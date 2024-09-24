Tohum Otizm Vakfı'ndan Özel Eğitim Sınıfı Yenileme

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Tohum Otizm Vakfı, "Her Sınıf Bir Tohum" projesi kapsamında İstanbul Pendik Öğretmen İbrahim Öztürk İlköğretim Okulunun özel eğitim sınıfını yeniledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı alan çocukların eğitime erişimini sağlamak ve ihtiyaç duyan devlet okullarına eğitim materyali temin etmek amacıyla proje yürütülüyor.

Proje kapsamında, Arvato Lojistik'in desteğiyle özel eğitim sınıfı donanımlarına bir yenisi daha eklendi.

Arvato Lojistik ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle, İstanbul Pendik Öğretmen İbrahim Öztürk İlköğretim Okulunun yenilenen özel eğitim sınıfı açıldı.

Açılış ziyaretine, Tohum Otizm Vakfı ve Arvato Lojistik yetkilileri katıldı.

Vakfın 2009'dan itibaren yürüttüğü projeyle, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan genel eğitim okullarındaki özel eğitim sınıfları, özel eğitim uygulama okulları ile özel eğitim anaokullarına, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim araçları, teknoloji ürünleri gibi özel eğitim materyali temin ediliyor. Ayrıca öğretmenlere, ailelere, okulda eğitim alan tüm öğrencilere ve okul yönetimine eğitimler veriliyor.

Yıl içinde öğretmenlerin bilgilerinin güncellenmesi, onlardan gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan öğretmen ağıyla da proje destekleniyor.

Bugüne kadar aralarında İzmir, Mardin, Çanakkale, Sivas, Batman, Antalya, Artvin, Diyarbakır, İstanbul, Balıkesir, Muş, Van, Bursa, Ankara, Ardahan, Manisa, Şanlıurfa, Muğla, Konya, Zonguldak, Tekirdağ, Giresun ve Elazığ'ın da yer aldığı, Türkiye genelinde 42 ilde 186 özel eğitim sınıfı yenilendi.

6 Şubat depremleri sonrasında Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 15 özel eğitim sınıfına da destek olundu.