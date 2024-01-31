Muharrem İnce: Can Atalay\'ın yeri hapishane değil, Meclis olmalıdır

Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin; "Can Atalay'ın yeri hapishane değil, Meclis olmalıdır. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında 'hak ihlali var' diyorsa gereği yerine getirilmelidir. Yanlış yapılmıştır. TBMM odasını tahsis etmiş, bunu yapmışsa Meclis'in üzerinde bir Yargıtay olamaz. Yargıdaki bu kavgayı da tehlikeli buluyorum ve kararı onaylamıyorum, yeri Meclis olmalıdır" dedi. İnce ayrıca, "Bu Erdoğan ve bu iktidar değişmelidir. Ama muhalefet önce değişmelidir. Muhalefet değişmeden Türkiye'nin kaderi değişmez" açıklamasını yaptı. İnce, 24 ilçenin belediye başkanı adaylarını da tanıttı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. İnce, şunları söyledi:

"UMUTLARI SEN TÜKETTİN. GENÇLER TÜRKİYE'DEN KAÇMAK İSTİYOR, BİLİYORUZ"

"AKP 22 yılda Türkiye'yi o kadar otoriterleştirdi ki bütün siyasi partiler bundan nasibini aldı. 50 yıl önce bile ön seçim yapan partiler artık eş dostu aday yapmaya başladı. Türkiye'nin durumu bu. 22 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Geçtiğimiz günlerde gençlerle bir toplantı yapıyor Sayın Erdoğan ve orada gençler Sayın Erdoğan'a diyor ki 'Babalar sözünü tutar', o da diyor ki 'Evet, ben yaptım' diyor. Biz de diyoruz ki vallahi de billahi de şahidiz, sen yaptın. Doları 1,5 liradan aldın; 30 lira sen yaptın. Faizi 45'e sen çıkardın. 8'e düşürmüştün, 45'e sen çıkardın. Ekmeği 8 lira sen yaptın, kutuplaşmayı sen başardın. Basını sen susturdun, şahidiz. Ekmeği 8 lira, benzini 40 lira sen yaptın. Kiraları sen uçurdun, liyakati sen yok ettin. Liyakat yerine sadakati sen getirdin. Sığınmacıları sen getirdin, 8 milyon sığınmacıyı Türkiye'nin sokaklarına sen doldurdun. Biz de şahidiz. Umutları sen tükettin. Gençler Türkiye'den kaçmak istiyor, biliyoruz. Eğitimi sen çökerttin, yargıya güven azdı ama yargıya güveni sen yok ettin.

"GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTANBUL VE ANKARA'NIN AKP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI EMEKLİLERE PARA VERECEĞİNİ SÖYLÜYOR, SİZ KİMSİNİZ?"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara'nın AKP belediye başkan adayları emeklilere para vereceğini söylüyor, siz kimsiniz? Önce gidin Cumhurbaşkanınıza söyleyin, memleketi bu hale sen getirdin. Vallahi de sen yaptın billahi sen yaptın biz de şahidiz. İsveç'i NATO üyesi sen yaptın, Türkiye'ye F16, Yunanistan'a F35'e sen becerdin. Et ithalatını sen yaptın, hayvan ithalatını sen becerdin. Türkiye'yi gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü sen yaptın, gram altın denilen şeyi sen buldun. Kumarın her çeşidini sen buldun. Beygirleri hafta sonu sen koşturdun. Akıl dışı ekonomi politikalarına Eylül 2021'den bu yana sen becerdin, Eylül 2021'deki fiyatları ile ocak 2024'teki fiyatların bazı ürünleri değerlendirelim, bunları Erdoğan becerdi.

"BU NASIL BİR SİYASİ İLİŞKİ? OMURGA YOK, ONUR YOK, İLKE YOK"

A4 kağıt 21,90 liraymış; 93,95'e çıktı, 1 litre sıvı yağ 18,90'mış 46,9'a çıkmış. 1 kilogram un 4 buçuk liraymış 21 TL'ye çıkmış. 1 kilogram şeker 5,39 liraymış, 29,75'e çıkmış. 1 kilogram tereyağ 58,9 liraymış 275 liraya çıkmış. 1 litre süt 8,75 liraymış 36,95 liraya çıkmış. 1 kilogram peynir 30 liraymış 125,9 liraya çıkmış. Bunların hepsini Erdoğan becerdi. Biz de şahidiyiz. Bu iktidarın yanında bir muhalefet var, bu muhalefetin derdi şu; bizden başka kimse aday olmayacak. Başka bir siyasi parti aday çıkarmak isterse bölücü olacak, sarayın adamı olacak. Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak. Başka şansı yok. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor. Bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor. İki parti bir araya geliyor, grup kuruyor ana muhalefet partisinin verdiği milletvekilleri ile grup kuruyorlar. Bir milletvekili vefat ediyor, 'Tamam, dolduralım. Al sana bir milletvekili daha' diyor. Mazbata ile mi mazbatasız mı bilmiyorum. Sonra bu 39'dan birisi CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı oluyor ve diyor ki, 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti'. Bu nasıl bir siyasi ilişki? Omurga yok, onur yok, ilke yok.

"BU İKTİDAR DEĞİŞMELİDİR. AMA MUHALEFET ÖNCE DEĞİŞMELİDİR"

Evet, inanıyorum. Bu Erdoğan ve bu iktidar değişmelidir. Ama muhalefet önce değişmelidir. Muhalefet değişmeden Türkiye'nin kaderi değişmez. Bunu tekrarla söylüyorum. Bütün adaylıkları, eşe, dosta, başka partilere dağıtmışlar. Özrü kabahati büyük açıklamalar yapıyorlar. Karşıyaka'yı istemişiz, vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? 2018 yılında 5'inci sıradan milletvekili adayı olan birine vermişler. Yazık günah, eşe dosta dağıtıyorlar. Adam bunu söylemeye utanır."

Basın mensuplarının soruları yanıtlayan Muharrem İnce, şunları dedi:

"Bugün İstanbul'dan iki ilçe açıklayacağız. 39 ilçeyi tamamladığımızda İstanbul adayımızı İstanbul'da açıklayacağız. İlçeleri bitiremediğimiz için henüz onu açıklamak istemiyoruz."

" YARGIDAKİ BU KAVGAYI DA TEHLİKELİ BULUYORUM"

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili açıklama yapan İnce, şunları söyledi:

"Can Atalay'ın yeri hapishane değil Meclis olmalıdır. Dün bu konuda da görüşümü açıkladım. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında hak ihlali var diyorsa gereği yerine getirilmelidir. Yanlış yapılmıştır. TBMM odasını tahsis etmiş, bunu yapmışsa Meclis'in üzerinde bir Yargıtay olamaz. Yargıdaki bu kavgayı da tehlikeli buluyorum ve kararı onaylamıyorum, yeri Meclis olmalıdır."

MEMLEKET PARTİSİ 24 İLÇENİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI

İnce'nin konuşmasından sonra açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

" -Adana Sarıçam Belediye Başkan adayı iş insanı Dilek Tepe

-Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan adayı iş insanı Özkan Öztuğ

-Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı iş insanı Ömer Özdoğan

-Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı mimar Murat Aslandoğdu

-Ankara Sincan Belediye Başkan adayı iş insanı Ziya Kirzuk

-Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayımız İş İnsanı Esra Gündoğan Murat

-Ardahan Çıldır Belediye Başkan adayı iş insanı Turgay Şirin

-Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı iş insanı Abdulkerim Akkaya

-İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı mali müşavir İbrahim Dönmez

-İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı iş insanı Tanju Karakuş

-Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı iş insanı Mehmet Ceren

-Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı iş insanı Durmuş Karakaş

-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı iş insanı Erdal Çifti

-Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı ziraat mühendisi Nursel Pekcan

-Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı kalite kontrol mühendisi Halil İbrahim Kuruçay

-Konya Ereğli Belediye Başkan adayı veteriner hekim Mahmut Elihayrat

-Konya Karapınar Belediye Başkan adayı emekli astsubay İbrahim Şimşeker

-Konya Karatay Belediye Başkan adayı iş insanı Adem Demir

-Konya Meram Belediye Başkan adayı emekli astsubay Hamdi Ak

-Konya Selçuklu Belediye Başkan adayı inşaat mühendisi Mehmet Koçer

-Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı yönetici Samet Fırat Özkaş

-Mersin Mut Belediye Başkan adayı avukat Fikret Çayır

-Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı iş insanı Yeşim Emriye Kadıoğlu

-Yozgat Bahadın Belediye Başkan adayı öğretmen Sami Eroğlu"