Ormanda cesedi bulunan Teslime babası ve annesi için savcılığa gitmiş

08.08.2025 16:01
Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın, 10 ay önce annesi Nafiye Hanedan ve babası Beytullah Hanedan hakkında, kendisine şiddet uygulayıp, zorla evde tuttukları gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Genç kızın 15 gün önce de babasını aradığını "Baba, pazartesi günü söz geleceğim" dediği ortaya çıktı.

Aydın'da orman yolunda başından tabancayla vurulmuş halde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı.

BAŞ ŞÜPHELİ SEVGİLİ

6 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana gelen olayda polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Hanedan'ın sevgilisi Efe F.'yi gözaltına aldı. Ayrıca 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Teslime Hanedan

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı incelemede, Efe F.'nin, Teslime Hanedan'ı vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Efe F.'nin, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği saptandı. Efe F. polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay öncesi Hanedan ile Efe F., onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.'nin bölgeye taksiyle geldikleri tespit edildi. Taksi şoförü de söz konusu grubu o bölgede indirdiğini polis ekiplerine bildirdi. Polis, Efe F.'nin yanı sıra şüpheli olarak yanlarındaki 4 arkadaşını da gözaltına aldı. 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ANNE VE BABASI İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Teslime Hanedan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki Kurtsuyu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Teslime Hanedan'ın 10 ay önce yanlarına gittiği Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi'nde yaşayan babası Beytullah Hanedan ve annesi Nafiye Hanedan hakkında, kendisine şiddet uygulayıp, zorla evde tuttukları gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olup, her ikisi için de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ HABERLERDE GÖRMÜŞ

Kurtsuyu Mahalle Muhtarı olan baba Beytullah Hanedan, yaşadıklarını anlatarak, "Teslime, arkadaşlarıyla bir olup 'Beni evde zorla tutuyorlar, dövüyorlar' diyerek, savcılığa başvurmuş. Devletin kurumlarından yetkililer evimize gelip, 'Çocuk senin yanında kalmak istemiyormuş, götüreceğiz' dedi. 'Babasıyım, çocuğuma bakarım' dedim. Bizler, bağ, bahçemizde çalışan çiftçilik yapan insanlarız. Ancak, 'Savcılığın kararı var, sana bırakamayız' dediler. Kızımızı bizden alıp, Silifke Otogarı'na bıraktılar. Kızım Teslime, Aydın'a döndü. Yanında para olmadan, yanımdan alıp götürdüler. Evet, kötü babaysam benim için uzaklaştırma kararı alabilirler. Fakat benden başka ona kim daha iyi bakabilir? Baba, hiç evladını öldürür mü? Olaydan sonda beni arayan kimse olmadı. Haberlerde gördüm. Neden sahip çıktım ben cenazeye? Kendi çocuğum olduğu için. Uzaklaştırma kararı olduğu için Teslime'ye yaklaşamıyordum" diye konuştu.

Beytullah Hanedan

"TELEFONDA PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

5 çocuğundan en büyüğü olan Teslime'nin 15 gün önce kendisini aradığını aktaran Hanedan, "Para gönderir misin, ev kiramı ödeyemedim. Giyecek bir şeyler de almam lazım' dedi. Gönderdim. Hatta telefonda bana pişman olduğunu bile söyledi. Bunun üzerine 'Geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı. O gün de beni başka bir telefon numarasından aramıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

