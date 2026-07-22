Zeynel Emre: "İçişleri Bakanlığı'na Birkaç Gün İçinde Başvuruyu Yapıyoruz"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni partinin kuruluş dilekçesinin birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceğini belirterek, Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırma ihtimaline karşı Parti Meclisi'nde (PM) milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini açıkladı.

Dün partisinin grup toplantısında yeni bir parti kurulacağını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün Çankaya'da bir otelde PM ve MYK toplantılarına başkanlık etti. MYK toplantısı sürerken CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, toplantıların gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 11.00 itibarıyla burada Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde seçilmiş PM üyelerimizle buluştuk. PM üyelerimizle bugüne kadar yapılan hazırlıkları, bundan sonraki planlanan süreçleri görüştük, konuştuk, anlattık. ve kendilerini değerlendirmelerini aldık. Görüş ve önerilerini aldık. Biliyorsunuz dün Genel Başkanımız içinde bulunduğumuz durum karşısında yeni bir yol açacağımızı, bu yöndeki hazırlıklarımızı tamamladığımızı ifade etmişti. Bu konudaki son hazırlıkları yapıyoruz. Bu kapsamda bugünkü toplantıda da görüş alışverişinde bulunduk. PM toplantısı bittikten sonra da yine seçilmiş MYK üyelerimiz ve CAO'da görevli arkadaşlarla birlikte bir toplantı daha gerçekleştirdik. Bu toplantı devam ediyor. Bitmek üzere."

"31 MART'A KADAR KURULTAYLA İLGİLİ TARTIŞMA YOKTU"

Bizim siyasete bakış açımızla CHP'liler olarak, bu partinin öz evlatları olarak biz seçme seçilme iradesine de sandıkla iktidar değişimine de saygı duyan bir gelenekten geliyoruz. Bu ülkedeki çok partili siyasal gerçekleştiren, bugüne kadarki gerek Cumhuriyet'in kurulması gerek çok partili siyasal yaşamın gerçekleşmesi ve demokratik seçimlerin bugüne kadar, son iktidar dönemine kadar gerçekleşmesinin esas itibarıyla asıl mimarı olan bir partide siyaset yapıyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç büyük şehri elinde bulunduran partiler, siyasal yaşamımıza baktığımızda devam eden genel seçimde de ya iktidar olmuştur ya koalisyon ortağı olmuştur. Bunun tek istisnası 2023 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimidir. Sayın Erdoğan şu sözü boşuna söylememiştir: 'İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder.' Dikkat ederseniz, bizim 4 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen kurultayımızdan sonra, 31 Mart 2024 tarihine kadar partimizin kurultayına yönelik ne bir ciddi suçlama olmuştur ne televizyon programlarında bu tartışılmıştır ne bununla ilgili bir dava açılmıştır. Ne zaman ki 31 Mart 2024 seçimlerindeki sonuçlar görülmüş, şaibeli iddia ettiği yönetim tarafından aday gösterilen bir büyükşehir belediye başkan adayı, seçimi kaybettikten sonra böyle saçma sapan bir dava yoluna gitmiş, Türk hukuk tarihinde olmayan bir uygulama karşı karşıya bırakılmıştır CHP.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURUYU YAPIYORUZ"

Önceki yönetimin hakim oldukları medyayla, televizyon kanallarıyla aynı isimler, aynı kişiler o zaman 'FETÖ'cü, PKK'lı' diye terör örgütleri ilişkili olarak gösterenlerin bugün geldiğimiz noktada bu butlan yönetimine yönelik algı oluşturmak açısından övgüleri, destekleri hakikaten ibretliktir. Görmek isteyen gözlere durumu göstermektedir. Duymak isteyen kulaklara da aslında çok açık bir şekilde durumu duyurmaktadır. Biz bu butlan kararı geldikten sonra bütün süreci şeffafça yürüttük ve sizlerle paylaştık. Geldiğimiz noktada tercihini ülke sevdasından, millet sevdasından alan ve bu milleti hak ettiği iktidar için buluşturmak için gece gündüz çalışan, kendi illerinde başarılı olmuş ve buna karşın görevden alındığı gibi haksız bir şekilde disiplin uygulamasına maruz bırakılmış, gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmiş il başkanlarımız, örgüt emekçileri, bütün bunlarla birlikte süreci sonuna kadar işlettik. Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı. Biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuruyu yapıyoruz.

"84'ÜN ÜSTÜNDE BİR İSİMLE DİLKEÇEMİZİ VERECEĞİZ"

Bizim dünkü tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. ve bu kapsamda da başvurumuzda dünkü sayının daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz. Evet, biz altı oka sıkı sıkıya bağlıyız. Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa, bize verdiği ödeve sıkı sıkıya bağlıyız. Bu kapsamda yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Biz yerel seçimde Türkiye İttifakı söylemini kullanmıştık. Bu gerçekten Türkiye'de demokrasiye inanan, bu ülkenin Cumhuriyet ile devam etmesini isteyen, bu ülkenin bir zümrenin, bir kesimin, bir ailenin ülkesi değil, 85 milyonun ortak ülkesi ve devleti olduğunu bilen, buna inanan tüm yurttaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

"VATANDAŞLARI BÜYÜK RESMİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"

Biz biliyoruz ki bizim çıktığımız bu yol elbette ateşten gömlek. Elbette burada Cumhuriyet'in devamı için, demokrasinin devamı için CHP'nin işgal altına geldikten sonraki en büyük güç ve insanların en büyük beklenti içerisinde olduğu bir kuşağız, bir jenerasyonuz. Sayın Özgür Özel liderliğinde biz bunu muhakkak gerçekleştireceğiz. ve elbette ki bu nedenden ötürü hedefte olacağız, kara propaganda da yürüyecek. Ben vatandaşlarımızı büyük resmi görmeye davet ediyorum bir kez daha. Bakın, çeyrek yüzyıllık AK Parti iktidarında bu ülkenin yüz yıllık kurumları erozyona uğradı, kapatıldı, yok edildi, tahrip edildi. Bu ülkedeki aydınlara, gazetecilere haksız bir şekilde hapis cezaları verildi. Bu ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına karşı adeta savaş ilan edildi. Haksız bir şekilde operasyonlar yapıldı. Örgütlenmenin önü kesildi. Dünyadaki tüm ölçülebilen rakamlarda gerek demokrasi endeksinde gerek şeffaflıkta gerek eşitlikte gerek yaşam standardında maalesef geriye gittik. ve bu kapsamda da kendi kurdukları, inşa ettikleri bu düzenin kurumsallaşması yönündeki en büyük engel olarak gördükleri CHP'yi de kendi eliyle işgal ettiler.

"PARTİMİZİN İSMİNİ DİLEKÇE VERİLDİĞİ GÜN DUYACAKSINIZ"

Dün itibarıyla Genel Başkanımız bir çerçeveyi çizdi. Bu kapsamda da bizden önümüzdeki döneme ilişkin bir stratejiyle gittiğimizi, her adımı planlı attığımızı, karşımızda bir organize kötülük olduğunu bilerek partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize ettiğimizi bilmenizi isteriz. Partimizin ismini dahi verdiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Çünkü biz devlet organlarını ele geçirmiş ve iktidarda kalmak için her türlü kötülüğü yapmayı göze almış bir organizasyon ve maalesef içimizdeki iş birlikçileriyle karşı karşıyayız. O nedenle de gerek milletvekillerimizle bu işin başlangıcını yapmamız, kuruluş dilekçesini vermemiz gerekse bundan sonraki süreçte istifa ve çağrılara kadar bütün bunlarda bizden gelecek çağrıları ve açıklamaları da dikkatle takip etmenizi önemle rica ediyorum.

"HER İHTİMALE HAZIRLIKLIYIZ"

Parti içerisindeki süreç biliyorsunuz BAM karar verdikten sonra, hiç eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 56 gün kendi uhdesinde dosyayı tuttu ve özellikle adli tatilden birkaç gün öncesine denk gelecek şekilde Yargıtay'a dosya teslim edildi. Buradaki amacın şu olduğunu biz görüyoruz: Toplumda ortaya çıkan bu reaksiyon ve insanların Genel Başkanımızın katılımlarına gösterdiği destek, ortaya çıkan yüksek motivasyon ve bunu sönümlendirme amacıyla bir psikolojiyi de yönlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Biz biliyoruz ki yargı bağımlı bir yargı. Bu saatten sonra yargının burada hakkaniyetli bir karar vermesi elbette güç. Ama buna karşın da her ihtimali düşünerek her ihtimale karşı da hazırlıklarımızı yaptığımızı, bundan sonraki süreçte gerek kurucular, gerek oraya katılmayanların neden katılmadığı ve o sürecin tamamlanmasına ilişkin şeffafça paylaşmaya devam edeceğiz. Son olarak söyleyeyim: Bizden gelen açıklamaları gerek istifa çağrısı gerek partinin kurulduktan sonraki sürecini de yine sizlerle paylaşacağız.

SÜREÇ MADDİ AÇIDAN NASIL YÜRÜYECEK?

Bu butlan kararından sonra Türkiye'nin çok yerinden, çok bölgesinden, Genel Başkanımızın ziyaretlerinde bu sürece maddi olarak destek olmak isteyenler oldu. Genel Başkanımıza otobüs almak, partimize, yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz 'Gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Bir yeni parti kurma süreci olursa burada kuruluş aşamasıyla birlikte sizden gerek üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışlarını da duyuracağız.' O kapsamda da bu taleplerin hepsine şimdilik partimizin kuruluş aşaması, yeni partinin kurulması birlikte de o zaman duyuracağız. Bu aşamaya kadarki süreci de kendi içimizde yaptığımız gerek binanın tutulmasından tutun da gerek tüm hazırlıklara kadar kendi içimizde şeffafça yürütmeye devam edeceğiz."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, "Yeni partide bir hazine yardımı olmayacağı için maddiyat bağış üzerinden mi sağlanacak, yoksa alternatif var mıdır" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. O ön anlaşmayı yaparken de şunu söyledik: Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk aylık kira ödemesini ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız. Biliyorsunuz burada yasal olarak bir sınır var yıllık. 648 bin lira olması lazım bir kişinin bağışlayabileceği en yüksek miktarın. Bunu şöyle planladık: İlk aşama kurulduktan sonra bağışlar almaya üyelerle birlikte buna devam edeceğiz. Ama milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerek işte ilk dönemin kirasının ödenmesi bakımından bu bağışlar yapılacak açık bir şekilde. Çünkü bunun Türkiye'de şeffaf bir şekilde yapılması lazım."

PM İÇİNDE MİLLETVEKİLLERİ OLMAYANLAR PARTİYE GEÇMEYECEK

Emre, "Yargıtay tedbir kararını kaldırırsa CHP içinde kalıp hukuki mücadeleyi sürdürecek bir ekip var mı" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Tedbir kalktığı zaman eski yönetim göreve geleceğinden orada eski yönetimin en az üçte ikisi görevde olacak şekilde arkadaşımızın hazırda bulunmasında fayda var bir kaotik durum ortaya çıkmaması açısından. Sonra bu düzeltilebilir tabii ki. PM üyesi anlamında söylüyorum. Baktığımız zaman da PM'de olup da milletvekili olmayanların bu yönde, yeni parti sürecine katılma kısmını daha sonra yaptığımız zaman böyle bir sorunla karşılaşmış olmuyoruz. Tersinden izah edersem herhangi bir geri dönüş durumunda PM üyeleri orada göreve iade edilecek. O süreci yönetecek sayı orada bulunmuş olacak bu sayede. Biz onun için bu açıklamaları peyderpey ve katılımları peyderpey yapmış olacağız. Bu çok uzun süreçler olmayacak. Yani bizim bu hazırlığımız milletvekilleriyle birlikte ve başvurumuz İçişleri Bakanlığı'na birkaç günlük bir süreç. İçişleri Bakanlığı tarafından hele hele milletvekilleri de başvurunca güvenlik araştırması vs. Bunlar hızlı olan süreçler çok kısa bir süre içerisinde parti de resmi olarak kurulmuş olacak. PM üyeleri içerisinde milletvekili olmayanlar kalacak."

ZEYDAN KARALAR'IN "CHP'DE KALACAĞIM" AÇIKLAMASI

Emre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "CHP'de kalacağım" açıklamasının sorulması üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz neyi söylüyorsak, neyi planlıyorsak karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini düşünerek strateji geliştiriyoruz. O nedenle biz bu kuruluş aşamasında ilk etapta milletvekilleriyle bu sürecin içerisine girdik. Süreç ilerledikçe de hani bizlerin de sizlere güzel sürprizleri olacak. Bu süreçte biz arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Dün Genel Başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için. Biz aynı çizgideyiz. Aynı düşüncedeyiz."

CHP'li Emre, "Yeni partiden sonra, tutuklamalar konusunda işaret tartışmalar yapılıyor. En az 10 milletvekili sürekli olarak zikrediliyor. Bu noktada bir hazırlığınız olacak mı? Nasıl bir strateji izliyorsunuz? 'Meclis kapanırken karma komisyonu çalıştıracağız' iddiası AK Parti'de bir grup tarafından yalanlanıyor, bir grup tarafından yalanlanmıyor. Bu çerçevede bir değerlendirmeniz oldu mu" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Meclis'in tatil dönemi içerisinde karma komisyonun çalışabileceğini söyleyen AK Partililer olduğu gibi bunları destekleyenler de oldu dikkat ederseniz. Bizim oyumuz bu seviyede olduğu sürece benzeri saldırılara devam edeceklerdir. Bunlar ihtimal dahilinde. Ama biz yola çıkarken bizimle birlikte bu yolda yürüyen arkadaşların da bir şeyden sakınarak davrandığı yok. O nedenle Genel Başkanımız 'ateşten gömlek' demişti. Operasyon yapılabilir mi, yapılabilir. Ma bugüne kadarki dayanışmayı nasıl gösterdiysek bundan sonra da aynı dayanışma duygusuyla devam edeceğiz."

"İSİM HAZIR AMA DUYURMAK İSTEMİYORUZ"

Emre, partinin ismi ve logosuna ilişkin soruya karşılık, "Aslında hazır ama bunu duyurmak istemiyoruz. Çünkü ideal bir demokraside yaşasak zaten bunlar başımıza gelmez. Biz bir adım atarken ne tür bir kötülük yapılabileceğini düşünmek durumunda kalıyoruz. O yüzden verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız" dedi.