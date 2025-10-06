Siber Suç Operasyonunda 567 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Siber Suç Operasyonunda 567 Şüpheli Yakalandı

06.10.2025 08:29
İçişleri Bakanı, 37 ildeki siber suç operasyonlarında 567 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 37 ilde 10 gündür siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta düzenlendi.

209 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, 'Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı, 209'u tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: DHA

