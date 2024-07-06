Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları 2023 Ödülleri Sahiplerini Buldu

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TÜRKİYE Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları 2023 Ödülleri' İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Farklı kategorilerde toplam 27 ödül Rami Kütüphanesi'ndeki törende sahiplerine takdim edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 44 yıldır yazar, şair ve sanatçıları desteklemek için verilen Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'nin 2023 yılı kazananları için İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene Kütüphaneler Genel Müdürü Taner Beyoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra ödül alan yazar, sanatçı ve fikir adamları ile Türkiye Yazarlar Birliği temsilcileri katıldı. Hikaye, şiir, roman gibi klasik türlerin yanı sıra elektronik yayıncılık, TV programı ve radyo programı gibi çeşitli alanlarda toplam 27 ödül sahiplerine verildi. Ödül töreni, Doğu Türkistanlı sanatçı Rüstem Niyazi tarafından eski Türk ezgilerinin seslendirilmesi ile başladı. Ardından katılımcılara Türkiye Yazarlar Birliği'nin tanıtım filmi izletildi.

"ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZDEN ÇOK BAŞARILI ESERLER GELİYOR"

Burada konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Şiir alanında deneme alanında inanılmaz eserler var. ve özellikle gençlerimizden çok başarılı eserler geliyor. Kadın yazarlarımızdan çok başarılı çalışmalar geliyor. Bizimkisi aslında şu, o alanda en dikkat çeken en başarılı olanı takdim etmek için. Yoksa o eserler arasında çok kıymetli ve değerli eserler de var. Bazen o kadar kararsız kalıyoruz ki yani diğerini de değerlendirmek istiyoruz. Bazen biraz daha eser versin, yeni bir arkadaşımızsa gerçekten bir sonraki yıllarda o arkadaşımız daha güçlü bir eserle bizim önümüze geliyor" ifadelerini kullandı.

"YAZARLAR BİRLİĞİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIMIZ EN GÜZEL MİRASLARDAN BİRİSİDİR"

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ise, "Bugün Yazarlar Birliği, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Türkçe'nin ulaştığı Türk Dünyası'na, İslam Dünyası'na da mesaj vermeye devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği'nin bu faaliyetlerini biz bir zihin inşası olarak görüyoruz ve Türkiye'nin gelecek 50 yılında gelecek 100 yılında da bundan daha fazla Yazarlar Birliği'ne ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de bağımsız, bağlantısız, arkasına hiçbir dini ve siyasi grubu almadan yürüyen müstesna kurumlardan birisi. O yüzden lütfen Yazarlar Birliği'nin çalışmalarına burada bulunan genç, yaşlı, usta demeden bütün arkadaşlarımızı omuz vermeye davet ediyorum. Çünkü Yazalar Birliği bizim geleceğe taşıyacağımız en güzel miraslardan, en güzel emanetlerden birisidir" dedi.

"TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ BU SALONA SIĞMAZ, SIĞMAMALI"

Ödül alanlar adına konuşan Mürsel Sönmez de, "Türkiye Yazarlar Birliği çok büyük bir gayret göstermiştir. Türkiye adını taşıyor, Türkiye Yazarlar Birliği bu salona sığmaz, sığmamalı. Gelecek yıl çok büyük bir salonda binlerce katılımcıyla ve rical i devletin de katılımıyla o işin yapılmasını gönülden tebrik ediyorum. Bu ülkenin batıcıları, batıcı gerici yobaz takımına karşı bu ülkenin yerlileri, komplekse kapılmadan, ciddi, özgüven duygusu içerisinde işler yapmalıdırlar. Türkiye Yazarlar Birliği bunu başardı" dedi.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA 27 ÖDÜL DAĞITILDI

Törende ödül alanların tüm listesi ise şöyle;

Hikaye: Gülşen Funda, Yol Deriz Ona

Şiir: Zeynep Arkan, Gözleri Olan Hiçbir Şeyi

Roman: Kaan Murat Yanık, Sular Üstünde Gökler Altında

Deneme: Dursun Ali Tökel, Sizin Ömrünüz Kaç Saniye

Fikir: Erol Erdoğan, Oyun Kimin? Çocuk ve Oyuna Dair Toplumsal Bir Yüzleşme

Araştırma: Mustafa Merter, Hekoton'la Son Tango

İnceleme: Hatice Bildirici, Perdedeki Öykü Öyküden Sinemaya Uyarlamalar

Dil: Şahap Bulak, Türkiye Türkçesi Grameri Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi

Edebi Tenkit: İdris Ekinci, Direniş Mümkündür

Hatıra: İlyas Dilbaz, Efendi ile Müftü Arasında Hatıralarım

Gezi: Dr. İsrafil Kuralay, Asya Günlükleri

Şehir: Çetin Oranlı, Adana

Biyografi: Metin Aydar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kızıl Elmaya Adanmış Bir Ömür

Çocuk Edebiyatı: Ömer Ünal, Evliyalar ile Yolculuk/ Kayıp Mısranın Peşinde

Basın/Fıkra: Aydın Ünal - Yeni Şafak Gazetesi

Basın/Fikir: Nedret Ersanel - Yeni Şafak Gazetesi

Dergi: Bir Nokta Dergisi

Elektronik Yayıncılık: edebifikir

TV Programı: TRT2 - Sanatçının Şehri

TV Belgesel: 'Hep 33 Yaşında'

Radyo Programı: Mehmet Dumlupınar - Edebi Söyleşiler Semerkand Radyo

Kamu Yayıncılık: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Özel Yayıncılık: Nar Yayınları

TYB Vefa Ödülü: İrfan Çalışan

Üstün Hizmet Ödülü: Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç, Belkis İbrahimhakkıoğlu