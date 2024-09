Cumhuriyet'in Kodlarına Sahip Çıkacağız

Güncel

ESMA TURAN

(MUĞLA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "'Anayasa'nın 4. maddesini kaldıralım' diyen Hizbullah uzantısı çapulculara sesleniyoruz; sizin haddiniz değil Cumhuriyet'in kodları ile oynamak. Derdiniz ne sizin? Biz biliyoruz sizin derdinizi. Anayasa'nın ilk 3 maddesini değiştireceksiniz aklınızca. Sizin Cumhuriyet ile sorununuz var, laik demokrasi ile sorunuz var, al bayrağımızla sorunuz var, Türkiye ile sorunuz var, Atatürk'ün başkenti Ankara ile sorunumuz var ama bunu açıkça söyleyecek cesaretiniz yok" dedi.

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından CHP'nin 101. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün akşam 'Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği' düzenlendi. Yemeğe, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Remzi Kazmaz, Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, Milletvekilleri Gizem Özcan, Cumhur Uzun ile Süreyya Öneş Derici, İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

"Cumhuriyet'in sahibi kim, düşmanı kim herkes görsün"

Yemekte konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

" Cumhuriyet Halk Partisi, büyük bir parti, savaş meydanlarında kurulan bir parti. Dünya'daki en eski partilerden birisi. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de Cumhuriyeti kuran ve büyük devrimlere imza atan en büyük parti. Şu anda Türkiye'nin birinci partisi ama en kısa zamanda iktidar partisi. Biz, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları İsmet Paşa'dan aldığımız görevi, eksiksiz olarak sürdürmekle mükellefiz ve bunda kararlıyız.

Buradan sesleniyoruz; 'Anayasa'nın 4. maddesini kaldıralım' diyen Hizbullah uzantısı çapulculara sesleniyoruz. Sizin haddiniz değil Cumhuriyet'in kodları ile oynamak. Bizler varken, Cumhuriyet Halk Partililer varken, Cumhuriyet'in sahipleri varken, laik demokratik Cumhuriyet'e inananlar varken, siz asla Cumhuriyet'in kodları ile oynayamayacaksınız. Derdiniz ne sizin? Biz biliyoruz izin derdinizi. Anayasa'nın ilk 3 maddesini değiştireceksiniz aklınızca. Sizin Cumhuriyet ile sorununuz var, laik demokrasi ile sorunuz var, al bayrağımızla sorunuz var, Türkiye ile sorununuz var, Atatürk'ün başkenti Ankara ile sorununuz var ama bunu açıkça söyleyecek cesaretiniz yok. Bizim aslında size sözümüz yok aslında. Sizin gibi domuz bağcılara, sizin gibi Gaffar Okanları katledenlere söyleyecek sözümüz yok ama sizin taşıyıcı annelerinize, sizi Meclis'e taşıyanlara, milliyetçilik yapıp milliyetçi gibi görünen ama 'Federasyon tartışılsın' diyen MHP'ye AKP'ye sesleniyoruz; susmayın, konuşun. Bu tartışma tüm Türkiye'nin önünde olsun ve herkes görsün. Bu milletin, bu vatanın, bu bayrağın, bu Cumhuriyet'in sahibi kim, düşmanı kim herkes görsün."

"Hesap sorma mücadelesi vereceğiz"

Parti Meclis üyesi Alkım Denizaslanı, şöyle konuştu:

"Ben tek başıma ne Alkım'ım ne de sizler isminizle bu partinin neferlerisiniz. Bir mücadele vereceğiz elbet. Bu mücadelenin sonunda hesap sorma mücadelesi vereceğiz. Neyin hesabını vereceğiniz biliyor musunuz; Soma'da kaybettiğimiz madencilerin hesabını, Akbelen'de kestikleri ağaçların hesabını, bu topraklarda umutsuz gezdirdikleri gençlerin hesabını soracağız. Döverek öldürdükleri Ali İsmail Korkmaz'ın hesabını, 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın hesabını soracağız. '2 ayyaş' dedikleri Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün hesabını soracağız. Gerekirse bu parti de çaycı olurum, tuvaletleri temizlerim, ne görev verilirse yaparım. Atatürk'ün partisini 2. yüzyılda Genel Başkanımız önderliğinde Türkiye'nin birinci partisi yapmaya şeref ve namus sözü veriyorum."

"Yürüdüğümüz yolda her hata bizi iktidardan uzaklaştıracaktır"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da şunları söyledi:

"101 yıllık bir parti içerisinde içinde Türkiye'de 47 yıl sonra birinci parti olmayı sizlerin emekleriyle başardık başarmaya devam ediyoruz. Hepiniz kendinizle istediğiniz kadar övünebilirsiniz, ancak işimiz bitmedi. Asıl işimiz yerelde birinci parti olmak değil bu ülkeye Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini ve sosyal devlet anlayışını oturtuncaya kadar mücadele etmek mecburiyetindeyiz. O nedenle sadece bir şey rica ediyor istiyorum sizlerden, bugün 'Cumhuriyet Halk Partiliyim' diyen ve yakasında gönlünde Cumhuriyet Halk Partisi sevdasını taşıyan herkesten bir ricam var, iktidara yürüyoruz. Yürüdüğümüz yolda her adım, bizi iktidara yaklaştırdığı gibi yapacağımız her hata bizi iktidardan uzaklaştıracaktır. O nedenle herkesin bu sorumlulukla iktidara giden yolda her adımını çok dikkatli ve her attığı adımı, 'İktidara giden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarayışta bir iş yapıyor muyum' düşüncesiyle sürdürmesi gerekiyor. Bu sorumlulukla devam ettiğimiz müddetçe ülkemizin aydınlık günleri partimizin ışıkları ülkemizi aydınlatmak için çok yakın gelecek vaat ediyor."

"Atatürk'ün devrimciliğini öğrendik"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise şunları söyledi:

"101 yıllık koca çınar her yaprağında bedel ödeyenlerin ve emeği olanların çınarı. Bizler bugün o bedel ödeyenlere ve emeği verenlere layık olabilmek için çalışıyor ve partimizi iktidar yapmak için sizlerle beraber omuz omuza mücadele ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde kurucumuz Ulu Önderimiz büyük Atatürk'ün devrimciliğini öğrendik. Onun açtığı yolda devrim mücadelesini veriyoruz. Devrimciler de biliyoruz ki örgütleriyle devrimcidir. Biz sizlerle beraberiz Muğla'mızın hamurunda Cumhuriyet var. Cumhuriyet'in değerleri var. Cumhuriyet'in kazanımları var. İşte büyük Atatürk'ün bizlere hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ülkemizi çıkarabilmek için sizlerle birlikte mücadele ediyoruz. Muğla örgütümüz ile birlikte bu kentte Cumhuriyet Halk Partisi'ni, geçinemeyenlerin, işsizlerin, unutulmuşların, adalet arayanların, kadınların gençlerin partisi yapabilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz."

"Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de, "Bu bir dayanışma yemeği. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin kurtuluş mücadelesinin 2. yüzyılındayız. Hepimiz elbette Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Elbette kılıçlarımız demokrasi için Mustafa Kemal için ve Cumhuriyet değerleri için sonuna kadar çekili olacak. Yeni başlıyoruz. Genel başkanımızın kullandığı bir dize onu söyleyerek tamamlayayım, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz'"ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi özgürlükçü demokrasi ile yeniden inşa edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şu açıklamayı yaptı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan partimiz, üç büyük dönüşüme imza atmıştır. Birincisi, laik Cumhuriyet'in kuruluşu ve egemenliğin millete verilmesidir. Bunu, ebedi Cumhurbaşkanımız, ebedi başkomutanımız bugün 'Başkomutanım' diye gezenler var ama bizim ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İkinci büyük dönüşümü ise Milli Şef, partimizin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü gerçekleştirmiştir. Bu da çok partili sisteme geçiştir. Üçüncü büyük dönüşümü, partimizin efsane Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit gerçekleştirmiştir. Ülkeyi, sosyal demokrasi, sosyal devlet ve ve işçi hakları ile buluşturmuştur. Bugün dördüncü bir iddiamız var. İnşallah hep birlikte Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, hep beraber bizlerin gayretleri ile mesai mefhumu gözetmeden çalışmasıyla, ülkemizi özgürlükçü demokrasi ile yeniden inşa edeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'ye laik çağdaş bir bilgi topluluğuna dönüştüreceğiz. Partimizin bu sorumluluğu yerine getirmesi için iktidar olmaktan başka şansı yoktur. O yüzden Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde hep birlikte bu hedefe doğru ilerliyoruz. İşte bugün Muğla'mızda öncelikle dayanışma ve birlik beraberliğin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Çünkü iktidar olmak için birbirimizle değil bu ülkeyi Atatürk'ün aydınlık yolundan çıkaranlarla etme günüdür. Parti prensiplerinin, ilkelerinin yegane şartı budur. Biz, birbirimizi değil ülkeyi bu duruma sokan iktidarı eleştireceğiz, onlarla uğraşacağız. Hiçbirimizin şahsi bir hedefi yok. Ne bir daha ki dönem hesabı yaparız ne de ondan sonraki dönem yeter ki iktidar olalım biz olmasak da olur."