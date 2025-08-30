İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti - Son Dakika
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti
30.08.2025 05:10
İsrail ordusu, kara, hava ve deniz desteğiyle yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı, 56 kilometrekarelik Gazze kentini işgal etmek için "yakıp yıkma" politikasını sürdürüyor. İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinli yaşamını yitirdi. Öte yandan İşgal planına robotlar da dahil edildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırım savaşının önemli aşamalarından biri olan Gazze kentini işgal etme girişimi, dün itibarıyla resmen başladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin mahallelerine, özellikle de kuzey ve güney eksenlerindeki doğu bölgelerine yönelik bombardımanını yoğunlaştırarak kalan Filistinlileri tahliyeye zorluyor. Bu, kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde başlatılan ve "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen işgal planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail ordusu, kenti "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etmesiyle aynı zamana denk gelen saldırılarını artırdı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan İsrail bombardımanında 3 Filistinli hayatını kaybetti, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar düzenlendi. Ayrıca İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve saldırarak bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıdaki "Zikim" bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli İsrail'in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

"İSRAİL ASKERLERİ ESİR ALINDI"

İsrail'in i24 kanalı, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ve İsrail ordusunun ilerlemeye çalıştığı haberini paylaştı. Öte yandan sosyal medyada, Gazze Şeridi'nde İsrailli askerlerin ölümüne yol açan bir dizi "zorlu" güvenlik olayı haberleri gündeme geldi. Söz konusu bilgiler, ordu veya İsrail medyası tarafından resmi olarak doğrulanmadı. İsrail siyasi çevrelerinde, Filistinli gruplar tarafından 4 askerin esir alınmış olabileceğine dair endişelerin arttığı belirtiliyor.

HANNİBAL PROTOKOLÜ DEVREDE

Yoğun helikopter uçuşları, işaret fişekleri ve çatışma seslerinin ekranlara yansıdığı görüntüler üzerine, ordunun "Hannibal Protokolü"nü devreye sokmuş olabileceği değerlendiriliyor. Hannibal protokolüne göre, bir askerin kaçırılma ihtimali ortaya çıktığında, o bölge yoğun ateş altına alınarak esir düşme riski engellenmeye çalışılıyor.

KOŞULLAR HIZLA KÖTÜLEŞİYOR

Filistinli bir güvenlik kaynağı AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze kentinin doğu kesimlerinde durumun hızla kötüleştiğini söyledi. Kaynak, ordunun şehri ilhak amacıyla kuzey ve güneyde saldırılarını yoğunlaştırdığını, keskin nişancılık, patlayıcı yüklü araçlar ve insansız hava araçlarının kullanımını artırdığını aktardı. İsrail ordusu ayrıca hoparlörlü dronlarla Filistinlileri bölgeyi boşaltmaya çağırdığını belirten kaynak, bu uyarılar sırasında sivillerin İsrail'in ateşi altında kaldığına dikkati çekti.

MAHALLELER BOŞALDI

Aynı kaynağa göre, iki haftalık yoğun saldırılar sonucunda Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi, büyük göç dalgalarıyla neredeyse boşaldı. Doğudaki Ebu İskender kavşağı çevresi savaşın başından bu yana yerlerinden edilenler için güvenli bir liman olduğunu hatırlatan kaynak, ancak son saldırılarla Gazze kentinin en tehlikeli bölgelerinden biri ilan edildiğini vurguladı. Nezle, Ebu Şerh Kavşağı ve Curet es-Saftavi bölgelerinde İsrail ordusunun araçları günlük sınırlı ilerlemeler kaydediyor, ardından patlayıcı araçlar bırakılıp geri çekiliyor. Saftavi'de Filistinlilerin çoğu kaçtığından, bölgeye giriş artık neredeyse imkansız hale geldi.

"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI 2" OPERASYONU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 Ağustos'ta Gazze kentini işgal etmeyi amaçlayan "Gideon'un Savaş Arabaları 2 Harekatı"nı onaylamıştı. Operasyon, Zeytun Mahallesi'nde başlatılan ve Sabra Mahallesi'ne kadar uzanan geniş çaplı saldırıların ardından gerçekleşti. Eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde, Cibaliya el-Beled, en-Nezle, es-Saftavi ve Şeyh Rıdvan mahallelerini de kapsayan bir operasyon başlattı. İsrail ordusu, birkaç gündür Şeyh Rıdvan'ın doğusundaki yoğun bölgeleri de hedef alıyor. Drone ateşi, konut bombalamaları ve sivillere yönelik doğrudan saldırılarla Filistinlileri vuruyor. ağustos başından bu yana, İsrail'in saldırıları sonucu Zeytun'da 1500'den fazla konut yok oldu.

PATLAYICI ROBOTLARLA YIKIM

İsrail ordusu, tonlarca patlayıcı yüklü, hasarlı zırhlı personel taşıyıcılarını bubi tuzaklı robotlara dönüştürerek tesis ve altyapılara saldırıyor. Bu robotlar konutların etrafına yerleştirilip patlatılıyor, yüzlerce metre ötede geniş çaplı yıkıma yol açıyor. Patlama sesleri kilometrelerce öteden duyuluyor. Soykırım süresince, Şeyh Rıdvan'ın doğusu binlerce yerinden edilmiş aileye sığınak olmuştu. Ancak yoğun ateş altında kalanlar, Gazze'nin batısına veya güneyine kaçmak zorunda bırakıldı.

İNSANİ YARDIMIN DURDURULMASI PLANI

İsrail devlet televizyonu KAN, dün sabah, İsrail'in gelecek günlerde Gazze kentine havadan insani yardım bırakılmasını durdurmaya hazırlandığını duyurdu. Bu adımın, yüz binlerce Filistinliyi beklenen kara saldırısı öncesi güneye kaçmaya zorlamayı amaçladığı belirtildi.

ARTAN YERİNDEN EDİLME

Gazze kentinin doğu, kuzey ve güneyindeki yoğun çatışmalarla aynı zamana denk gelen süreçte, Filistinliler trajik koşullar altında tehlikeli bölgelerden kaçmak zorunda kalırken, onlarcası ise şehrin batı yakasındaki sokaklarda yerde uyumak zorunda bırakıldı. Yerinden edilmelerinin üzerinden uzun saatler geçmesine rağmen, Filistinliler Gazze kentinin kuzeyindeki evlerini ve çadırlarını terk ettikten sonra ne barınak ne de çadır bulabiliyor. Ulaşım sıkıntısı ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle birçok Filistinli, Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine göç etmenin maliyetini karşılayamıyor.

SALDIRILARIN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Filistinliler, kıtlık ve yerinden edilmenin yol açtığı yaşam krizinin, yaşam ve hayatta kalmak için temel ihtiyaçların eksikliği nedeniyle daha da ağırlaşmasından ve İsrail saldırılarının önümüzdeki günlerde yoğunlaşmasından endişe ediyor.

İŞGAL PLANI 8 AĞUSTOS'TA ONAYLANDI

İsrail hükümeti, 8 Ağustos'ta, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onaylamıştı. İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım politikaları yürütüyor ve Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonu durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrılarını ve emirlerini görmezden geliyor. Soykırım sonucunda 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 490 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi, 121'i çocuk olmak üzere 322 Filistinlinin yaşamına mal olan ve devam eden kıtlıkla karşı karşıya.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

