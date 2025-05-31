İBB'ye yönelik 5. dalga operasyon böyle başladı! Aziz İhsan Aktaş itirafları harekete geçirdi - Son Dakika
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İBB'ye yönelik 5. dalga operasyon böyle başladı! Aziz İhsan Aktaş itirafları harekete geçirdi

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İBB\'ye yönelik 5. dalga operasyon böyle başladı! Aziz İhsan Aktaş itirafları harekete geçirdi
31.05.2025 10:02
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İBB\'ye yönelik 5. dalga operasyon böyle başladı! Aziz İhsan Aktaş itirafları harekete geçirdi
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İBB'ye yönelik 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonun detayları netleşti. Elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilen, belediye soruşturmalarının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş itirafçı oldu. Bu itirafların ardından operasyon başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İTİRAFÇI OLDU, BELEDİYELERE GÖZALTI GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade verdi.

Aktaş, ifadesinde başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtti.

Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını anlatan Aktaş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını kaydetti.

İBB'ye yönelik 5. dalga operasyon böyle başladı! Aziz İhsan Aktaş itirafları harekete geçirdi
Aziz İhsan Aktaş

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı şahıslar hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları belirlendi.

Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

Soruşturmada Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlendi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı da tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 2019 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir' in işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıklarına ilişkin tespitler yapıldı.

Tespitler üzerine aralarında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in de bulunduğu ikisi tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi.

47 ŞÜPHELİDEN 30'U GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda 3 zanlının cezaevinde, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'ye yönelik 5. dalga operasyon böyle başladı! Aziz İhsan Aktaş itirafları harekete geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Basar:
    Yargı Gücü Kullanılarak kumpas üstüne kumpaslar patlatılıyor 17 32 Yanıtla
  • Murat denizli:
    vallah asıl hırsızlar ülkeyi yonetenler geldiğimiz yer belli 14 27 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Aynen ya rusvet yolsuzluk yok ,itirafcilarin kafasini da silah dayiyorlar zaten konus diye itiraf et diye, zaten bu itirafcilarinda avukati falan yok sahipsizler degil mi ? 17 18 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPELİLER BİLE KENDİLERİNİ İSPİYONLUYOR HIRSIZLIKTA SON DAKİKA 19 6 Yanıtla
  • Halis demir:
    Çalan caape birbirini gambazlayan caape suçlu erdoğan yersek 19 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB'ye yönelik 5. dalga operasyon böyle başladı! Aziz İhsan Aktaş itirafları harekete geçirdi - Son Dakika
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