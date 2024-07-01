Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı - Son Dakika
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Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

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Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde yükselen tansiyon nedeniyle Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''Özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımız, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamalı.'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca ''Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyoruz.'' denildi.

01.07.2024 20:29
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Suriye Geçici Hükümeti, "özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkın, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamasını" istedi.

Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun Suriye uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından, kentte yaşanan olaylar sınır ötesine de sıçradı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde gerilim tırmanırken Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama geldi.

Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

"TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ SALDIRGANLARA KARŞI ALDIĞI YASAL ADIMLARI TAKDİR EDİYORUZ"

Suriye Geçici Hükümetinden yapılan açıklamada, tarih ve coğrafyanın, Türkler ile Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık ettiği belirtildi. Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu kardeşliğin gelecek yüzyıllar boyunca da süreceği, bunun da iki halkın ortak kaderinin gereği olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığının saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

"HALKIMIZI, KIŞKIRTICI ÇAĞRILARA UYMAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Açıklamada, "Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların, devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılması tehlikesinin altını çizmektedir." denildi.

Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

Suriyelilerin, seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlerine iletmeye son derece önem verdiği kaydedilen açıklamada, halk "özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için itidalli davranmaya ve devrimlerinin müktesebatına sahip çıkmaya" davet edildi.

Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

"TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK EYLEMLERİ ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Suriye Geçici Hükümeti, bölgede Türk bayrağına yönelik küstah saldırılara da tepki göstererek, "Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz. Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Kayseri'de yaşanan olayları bahane ederek Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı ve devrimin kazanımlarını baltalamayı amaçlayan kışkırtıcı eylemleri reddetmekte ve çağrılara uymamaya davet etmektedir. Suriye halkı, bu olayların devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye halklarının ilişkilerine zarar vermek amacıyla desteklendiğinin farkındadır." açıklamasını yaptı.

Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

Ayrıca açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf yapılarak, Kayseri'de yaşanan olayların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği, bu üzücü olayların kardeşliğe gölge düşürmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.

Suriye Geçici Hükümeti\'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı - Son Dakika

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