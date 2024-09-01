Güncel

Motosiklet sürücülerinden hız sınırı talebi

Emine Hatun DERYA-Ömer HASAR-Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - TÜRKİYE'DE motosikletin hız sınırı kamyon, otobüs gibi büyük araçlarda aynı ya da yakın seyrediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'deki araçlar için belirlediği hız sınırları şehirlerarası çift yönlü kara yollarında kamyon, otobüs ve motosikletlerin 80 kilometre. Bölünmüş yollarda kamyonlar 85, otobüs ve motosikletler 90 kilometre. Otoyollarda otobüs ve motosiklet için 100, kamyonlar için ise 90 kilometre. Motosiklet sürüş eğitmeni Zafer Akçay, aynı hız sınırında giden otobüs veya kamyonun motosiklet sürücüsünün görüş mesafesini kapatarak kazaya davetiye çıkardığını söyledi. Akçay, "Motosikletlerin kamyonlarla aynı olan hız sınırı otomobillerle eşitlenirse motorcuların hayatı kurtulur" dedi.

Türkiye'de yıllara göre trafikteki motosiklet sayısının değişimine bakıldığında 2002 yılında kayıtlı motosiklet sayısının TÜİK verilerine göre 1 milyon 406 bin 907'iken, 2024 yılında bu rakamın 5 milyon 636 bin 583'e çıktığı görülüyor.

Yıllar içerisinde motosiklet sayısındaki artışa rağmen, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye'de araçların uyması gereken yasal hız sınırları, İçişleri Bakanlığı'nın 02.06.2022 tarihli 23635644.249-31129 sayılı yazısına istinaden otomobiller için otoyollarda artırıldı.

2023 YILINDA 89 BİNİN ÜZERİNDE MOTOSİKLET KAZAYA KARIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Motobike İstanbul 2024' fuarında yaptığı konuşmasında motosiklet kazalarına ilişkin rakamlar paylaşmıştı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, 2023 yılında 89 binin üzerinde motosikletli kazaya karıştı. Bu kazalarda 107 bin 725 kişi yaralandı, 1301 kişi de hayatını kaybetti. 2022'ye göre can kayıplarındaki artış yüzde 30 civarında. 2023 yılında ölümlü veya yaralamalı kazaların yüzde 38'ine motosikletliler karıştı. Türkiye geneli ölümlü kazaların yüzde 20'si motosiklet sebebiyle olan kazalar.

'ÖLÜMCÜL SONUÇLARA NEDEN OLABİLİYOR'

Motosikletlerin azami hız sınırlarının otobüs veya kamyon gibi daha büyük araçlarla aynı olmasının Türkiye'de çok büyük bir sorun olduğunu belirten motosiklet sürüş eğitmeni Zafer Akçay, Avrupa'da bu durumun böyle olmadığını söyledi. Akçay, "Avrupa'nın birçok ülkesinde arabalarla motosikletlerin azami hızları aynıyken Türkiye'de ciddi farklar var. Bu motosikletliler için ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Çünkü motosikletliler, kamyonlar ve otobüslerle aynı hız limitlerinde giderlerse ciddi risk altına giriyorlar" dedi.

'EŞİTSİZLİK VAR'

Büyük araçların şehirlerarası yollarda yarattıkları birçok engel var olduğunu açıklayan Akçay, "Hız sınırlarına baktığımızda gidiş-geliş çift yönlü yollarda 80 kilometre motosiklet, 90 kilometre araba, çok az bir fark var. Ama bölünmüş yola geldiğinde motosikletler 90 kilometreye çıkıyor, arabalar 110 kilometreye çıkıyor. Şimdiki otoyollar 140 kilometreye kadar çıktı. Motosikletin ise otoyolda azami hızı 100 kilometre olmak zorunda. Bu çok ciddi bir eşitsizlik ve o süratlerde motosikletli için can güvenliğinin hiçe sayılması, tehlikeye atılması demek. Diyelim ki bir motosiklet 80 kilometre hızla gidiyor arkasından otobüs gelip geçebiliyor. ya da aynı süratle gidildiğini düşünelim önünde bir otobüs var arkasında bir kamyon var ve ne yazık ki onu geçemiyorsunuz. Aynı süratle gitmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

'BİR MOTOSİKLETİNİN EN BÜYÜK SİLAHI GÖRÜŞÜDÜR'

Akçay, görüşün motosiklet sürücüsü için çok önemli olduğunu büyük araçların görüşü kısıtladığını ifade ederek "Önünüzdeki otobüsün görüşü kapattığını düşünün. Ona bir şey olmaz. Ama siz bir anda tehlikeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü kamyon veya otobüs motosikletin önünü kapatıyor. Görüşü sıfıra indiriyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü bir motosikletinin en büyük silahı görüşüdür. Bunu elinden alırsanız her şey sona erebilir. O yüzden çok tehlikeli" dedi.

'ARABAYLA MOTOSİKLET HIZ SINIRLARININ EŞİTLENMESİ ŞART'

Motosikletin mutlaka araba hız sınırlarına çıkarılması gerektiğini aktaran Akçay, "Avrupa ülkelerinin hepsinde bu böyle. Sadece bizde fark var. Bu fark neden var? Hiç bilmiyorum. Mantıklı da değil. Motosikletlilerin can güvenliğinin daha iyi korunabilmesi için arabayla motosiklet hız sınırlarının eşitlenmesi şart" diye konuştu.

'ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI'

Bu durumun kazalara neden olabileceğini belirten Akçay "Çünkü motosiklette bir kaporta yok. Motosiklet sürücüsü ne giyiniyorsa o. Arabayla kaza yapmakla, motosikletle kaza yapmak arasında ciddi farklar var. Çünkü kaza sonucunda büyük hasar alan taraf motosiklet sürücüsü oluyor. Araba kaportaya gidiyor. Siz hastaneye gidiyorsunuz. Motosikletlerin en azından arabalara kadar hız sınırı yükseltilirse eğer motosikletçinin sürüşte kaçmak gibi çok önemli bir avantajı vardır. Kaçma avantajını kullanabilir. En azından biraz gaz açıp tehlikeden uzaklaşabilir. Ama ne yazık ki şu anda elimiz kolumuz bağlı. Çünkü hız sınırları buna izin vermiyor" dedi.

'BU TRAFİK DENETİMLE ANCAK DÜZELİR'

Trafikte denetimlerin önemine de dikkat çeken Akçay, "Denetimler çok fazla. Bu çok güzel bir şey. Bu trafik ancak denetimle düzelir. Ancak bu denetime takılan sınırlarda ne yazık ki bu olumlu cevap vermiyor" ifadelerini kullandı.

'ARABALARLA EŞİT DÜZEYE ÇIKARIRLARSA BİRÇOK MOTORCUNUN HAYATI KURTULACAK'

Motosikletin günümüzde önemli bir taşıt olduğunu belirten Akçay, "Gelişmiş ülkelerdekinin aynısını istiyoruz. Farklı bir trafiğimiz yok. Onlarla neredeyse eşit ve biraz daha kaotik bir ortamımız var. Bunu çözebilmek için de motosiklet aslında çok iyi bir taşıttır. Motosiklet modern bir taşıttır. Yer tutmaz, az benzin harcar. Yolu eskitmez. Trafik için desteklenmesi, sübvanse edilmesi gereken bir araçtır. Ricamız şu; hız sınırlarını bir küçücük yasa değişikliğiyle arabalarla eşit düzeye çıkarırlarsa eğer inansınlar ki birçok motorcunun hayatı kurtulacak, çok daha güvenli seyahat başlayacak ve bu durum insanları motosiklet kullanmaya da teşvik edecektir" diye konuştu.

'DEVLETİN BU DENETİMLERİ SIKI TUTMASI GEREKİYOR'

Trafiğin saygı, anlayış, empati gibi kavramlarla düzeleceğine dikkat çeken Akçay, "Siz eğer motosiklet sürücüsünün yerine koyarsanız kendinizi, o zaman onu affedebilirsiniz ya da ona hoşgörülü olabilirsiniz. Mesela yağmurda ona yol verebilirsiniz. Araba sürücüleri açıkta giden motosiklet sürücülerinin yerine kendilerini koyar, biraz da anlayışlı olurlarsa bu iş çözülür. İki taraf da birbirine saygı ve sevgiyle yaklaşırsa bu sorun inanın çok kısa sürede çözülecektir ama bunun yanında devletimizin de bu denetimleri aralıksız devam ettirmesi ve sıkı tutması gerekiyor" dedi.

SÜRÜCÜLER HIZ SINIRININ ARTIRILMASINI TALEP EDİYOR

Motosiklet sürücüleri de hız sınırları konusunda şikayetlerini dile getirdi. Harun Sağlık, "Bana göre bu çok tehlikeli bir şey. Büyük araçların aynı hızda gitmemesi gerekiyor. Çünkü bizim de karşı tarafın da görüş açısı kapanabiliyor. Ondan sonra kazalara şahit oluyoruz. Bunların olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sercan Yıldırım ise "Motosiklet sürücüsü olarak hep ikinci planda kaldığımız için bu neden çok kazaya sebep oluyor. İstediğimiz hıza ulaşamadığımızdan dolayı maalesef arkada kalıyoruz ve diğer araçları göremiyoruz bundan da hiç memnun değiliz. Bu hızın biraz artırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.