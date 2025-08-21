İzmir'de Cinayet Davası: Eş, Tetikçi ve Aşık Tutuklandı - Son Dakika
İzmir'de Cinayet Davası: Eş, Tetikçi ve Aşık Tutuklandı

21.08.2025 15:19
Mehmet Akgül'ün cinayetinde eşi Anıl Akgül ve sanıklar suçlamaları reddetti. Duruşma sürüyor.

İZMİR'de, ayakkabı toptancısı olan ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Akgül'ün (49) kamyonetinde öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklardan eşi Anıl Akgül (44), duruşmadaki ifadesinde, eşinin ailesinin kendisine ve oğluna düşmanca tavırlar sergilediğini belirterek, "Oğlumu da bu davaya dahil etmek istiyorlar" dedi. Sanıklardan Anıl Akgül ile aşk yaşadığı ileri sürülen Rojhat Kızılban (36) ve tetikçi olduğu iddia edilen Gültekin Uslu (46) ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hüseyin Akgül, "Anıl, bizim acımızı paylaşmıyordu. Böyle bir tepkisi yoktu. Kocası vurulmuş gibi bir kaygısı yoktu" diye konuştu.

Olay, 10 Nisan 2024'te, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 07.00 sıralarında, ayakkabı toptancılığı ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Akgül, kamyonetinin direksiyonu başında hareketsiz bulundu. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan evli ve 1 çocuk babası Akgül, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. 4'ü kız 10 kardeş olan Mehmet Akgül'ün, kardeşlerinin 33 yıldır İngiltere'de çalıştığı, gelirlerini Türkiye'ye kendisine gönderdiği belirtildi. Akgül'ün birikimlerle Türkiye'de ayakkabı üretim ve inşaat işiyle uğraştığı, iddiaya göre, aldatıldığını öğrenince olaydan 20 gün önce boşanacağını eşine ilettiği belirtildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntülerini izleyen ekipler, Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiğini tespit etti. Mehmet Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Çelişkili tavırlar sergileyen Anıl Akgül de gözaltına alındı. Kızılban ve Uslu, poliste suçlamaları kabul etmezken; Anıl Akgül cinayeti itiraf etti. Akgül, ifadesinde, Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Akgül, bir sonraki gün tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Akgül de tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Anıl Akgül hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talep etti. 13 Mayıs'ta görülen davanın ilk duruşmasında çelişkili ifadeler veren sanıklar, suçlamaları reddetti.

2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Sanıklar, bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların dışında taraf avukatları ile öldürülen Mehmet Akgül'ün ağabeyleri Hasan Akgül ile Hüseyin Akgül ve tanık Sultan Taşar duruşmada yer aldı.

'ALACAKLILARI YAPMIŞTIR' DEDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sultan Taşar, hastanede Anıl Akgül ile oğlunu gördüğünü ancak yaşanan olay karşısında sessiz olduklarını söyledi. Akgül'e, kocasını kimin vurduğunu sorduğunu anlatan Taşar, "'Alacaklıları yapmıştır' dedi. Oğlu hiçbir şey söylemedi, ikisi de tamamen tepkisizdi. Ağlanma, sızlanma, dövünme gibi bir tavırları yoktu. Daha sonra polis gelip, üçünü alıp götürdü. Biz doktor arayışına girdik, karakoldan da Anıl Akgül dönmüştü, kendi ailesiyle bahçede oturuyordu. Bizim telaşemize hiç katılmadı, hiçbir çaba göstermedi. Mehmet Akgül yoğun bakımdayken Anıl Akgül'ü tekrar gördüm. Üzerinde sabah normal bir kıyafet varken bu sefer süslenmiş bir şekildeydi. Daha sonra Anıl Akgül'ü hastane bahçesinde sanık Rojhat ile otururken gördüm" ifadelerini kullandı.

Sanık Anıl Akgül ise öldürülen eşinin ailesinin kendisine ve oğluna düşmanca tavırlar sergilediğini belirterek, "Oğlumu da bu davaya dahil etmek istiyorlar, sanıklarla olaydan önce ve sonra telefonla görüşmedim" dedi.

Sanık Rojhat Kızılban ise maktulün oğlunun, çeşitli etkinliklere gitmek için kendisinden izin istediğini ve zaman zaman harçlık gönderdiğini belirterek, "Kimsenin maddiyatında gözüm yok, ben böyle bir şey gerçekleştirmedim" diye konuştu.

Sanık Gültekin Uslu, "Kim girip, vurduysa bilemem. Anıl aldatıyordu. Mal mülk konusu beni ilgilendirmiyor. Masumum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öldürülen Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hüseyin Akgül, "Hastanede bizim yakınlarımız feryat ediyordu, fakat bu durum normaldi. Anıl, bizim acımızı paylaşmıyordu. Böyle bir tepkisi yoktu. Kocası vurulmuş gibi bir kaygısı yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Mehmet Akgül, Cinayet, Güncel, İnşaat, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

13:26
