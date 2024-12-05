Mansur: İsrail Cezasız Kalmamalı - Son Dakika
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Mansur: İsrail Cezasız Kalmamalı

Mansur: İsrail Cezasız Kalmamalı

Filistin temsilcisi Mansur, İsrail'in soykırım eylemlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

05.12.2024 01:46
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NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in "cezasız kalma" durumunun sona ermesi gerektiğini belirterek, "Soykırım, mevcut tüm imkanlar kullanılarak durdurulmalıdır." dedi.

Mansur, BM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı eylemlerinin görüşüldüğü oturumda konuştu.

Halihazırda Beyt Lahiya ve Gazze'nin kuzeyinde tüm dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapıldığına dikkati çeken Mansur, "El Mavasi'deki çadırlarda yerinden edilmiş aileler bir kez daha bombalandı, canlı canlı yakıldılar, hem de tüm dünya izlerken. Her saat, her gün, daha fazla Filistinli çocuk, kadın ve erkek, ahlaksız İsrail saldırılarının kurbanı oluyor. Hayatlar yok oluyor, aileler harabe oluyor, bir halk bütün olarak vahşice, terörize edilerek, travmatize edilerek yok ediliyor ve bunun sonu görünmüyor." ifadesini kullandı.

Riyad Mansur, Filistinlilere yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın 423 gündür devam ettiğinin altını çizerek, benzer bir vahşetin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediğini vurguladı.

"Suçlular belli"

İsrail'in, bütün bir sivil halkı hedef aldığını ve her kuralı ihlal ederek tüm kırmızı çizgileri aştığını dile getiren Mansur, "Bu nasıl mümkün olabilir? Dünya nasıl buna göz yumulmasına izin verebilir? Suçlular belli. Nerede oldukları biliniyor. Suçları canlı yayında gösteriliyor. Onlar açıkça beyan ediyor, amaçları öldürmek, sakat bırakmak, yok etmek, aç bırakmak, etnik temizlik yapmak." diye konuştu.

Mansur, İsrail'in cezasız kalmasının sona ermesi gerektiğini kaydederek, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emirlerinin dönüm noktası olması gerektiğini söyledi.

"İsrail, haydut devlete dönüşmüştür" diyen Mansur, BM üyesi bir devletin, bir BM ajansına yönelik saldırılarının ve BM personelini öldürmesinin, kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"İsrail, yaptırıma tabi tutulmalıdır"

Riyad Mansur, bunların sonuçları olması gerektiğini ifade ederek, "İsrail, yaptırıma tabi tutulmalıdır." vurgusunu yaptı.

Bunun için tüm devletlere çağrıda bulunduklarını aktaran Mansur, ülkelerin, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı sonlandırması için sahip oldukları her türlü baskıyı kullanmaları gerektiğini kaydetti.

Mansur, "Soykırım, mevcut tüm imkanlar kullanılarak durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.

Tüm ülkelere ateşkesi desteklemeleri, ateşkesi talep etmeleri, derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için gerekli adımları atmaları çağrısında bulunan Mansur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de her şey tehlikede. Özgürlüğe ve ortak barışa, güvenliğe inananlar şimdi harekete geçmelidir. Bugün Gazze, Filistin'in kanayan kalbi ve insanlık ailesi için açık ve acı veren bir yaradır. Burada bulunan tüm ülkelere yalvarıyoruz: Çocuklarımızı yutan ateşi söndürün. Çok mu şey istiyoruz?"

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur: İsrail Cezasız Kalmamalı - Son Dakika

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