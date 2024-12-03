Narin\'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar\'a \'Suçu üstlenmesi teklifi\' iddiasıyla ilgili 6 kişinin ifadesi alındı

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DİYARBAKIR'da Narin Güran (8) cinayetinin tutuklu sanıklarından olan ve cesedi dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a 'suçu üstlenmesi teklifi' yapıldığı iddialarına ilişkin, 2'si şüpheli 6 kişinin ifadeleri alındı. İfadeler, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına eklendi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

DİLEKÇE İLE BAŞVURDU

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, 11 Kasım'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Güran ailesinin H.K. aracılığıyla kendilerine bir ev ve amcasına ait olan ancak ruhsatı Güran ailesinin üzerinde olan bir aracın devrinin verilmesi karşılığında, babasının suçu üstlenmesinin istendiğini iddia ederek dilekçeyle başvuru yaptı. İbrahim Bahtiyar, bu iddiasına ilişkin H.K. ile yaptıkları telefon görüşmesinin ses kaydını da sundu. İddialarla ilgili de jandarma tarafından H.K. (65) ve Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın (65) şüpheli sıfatıyla, Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal (46), oğulları İbrahim (20) ve F.B. (24) ile kızı F.N.'nin (27) ise bilgi amacıyla ifadeleri alındı.

'DEVLET HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARACAK'

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, jandarmada verdiği ifadesinde, "Ablam F.N. kendisi ailesi ile Çarıklı Mahallesi'nde oturmaktadır. Kendisi 27 Ekim 2024 tarihinde Çarıklı Mahallesi'ndeki ağabeyi F.'nin evine geldi. Ağabeyim, F. ve annem Gazal Bahtiyar odadayken, H.K.'yi, Ali Rıza Güran'ın yanına çağırdığını ve burada Ali Rıza Güran'ın H.K.'ye 'Narin'i zaten Nevzat öldürmüş. Suçunu kabul etsin. Çocuklar gelsin köydeki evine biz yine onlara bakacağız, sahip çıkacağız. Nevzat suçu üstlensin, bizim çocuklar çıksın, sen de git bunu Gazal'a ve çocuklarına ilet demiş' H.K. de bunu teyzem G.K.'ye iletmiş. G.K. de telefon üzerinden F.N.'ye telefon üzerinden bu teklifi iletmiş. Kız kardeşim bu olayı bize evimize gelip o gün aktarınca kız kardesim F. yanımızdan ayrılmadan saat 19.07'de ağabeyim H.B.'nin kullandığı GSM hattından H.K.'nin kullandığı GSM hattını aradım. Telefonu ortamda bulunanların duyacağı ?ekilde hoparlöre aldım. Annem Gazal konuşmaya başladı. Hal hatır sorduktan sonra para teklifinin olup olmadığını kendisine sordu. Kendisi de bize "Beni bugün Ali Rıza Güran aradı, köye çağırdı. Ben de köye giderek Ali Rıza Güran ile bulu?tum. Bana burada 'Zaten Nevzat öldürmüş, her şey ortada, bellidir, suçunu kabullensin, çocukları gene gelsin köydeki eve biz onlara bakarız, gerekirse sahip çıkarız şeklinde teklif iletti' dedi. Annem Gazal da ben onları Nevzat'a kurban ederim, beni evle mi kandıracaklar. Benim kocamın başını yaktılar. Onlar gitsin hapiste çürüsün. Benim kocam çıksın. Kesinlikle kesinlikle bize böyle teklifte bulunmasınlar. Ali Rıza Güran bize ev teklifi mi yapıyor. Biz kabul etmiyoruz. Sen neden böyle söylüyorsun diye çıkışınca, o da 'Ben bana iletileni size bildiriyorum' dedi. Ben konuşmaya başladım. Ona 'Halihazırda ayın 7'sinde mahkeme var, devlet her şeyi ortaya çıkaracak. Ali Rıza Güran neden öyle söylüyor' dedim. Bunun üzerine 'Ben misafirlikteyim, fazla konuşamıyorum' dedi ve telefonu kapattı" dedi.

'ALİ RIZA GÜRAN, 'NEVZAT'A SÖYLE, O YAPMIŞSA, YAPTIĞINI SÖYLESİN' DEDİ'

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan H.K. ise Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın eşlerinin köylerinden olduğunu, onlarla akraba olduklarını söyledi. Narin kaybolduğunda Yalova'da olduğunu ifade eden H.K. "Ali Rıza Güran, 'Eğer bizimki yaptı ise onun Allah belasını versin' dedi. Sonra bana 'Tahminen bunu kim yapmıştır?' diye sordu. Ben 'Devlet işe el atmış, bunu bulacaktır ancak tahminim bu işi Enes yaptı, Salim temizlerken başına bela aldı' dedim. Ali Rıza Güran beni yolcu ederken bana 'Nevzat'ın karısı da Salim'in karısı da sizin kızınızdır. Nevzat'a söyle, o yapmışsa yaptığını söylesin. Çocuklarına, karısına söyle evlerine gelsin, biz onlara karışmayacağız. Biz onlara bakarız, yardım ederiz, zarar vermeyiz' dedi. Daha sonra Batıkarakoç Mahallesi'ne döndüm. Burada G.K.'yi gördüm. Ali Rıza Güran'ın aktardıklarını ona söyledim. 'Ben bunu Gazal'a söylemem, sen söylemek istersen söyle' dedim. Aynı günün akşamı Gazal beni oğlunun numarasından arayarak, 'Ben arazi, ev kabul etmiyorum. Ali Rıza nasıl böyle bir şey söyler?' gibisinden konuştu. Ben de G.K.'ye söylediklerimi Gazal'a da söyledim. Ardından 'Yalan söylemeyin, adam arazi ev demedi' şeklinde söyleyince oğlu İbrahim, 'Dayı seni savcılığa veririz, şahit yazılırsın' dedi. Ben de yalan söylemem. Beni savcılıkla uğraştırmayın dedim" diye konuştu.

ALİ RIZA GÜRAN, İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Rıza Güran da "Haberlerde Nevzat ve ailesinin Salim Güran'ın Arif ve Hüseyin Güran'ın eşleri ile arasında bir ilişki olduğu yönünde asılsız iddia ve haberler çıkması üzerine, Hüseyin Güran'ın kendisine, "Namusumuzla uğraşıyorlar. Git Nevzat'ın karısına söyle, bu konuyu dile getirip bizi daha fazla rezil etmesinler" dediğini öne sürdü. Bunun üzerine Gazal Bahtiyar'ın dayısı olan M.K. ile görüşmek istediğini ancak cep telefonundan ona ulaşamayınca akrabası olan H.K.'yi aradığını belirterek, "H.K,'ye 'Buradan senden ricam var. Bunlara gidip, söyleyeceksin, namusumuz konusuna bir daha girmesinler, bu konuyu ortadan kaldırsınlar' dedim. Bunun haricinde olayla ilgili başka bir mevzu konuşulmadı. Ardından H.K. de bana 'Sizden bir ricam var. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, yeğeniniz İ.G.'den bir araç almış ancak devrini alamamış. Devir konusunda yardım rica ederim' dedi. 'Rican başım üstüne ama bu dediğin ileriki zamanda olur' dedim. Konuşma bu şekilde tamamlandı. Bunun haricinde söylenen iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Birkaç gün sonra sosyal medya ve ulusal medyada buna ilişkin asılsız iddiaları görünce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

'BÖYLE BİR TEKLİFTE BULUNMAMASINI SÖYLEDİM'

Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar da ifadesinde kızı Fadile N.'nin evlerine gelerek H.K. aracılığıyla kendilerine teklif sunulduğunu belirttiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"H.K.'yi aradık ve böyle bir teklifin olup olmadığını sorduk. H.K. de Ali Rıza Güran'ın kendisini Tavşantepe Mahallesi'ne çağırdığını, 'Git ailesine söyle Nevzat suçu üstlensin. Biz de ailesini köye geri getirelim. Bütün ihtiyaçlarını karşılarız. Bu olay da kapansın' dediğini söyledi. Ben de böyle bir teklifi asla kabul etmeyeceğimi, Nevzat'ın Narin'i öldürdüğüne inanmadığımı, paraya kanmayacağımı, Nevzat'ı dünyaya değişmeyeceğimi ve bir daha da böyle bir teklifte bulunmamasını söyledim."

DEŞİFRE EDİLEN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Bahtiyar tarafından sunulan ses kaydı deşifre edilerek tutanak hazırlandı. Ses kayıtlarında H.K. ile Gazal Bahtiyar arasında geçen konuşmalar şöyle:

H.K.: Sen dedin mi evet

Gazal Bahtiyar: Evet

H.K.: Bugün gittim oraya, orda burada bahsettiler, zaten Nevzat yapmış

H.K. (Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesini istediği iddiası ile ilgili): "Deseydi ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ona ben onlara diyemem."

Gazal Bahtiyar: "Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a... Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Nevzat'ın ayağının altındaki toprağa kurban ederim. 5-6 çocuğuma kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar."

H.K.: "Ben dedim, çocukları bana söyledi. 'Arabamızın devrini bize versinler' dedi. Çocukları Memo dedi. Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince devrini veririz' dedi."

Gazal Bahtiyar: "Vallahi böyle kemiklerim havada olsa onu Nevzat'ın üstüne koymam. Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Valla çok iyi, o da gelsin benim boynuma, sonra teklif göndersinler."

H.K.: "Bana söylediler, ben de dedim söylerim."

Gazal Bahtiyar: "Aynen kesin öyle söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler demesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler"

H.K: "Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın."

Gazal Bahtiyar: "Amin. Amin."

H.K.: Başka ne diyeyim?

Gazal Bahtiyar: Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu. Amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı. Ne yaptıysa onun üstüne attı."

H.K: "Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı? Deseydi, 'Ben niye saklıyorum?'"

Gazal Bahtiyar: "Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?"

H.K: "Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse."

Gazal Bahtiyar: "Hani akıl, hani ne yapim. Vallahi sakın, hacı Ali Rıza Güran onların tekliflerini göndermesin."

H.K.: Bana söylediler, ben de söyledim. Memo yanımda söyledi. Arabanın devrini verim onlara, söylemedim arabanın devrini verim.

Gazal Bahtiyar: Ben sana bir şey demiyorum. Yani onların kelimelerini, dediklerini teklif göndermesinler.

H.K: "Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz."

Gazal Bahtiyar: Veriyorum çocuklara

İbrahim Bahtiyar: "Dayı onlara söylersin, çocukları demiş, onların yeri iyidir. Devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu 'devlet ne derse odur?'

H.K.: Yok yok bir şey yok demedik yalan söyle

İbrahim Bahtiyar: Yok yok kelimenin üstüne diyorum dayı. Söylersin onlar da dedi. Devlet ne derse. Biz de dedik 'Devlet ne derse'

H.K: "Kim ise devlet çıkaracak ortaya."

İbrahim Bahtiyar: "Suçlu kimse, nasıl bir ceza olursa, kim ne bok yemişse, kim ne yaptıysa her şeyi devlet ortaya çıkaracak, mesele neyse de, ne söylense de cezayı verecek onlara. Sen söylersin."

H.K.: "Tamam, ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum."

İbrahim Bahtiyar: "Sıkıntı yok. Olayda kim varsa"

Öte yandan, Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demir'in olay yeri keşif talebine, mahkeme tarafından 'dosyada bulunan olay yeri olduğu iddia edilen yerlere ilişkin video kayıtları olduğu dikkate alındığında talebin reddine' şeklinde karar verildi.