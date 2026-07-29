TBMM Genel Kurulu... AK Partili Usta\'nın "Dezenformasyonlarla insanlarımızı orman yakmaya teşvik etmeyin" sözleri tartışma yarattı

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Orman yangınları tartışmasının öne çıktığı oturumda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın, "Kamuoyuyla da lütfen yanlış algılarla ve dezenformasyonlarla insanlarımızı 'Ormanlar yanıyor, hiç kimse bir şey yapmıyor, iktidar seyrediyor' mantığına yürütmeyelim. Bu dezenformasyonlarla insanlarımızı orman yakmaya da teşvik etmeyin. Bu belki amaç dışı bir teşvik de olabilir" sözleri tartışma yarattı. Muhalefet grup başkanvekilleri, Usta'ya tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündemdeki çalışmalara geçilmeden önce Yeni Yol, İYİ Parti, CHP, MHP, DEM Parti, YENİ Parti ve AK Parti grup başkanvekilleri söz alarak güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖZDAĞ: "AHBAP'LA İLGİLİ DOĞRU ARAŞTIRMA YAPALIM"

Yeni Yol grubu adına konuşan Selçuk Özdağ, yardım kuruluşları üzerinden geçmişte yaşanan tartışmaları hatırlatarak KOMBASSAN, JetPA, YİMPAŞ, İhlas ve FETÖ bağlantılı yapıların topladığı paralara ilişkin hesap sorulmadığını savundu. Kızılay'daki "vergiden kaçınma" tartışmalarını da anımsatan Özdağ, son dönemde Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın da aynı kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini söyledi. Özdağ, "Bu AHBAP'la ilgili olarak da gelin, gerçekten doğru bir şekilde araştırmalar yapalım. Bu araştırmalarla beraber de bunlarla, kimse, bu milleti kandıran kimse, devletin parasını kim alıyorsa, bir kuruşundan milyar dolarlarına kadar, hepsine gereğini yapalım, hep beraber 'Türkiye de bir hukuk devletidir' diyelim" ifadelerini kullandı.

POYRAZ: "BU ORMANLAR AK PARTİ'NİN ORMANLARI DEĞİL"

İYİ Parti grubu söz alan Uğur Poyraz ise konuşmasına Antalya Kaş'ta başlayıp Muğla'ya sıçrayan orman yangınlarına değinerek başladı. Yangınlara müdahale eden ekiplere teşekkür eden Poyraz, muhalefetin amacının iktidarı zor durumda bırakmak değil çözüm üretmek olduğunu söyledi. Poyraz, "Bu ormanlar AK Parti'nin ormanları değil, bu memleketin her bir ferdinin ormanları. Parlamentonun ortak akılla hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Orman yangınları konusunda daha önce verilen araştırma önergelerinin dikkate alınmadığını belirten Poyraz, "Nisan ayında önerge verdik, 'Bu felaket geliyor' dedik. Bu uyarıların hepsine kulaklarını tıkadılar. Felaket başımıza geldikten sonra tedbir almak yerine yasak koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini söyleyen Poyraz, 2018'de başlayan ekonomik sıkıntıların 2026 yılında daha da derinleştiğini belirterek, "Alt gelir grubu, orta gelir grubu fark etmiyor; herkes ekonomik olarak çok büyük sıkıntı içerisinde" değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasının önemli bölümünü organize suç örgütleri ve gençlerin yaşadığı sorunlara ayıran Poyraz, suç örgütlerinin gençleri kolaylıkla kendi bünyelerine kattığını savundu. "100-150 bin liraya ruhsatsız silah tedarik edip, bir de 100-150 bin liraya aldığınız motosikletle kendi işinizi kurabiliyorsunuz; bir suç örgütünün bayisi oluyorsunuz" diyen Poyraz, yaşananların yalnızca güvenlik değil aynı zamanda sosyolojik bir sorun olduğunu belirtti.

TÜRELİ: "YANGINLAR BÜTÜN EKOSİSTEMİ TAHRİP EDİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli de konuşmasının ilk bölümünde orman yangınlarına değinerek, yangınlarla mücadelede kullanılan araç ve ekipmanların yetersiz kaldığını söyledi. Türeli, "Yangınlar yalnızca ormanları değil, bütün bir ekosistemi, tarımsal alanları, zeytinlikleri, hayvancılığı, bağları ve bahçeleri ağır şekilde tahrip ediyor" dedi.

Yangın söndürme uçakları ve helikopter sayısının artırılması, Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin güçlendirilmesi ve Türk Hava Kurumu'nun yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Türeli, yer ekiplerinde personel eksikliği, koordinasyon sorunları ve liyakatsiz atamaların erken müdahaleyi zayıflattığını ifade etti.

AKÇAY: "TP'NİN KERKÜK'TE PETROL SAHASINA ORTAK OLMASI, STRATEJİK KAZANIM"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise konuşmasına Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında imzalanan anlaşmaları değerlendirerek başladı. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki petrol sahasına ortak olmasını "stratejik bir kazanım" olarak nitelendiren Akçay, "Yüz iki yıl sonra Kerkük'te elde edilen bu stratejik kazanım sadece ekonomik bir hamle değil, aynı zamanda gönül coğrafyamızla olan tarihi bağlarımızın yeniden ve çok güçlü bir tahkimidir" dedi.

Akçay, bu sürecin temel dinamiğinin "terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu" olduğunu belirterek, "Sınır ötesinde ve bölgemizde terörün, şiddetin gölgesi kalktıkça o karanlık iklim yerini kalkınma yolu gibi vizyoner projelere, enerji ortaklıklarına ve refaha bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

KOÇYİĞİT: "HALA ORMANLAR YANIYOR, SÖNDÜREN EKİPMAN YOK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de konuşmasına Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarıyla başladı. Yangın sezonu başlamadan önce Meclis araştırması açılması yönündeki önergelerinin reddedildiğini anımsatan Koçyiğit, "Önergelerimiz reddedildi. Günün sonunda ne oluyor? Hala ormanlar yanıyor; ormanları söndüren yok, ekipman yok, erken uyarı sistemi yok" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN'DAN DEDETAŞ'IN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Yeni Parti Grubu adına konuşan Gökhan Günaydın ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dedetaş'ın sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmasını eleştiren Günaydın, "Sinem Dedetaş gibi bir belediye başkanı evinden gözaltına alındığına göre orada somut delillerin varlığını görmeliydim" dedi.

Dedetaş'ın Üsküdar'da halkçı belediyecilik uygulamaları yürüttüğünü savunan Günaydın, belediyelere yönelik operasyonların siyasi olduğunu ileri sürdü. İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları hatırlatan Günaydın, "Bir tek AKP'li belediyeye operasyon var mı" diye sordu.

Tutuklu yargılamaların cezalandırma aracına dönüştürüldüğünü öne süren Günaydın, belediye başkanlarının parti değiştirmelerine de değinerek, "Belediye başkanını transfer ediyorsun da milletin iradesini de transfer edebildiğini mi sanıyorsun" ifadelerini kullandı.

USTA: "ASIL MESELE 'DEVLET BURADA YOK, BİZ VARIZ' ALGISINI OLUŞTURANLAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise konuşmasına dezenformasyonla mücadele konusuyla başladı. Dezenformasyonun toplumsal huzuru ve milli birliği hedef alan ciddi bir güvenlik tehdidi haline geldiğini belirten Usta, Ahbap soruşturmasına ilişkin tartışmalara değindi.

Usta, "Asıl mesele isimler değil, 6 Şubat depremlerinin ilk günlerinde 'Devlet burada yok, sadece biz varız' algısı oluşturarak milletimiz arasında güvensizlik oluşturmaya çalışan anlayıştır" dedi. Usta, "Milletimizin yaşadığı büyük acıyı fırsata çevirmeye, devleti itibarsızlaştırmaya çalışanlar bugün hukuk önünde hesap vermektedir ve vermeye de devam edecektir" diyen Usta, "Devlet dün olduğu gibi bugün de yarın da vatandaşını asla yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.