MSB: SDG\'nin Suriye ordusuna entegrasyona yönelik gelişmeleri takip ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, 23 ve 30 Temmuz'da meydana gelen araç kazaları sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu ve Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ile 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde rahatsızlanarak şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Kahraman ve İkmal Er Semih Erdoğan'a Allah'tan rahmet diledi.

'4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden operasyon, arama tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirtti. Aktürk, "Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son 1 haftada; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 şahıs yakalanmış, 660 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat'ta, 305 kilometre Menbiç bölgesinde olmak üzere toplam 517 kilometre uzunluğundaki tünel imha edilmiştir" dedi.

'İSRAİL KEYFİ SALDIRILARA SON VERMELİ'

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeyi ilke edindiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, "İsrail, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar vermektedir. İsrail'in saldırganlığına, Gazze'de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalıdır. İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail'in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir" dedi.

'YAŞ 5 AĞUSTOS'TA'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının, 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini açıklayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

'BİRLİĞİN TÜM FAALİYETLERİ İNCELENMEKTEDİR'

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğin şehit olmasına ilişkin, "Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

'TAHKİKAT TAMAMLANMAK ÜZERE'

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olaya ilişkin ise "Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

'SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack'ı kabulüne ilişkin, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, 28 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayi iş birliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRECEK'

Suriye'deki son durumu değerlendiren bakanlık kaynakları, "10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir" dedi.