecek.

Su baskınlarına çözüm çevre kirliliğine engel

Çalışmalar kapsamında; yıllardır çözülemeyen, kronik hale gelmiş ve her yoğun yağışta su baskını yaşanan Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Akşemsettin Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Akdeniz Caddesi, Tatlıpınar Caddesi, Millet Caddesi gibi ana arterler ve diğer cadde ve sokaklarında atık su ve yağmur suyu ayrımı yapılması sağlanacak. Ayrıştırılan atık su ve yağmur suyu kanalları ile Haliç'e ve Marmara Denizi'ne bölgeden karışan atık sular engellenecek. Böylece bölgede yaşanan su baskınlarının ve atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak. Güncel maliyeti 1 milyar 25 milyon lira olarak hesaplanan proje kapsamında; Fatih İlçesi genelinde, 18 bin 418 metre atık su kanalı, 32 bin 602 metre yağmur suyu kanalı yapılarak, bölgenin altyapısı ayrıştırılacak. Arıtma tesisi üzerindeki atık su yükü azaltılarak, tesiste enerji tasarrufu sağlanacak.