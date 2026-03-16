İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü

16.03.2026 14:20
Maltepe'de 2019 yılında ablası Sevara Zakhıdova tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Khurriyat Tursunboeva'nın eşi Ersin Y. tarafından öldürülerek bir ay bekletildikten sonra cesedinin parçalanarak çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı. Tursunboeva'yı öldüren eşi Ersin Y. ve ona olayın ardından yardım ettiği tespit edilen arkadaşı Anıl Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla eski kayıp dosyalarına yönelik yeniden çalışma başlattı. Bu kapsamda 2019 yılında Özbekistan uyruklu Sevara Zakhıdova'nın, kardeşi Khurriyat Tursunboeva için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı kayıp başvurusu yeniden incelendi.

"EŞİM DEPORT EDİLDİ" DEMİŞ

Kadının Maltepe'de yaşadığı eve giden ekipler, komşuların bilgisine başvurdu. Komşuların polise, o dönemde Ersin Y.'nin eşinin deport edilerek ülkesine gönderildiğini söylediğini anlattıkları öğrenildi. Aynı dönemde daireden kötü kokular geldiğini belirten komşulara Ersin Y.'nin güvercin beslediğini söyleyerek kokunun bundan kaynaklandığını öne sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemede Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yapmadığı ve adına kayıtlı cep telefonunun o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.

"TERK EDİLDİM" DİYEREK BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Polis ekipleri, kayıp başvurusunda bulunan abla Sevara Zakhıdova'nın da ifadesine başvurdu. Yapılan görüşmelerde çift arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Ersin Y.'nin kayıp başvurusundan kısa süre sonra 'terk edildiği' gerekçesiyle boşanma davası açtığı, Tursunboeva'nın 5 yıl boyunca davaya cevap vermemesi üzerine mahkemece boşanmaya karar verildiği belirlendi.

ÇOCUKLARINA BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA BAKMIŞ

Çalışmaların devamında çiftin iki çocuğu olduğu, çocuklara Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan anne ve babanın baktığı tespit edildi.

ARKADAŞININ KİMLİĞİYLE DOLAŞMIŞ

Ersin Y.'nin olaydan sonra arkadaşı Anıl Y.'nin kimliğini kullanarak farklı şehir ve ülkelere gittiği ortaya çıktı. Kayıp başvurusunun ardından ise Tursunboeva ile Ersin Y.'ye ait SIM kartların değiştirildiği ve hatların faturalarının düzenli olarak ödendiği belirlendi.

7 YIL SONRA KAN İZİ BULUNDU

Yaklaşık 7 yıl sonra çiftin yaşadığı evde yapılan olay yeri incelemesinde mutfak ve balkon bölümündeki bazı noktalarda yapılan 'luminol' testinde kan tepkimesi tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gürcistan'dan 9 Mart'ta çıkış yaparak Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Ersin Y. ile İstanbul'daki arkadaşı Anıl Y., düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Ersin Y., ifadesinde eşiyle mutfakta tartıştıklarını, tartışma sırasında başına sopayla vurduğunu ve eşinin hayatını kaybettiğini söyledi. Cesedi önce evin balkonuna bıraktığını, bir gün sonra marketten aldığı bahçe kumu ile üzerini kapattığını, kokunun devam etmesi üzerine de kireç döktüğünü anlattı. Şüpheli, kokunun kesilmemesi üzerine cesedi mutfağa götürerek parçaladığını, üç poşete koyduktan sonra evlerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını söyledi. Daha sonra da çocuklarını arkadaşı Anıl Y. ile birlikte Aydın'dan otobüsle Gebze Otogarı'na gelen ailesine teslim ettiğini belirtti.

"ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE"

Ersin Y., cinayeti neden işlediği sorulduğunda, eşinin ablası Sevara Zakhıdova'nın kendisine Tursunboeva'nın eski sevgilisiyle özel görüntülerini gönderdiğini, eşinin evliyken de eski sevgilisiyle görüştüğünü iddia ettiğini, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinayeti işlediğini öne sürdü.

CESEDİ ATTIĞI YERİ GÖSTERDİ

Diğer şüpheli Anıl Y. ise cinayetten haberi olmadığını, arkadaşına yalnızca kimliğini verdiğini ve çocuklarını Gebze Otogarı'na götürmesine yardım ettiğini söyledi. İfadelerin ardından Ersin Y., soruşturma savcısına yer gösterme işlemi yaparak cinayeti anlattı ve cesedi attığını söylediği yeri gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ersin Y. ve Anıl Y., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım
Nihat Kahveci, ’’Osimhen değil’’ deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı Nihat Kahveci, ''Osimhen değil'' deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi
İsrailli uzman: İran’ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail’e ciddi zarar verdi İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
Kuveyt’te İtalyan askerlerinin bulunduğu üsse dron saldırısı Sığınak vuruldu Kuveyt'te İtalyan askerlerinin bulunduğu üsse dron saldırısı! Sığınak vuruldu
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı "Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
904’te inanılmaz son Bu golle belki de kümede kalacaklar 90+4'te inanılmaz son! Bu golle belki de kümede kalacaklar
Mersin’den Galatasaray’a 38 sayılık dev fark Mersin'den Galatasaray'a 38 sayılık dev fark
Şike soruşturmasıyla sarsılan Nazilli Spor profesyonel lige veda etti Şike soruşturmasıyla sarsılan Nazilli Spor profesyonel lige veda etti
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek

14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:25
Boş kaleye gol atamadı
Boş kaleye gol atamadı
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:47
Trump’ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
13:36
Yapay zeka ’’Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’’ diyor
Yapay zeka ''Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'' diyor
13:21
Galatasaray Napoli’den Osimhen’in intikamını çok fena alacak
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
13:10
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi
Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
12:04
’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
09:19
İBB davasında 5. gün Dava gerginlikte başladı, mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi
İBB davasında 5. gün! Dava gerginlikte başladı, mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi
