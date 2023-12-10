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Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda 30 Milyar Lira Fark - Son Dakika
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Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda 30 Milyar Lira Fark

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye Tek Yürek Kampanyası kapsamında toplanan 85 milyar liranın 56 milyar lirasının deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçları için kullanıldığını belirtti. Gürer ise bağışlandığı iddia edilen 115 milyar lira ile toplanan 85 milyar lira arasında 30 milyar liradan fazla fark olduğunu vurguladı.

10.12.2023 - 11:57,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta; "Türkiye Tek Yürek Kampanyası kapsamında bugüne kadar 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 lira toplandığını, toplanan miktarın 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 lirasının deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçları için kullanıldığını" belirtti. Bağışlandığı belirtilen 115 milyar lira ile toplanan para arasında 30 milyar lira fark olduğuna dikkat çeken Gürer, "Demek ki bağış sözü veren çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi verdiği bağış sözünü yerine getirmemiş" değerlendirmesini yaptı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden sonra başlatılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" kapsamında bağışlandığı açıklanan 115 milyar 146 milyon liranın akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.
Gürer'in önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kampanya kapsamında bugüne kadar 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 lira toplandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, toplanan miktarın 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 lirasının deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçları için kullanıldığını belirtti.
"TOPLANAN PARALAR AFAD'IN HESAPLARINDA"
Bakan Yerlikaya, bağış yatırma işlemleri devam ettiğini ifade ederek, kampanya kapsamında bağışçılar tarafından yatırılan tutarların kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini kaydetti.
"BAĞIŞ SÖZÜ VERİP PARAYI YATIRMAYANLARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Bakan Yerlikaya, taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespitinin yapıldığını da ifade ederek bağışların tamamlanması için iletişim sürecinin devam ettiğini vurguladı.
"56 MİLYAR LİRA HARCANDI"
Yerlikaya, toplanan bağışlardan 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 liranın bugüne kadar deprem bölgesindeki afetzedelere hane başı ödeme, vefat yardım, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, wc, gıda ve hijyen kolisi alımı için kullanıldığını belirterek, "konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmalarının devam ettiğini" kaydetti.
"30 MİLYAR LİRALIK FARK NEREDE?"
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bağışlandığı iddia edilen 115 milyar lira ile toplanan 85 milyar lira arasında 30 milyar liradan fazla fark olduğuna dikkat çekti. Kampanyanın yapıldığı tarihten bu yana 10 aydan fazla zaman geçtiğine de işaret eden Gürer, taahhüt ettiği halde halen para yatırmayan kişi ve kurumların bundan sonraki süreçte yatırma olasılığının zayıf olduğuna vurgu yaptı.
Kampanya kapsamında Merkez Bankası'nın 30 milyar lira, Ziraat Bankası'nın 20 milyar lira, Vakfıbank'ın 12 milyar lira, Halkbank'ın 7 milyar lira bağış sözü verdiğini anımsatan Gürer, "Zaten adı geçen 4 kamu bankasının verdiği bağış sözü yaklaşık 70 milyar lirayı buluyor. Ayrıca Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türkcell 3,5 miyar lira, Borsa İstanbul da 2 milyar lira bağış sözü vermişti. Bu 3 kurumun bağış miktarı da 8 milyar lirayı buluyor. Kamu bankalarının verdiği bağış miktarının üstüne bu üç kurumun verdiği 8 milyar lirayı eklediğimiz de zaten toplanan 85 milyara yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Toplanan miktarın 85 milyar lira olduğu düşünüldüğünde demek ki bağış sözü veren çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi verdiği bağış sözünü yerine getirmemiş" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tek Yürek Kampanyası\'nda 30 Milyar Lira Fark
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda 30 Milyar Lira Fark - Son Dakika
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