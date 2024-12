MSB: TSK, Terörle Mücadelede Kararlı

Güncel

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimizce tüm tedbirler alınmakta, bölgedeki muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyona devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

Zap'ta kilidin kapatıldığını belirten Aktürk, "Terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir haftada 53, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1392'si Irak'ın, 1272'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hale getirmiş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bilgisini vererek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." şeklinde konuştu.

Suriye

Tuğamiral Aktürk, muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmelerin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verilen önem ve öncelik kapsamında yakından takip edildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum, muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

92 bin 730 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, sınırların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizerek, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2 bin 251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 304'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92 bin 730'a yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, TSK'nın uluslararası görevler ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini vurguladı.

NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında, ihtiyat taburunun 26-27 Kasım'da Kosova'ya intikal ettiğini hatırlatan Aktürk, şöyle devam etti:

"Görevi 1 Aralık'ta İtalya'dan devralan birliğimiz 1 Haziran 2025'e kadar 6 ay süreyle görev yapacaktır. Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet 2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirmiştir."

Aktürk, İsrail'in, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit etmeye, Filistin halkını her türlü insani koşullardan mahrum bırakmaya, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırı ve işgallerine devam ettiğini ifade etti. Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze'de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını belirten Aktürk, uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ettiklerini bildirdi.

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"3 Aralık'ta Aksaz'da gerçekleştirilen törenle Kanada Deniz Kuvvetlerinden devralınan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını 5'inci kez üstlenen Deniz Kuvvetlerimiz, söz konusu görevi 4 Temmuz 2025'e kadar deruhte edecektir. TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Yunanistan Suda'ya liman ziyareti yapmıştır. Söz konusu gemimiz tarafından 7-9 Aralık tarihleri arasında Selanik'e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır."

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 29 Kasım'da Romanya hava sahasında gerçekleştirilen Mukabil Hava Harekatı faaliyetine 2 adet F-16 uçağı ile katılım sağlandığını aktaran Aktürk, "Uçaklarımız Fransa Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından havada yakıt ikmali gerçekleştirmiştir. 4 Aralık'ta NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi yapılmıştır. Bugün Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda "T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Barkan-3 İnsansız Kara Aracının" muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını aktardı.

Öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, 18 Kasım'da başlayan, "Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvuruları ile, 26 Kasım'da başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine "Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ve "Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" başvuruları 15 Aralık'a kadar yapılabileceği bilgisini verdi.