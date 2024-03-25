Moskova'daki terör saldırısında saldırganların Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptığı tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moskova'daki terör saldırısında saldırganların Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptığı tespit edildi

Geniş Video İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettikleri ve ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları belirlendi. Saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildikleri ifade edildi. Güvenlik kaynakları, saldırganların Rusya'da radikalleştiklerini ve Türkiye'de geçirdikleri sürenin radikalleşme için yeterince uzun olmadığını değerlendirdi.

25.03.2024 22:29  Güncelleme: 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tacik saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için ülkeden çıkış yapmaları gereken saldırganların, coğrafi yakınlığı ve Rusya- Ukrayna Savaşı sonrasına uygulanan ambargoların fazla seçenek bırakmaması nedeniyle Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

Haklarında herhangi bir "arama kaydı" bulunmayan saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği belirtildi.

Rusya'da radikalleştiler

Saldırganlardan Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gittiği tespit edildi.

Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda'nın ise 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi.

Fariduni'nin yakalandığında yapılan ön ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye'ye gidip geldiğini itiraf ettiği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, 2 saldırganın Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin kısa olduğu, bu sürenin "radikalleşme" için yeterince uzun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi de hedef almışlardı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki terör saldırısının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Güvenlik kaynakları, son dönemde DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti kolunun saldırılarını aynı coğrafya üzerinde gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Terör örgütü DEAŞ'ın en fazla hedef aldığı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Son olarak 28 Ocak 2024'te iki DEAŞ'lı terörist Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir saldırı gerçekleştirmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından DEAŞ'a yönelik peş peşe operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik kaynakları, PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Aynı coğrafyada saldırılar gerçekleştirdiler

Bu yılın başında İran'ın Kirman kentinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yılında düzenlediği saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütünün Afganistan ve çevre bölgelerde faaliyet gösteren kolu olarak bilinen DEAŞ sözde Horasan Vilayeti, Ekim 2022'de İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Camisi'ne saldırı düzenlemiş, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

DEAŞ, Aralık 2022'de ise Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Moskova\'daki terör saldırısında saldırganların Türkiye\'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptığı tespit edildi
Kaynak: AA

Türkiye, Moskova, Rusya, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'daki terör saldırısında saldırganların Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptığı tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Manisa'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Birikintilerine Müdahale
    23:32 Manisa'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Birikintilerine Müdahale

    Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Kırkağaç ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan kısmi su birikintilerine hızlı bir şekilde müdahale etti.

  • AK Parti Milletvekili: Gazze'de insanlar yiyecek ve temiz su eksikliğinden de ölüyor
    23:23 AK Parti Milletvekili: Gazze'de insanlar yiyecek ve temiz su eksikliğinden de ölüyor

    AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'de insanların sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da öldüğünü belirtti. Özboyacı, uluslararası toplumun İsrail rejiminin sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkamadığını ve bu durumun ortak vicdanda yaralar açtığını ifade etti.

  • Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı
    23:16 Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı

    Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

  • Türk Kızılay, Islamabad'da 200 yetim çocuk için iftar programı düzenledi
    23:13 Türk Kızılay, Islamabad'da 200 yetim çocuk için iftar programı düzenledi

    Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, Islamabad'daki Anjuman Faizul İslam Yetimhanesi'nde 200 yetim çocuğa özel bir iftar yemeği programı düzenlediklerini belirtti. Bu etkinlik, Dünya Yetimler Günü'nü kutlamak ve çocukları yalnız bırakmamak amacıyla gerçekleştirildi. Türk Kızılay, çocukların mutluluğunu görmekten büyük bir mutluluk ve huzur duyduklarını ifade etti.

  • Alanya'da Kadın, Balkondan Atlayarak Hayatını Kaybetti
    23:08 Alanya'da Kadın, Balkondan Atlayarak Hayatını Kaybetti

    Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Sehan K., bunalıma girerek evinin 8. katındaki balkondan kendini aşağıya attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.


21:51 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında
21:23 SGK’dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
21:04 Moskova’daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov’a ödül verildi Moskova'daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov'a ödül verildi
20:21 Karabük Üniversitesi’nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır Karabük Üniversitesi'nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır
18:49 Bakan Işıkhan’dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi
23:05 Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı
18:58 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti
18:47 İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi
18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 23:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Moskova'daki terör saldırısında saldırganların Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptığı tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement