Nisan Ayında Yağışlar Yüzde 155 Arttı - Son Dakika
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Nisan Ayında Yağışlar Yüzde 155 Arttı

Nisan ayında Türkiye'de yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 155 artış gösterdi.

10.05.2025 11:20
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Türkiye genelinde nisan ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155 arttı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli nisan ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yıl nisan ayı yağışının üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl nisanda, metrekareye 28,5 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 72,7 kilograma yükseldi. Yağışlarda normaline göre yüzde 27, geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 155 artış yaşandı.

Yağışlarda, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize çevrelerinde normaline göre yüzde 100'den fazla artış görülürken, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yağış yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

Bölge genelinde Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgeler normalin ve geçen yılın üzerinde yağış aldı, Ege Bölgesi'nde son 22, Akdeniz Bölgesi'nde son 14 yılın en yüksek yağışı kaydedildi.

Nisanda yağışlı gün sayısı 14,2

İl geneli en fazla yağış, metrekareye 140,9 kilogram ile Hakkari'de görülürken, normaline göre yağışın en çok arttığı il yüzde 135 ile Burdur oldu.

Nisan ayı yağışlarında normaline göre en az yağış ise 27,6 kilogram ile Karaman ve Şanlıurfa'da gerçekleşti. Yağışın en fazla azaldığı il yüzde 49 ile Hatay olarak kayıtlara geçti.

Burdur ve Isparta'da 65, Aydın, Denizli ve Muğla'da 28, Afyonkarahisar ve Uşak'ta 22, Ankara ve Eskişehir'de ise son 20 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 10,8 gün olarak hesaplanırken, nisanda ortalama 14,2 gün oldu.

Nisanda yağışlı gün sayısı, Marmara Bölgesi'nin batısı, Ege Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Antalya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer 5 güne kadar düştü. Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Bingöl, Erzurum, Muş, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20-25 gün aralığında gerçekleşti.

Kaynak: AA

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