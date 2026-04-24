1 Günde Kaş Ekimi Mümkün mü? MicroBrow İmplant ile Doğal Kaş Tasarımı

Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu’nda uygulanan MicroBrow İmplant kaş ekimi, doğal kaş tasarımını hedefleyen özel yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Esteworld’ün Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer tarafından oluşturulan saç ve kıl ekimi protokolleri kapsamında uygulanan bu yöntem, kaş köklerinin çok ince ve kontrollü şekilde yerleştirilmesine dayanıyor.

Bu yaklaşımda amaç yalnızca kaş boşluklarını doldurmak değil; yüzün genel anatomisine uyum sağlayan, doğal yön ve yoğunlukta kaş yapısı oluşturmaktır.

MicroBrow İmplant Kaş Ekimi Nedir?

MicroBrow İmplant, Esteworld tarafından geliştirilen ve Türkiye’de yalnızca Esteworld bünyesinde uygulanan özel bir kaş ekimi yöntemidir.

Klasik kaş ekimi uygulamalarında kök yerleştirme işlemi yapılırken, MicroBrow yaklaşımında çok daha ince ve kontrollü yerleştirme teknikleri tercih edilir. Böylece kaş tüylerinin doğal yönü ve eğimi taklit edilerek daha doğal bir görünüm elde edilmesi hedeflenir.

Bu yöntemde:

Kaşın doğal çıkış yönü dikkate alınır

Kaş kılları yere paralel açıyla yerleştirilir

Kaşın yoğunluğu yüz oranlarına göre planlanır

Amaç, çizilmiş bir kaş görünümü yerine gerçekten o bölgede büyüyen doğal kaş görüntüsünü elde etmektir.

Kaş Ekimi Kimler İçin Uygundur?

Kaş ekimi farklı nedenlerle kaş yoğunluğu azalan kişiler için uygulanabilen bir işlemdir.

Özellikle şu durumlarda tercih edilmektedir:

Doğuştan seyrek kaş yapısı

Uzun yıllar yanlış kaş alma nedeniyle incelme

Yanık veya travma sonrası kaş kaybı

Ameliyat izlerine bağlı kaş kaybı

Bazı hastalıklar nedeniyle dökülen kaşlar

Uygun adaylarda işlem lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve hasta işlem sırasında uyanık olur.

Esteworld’de Kaş Ekimi Süreci Nasıl İlerler?

Esteworld’de kaş ekimi süreci planlı şekilde ilerleyen birkaç aşamadan oluşur.

Ön görüşme ve kaş tasarımı

İlk aşamada kişinin beklentileri değerlendirilir. Kaşın kalınlığı, kavisi ve başlangıç–bitiş noktaları belirlenir. Yüz analizi yapılarak kişinin yüz hatlarına en uygun kaş formu çizilir.

Donör alanın belirlenmesi

Genellikle ense bölgesinden ya da kulak üstünden, kaş yapısına en yakın özellikte saç kökleri seçilir. Bu bölge lokal anestezi ile uyuşturulur ve kökler tek tek alınır.

MicroBrow İmplant ile ekim

Kaş bölgesinde açılan mikro kanallara kökler tek tek yerleştirilir. Kaş kıllarının doğal görünmesi için çıkış yönü ve açıları büyük önem taşır.

İyileşme süreci

İşlem sonrası ilk günlerde hafif kızarıklık ve kabuklanma görülebilir. Bu görünüm birkaç gün içinde azalır.

Ekilen tüyler ilk haftalarda dökülebilir. Bu süreç normaldir. Yeni kaşların çıkması genellikle 3–4 ay içinde başlar. Tam sonucun görülmesi ise 8–12 ay sürer.

MicroBrow Kaş Ekiminin Öne Çıkan Özellikleri

Esteworld’de uygulanan MicroBrow İmplant yönteminde şu noktalar ön plana çıkar:

Kişiye özel kaş tasarımı

Doğal açı ve yön planlaması

Mikro düzeyde kök yerleştirme

Yara izi bırakmayan ekipman kullanımı

Kadın ve erkek hastalar için farklı kaş tasarım yaklaşımı

Bu nedenle kaş ekimi yalnızca boşluk doldurma işlemi olarak değil, yüz estetiğinin bir parçası olarak değerlendirilir.

Dr. Burak Tuncer’in Kaş Ekimi Konusundaki Yaklaşımı

Esteworld’ün tedavi anlayışında önemli bir rol üstlenen isimlerden biri grubun Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer’dir. İstanbul’un Fatih ilçesinde doğan Dr. Burak Tuncer, tıp eğitimini Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Öğrencilik döneminde Esteworld bünyesinde saç ekimi ve saç sağlığı alanlarında staj yaparak, saç ve kıl ekimi uygulamalarına dair klinik süreçleri yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Mezuniyetinin ardından saç ekimi ve medikal estetik alanlarında hem Türkiye’de hem de yurt dışında çeşitli eğitimlere katılarak mesleki deneyimini geliştirdi. Uzun süredir Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu’nda Medikal Direktör olarak görev yapan Dr. Burak Tuncer; saç, kaş ve diğer kıl ekimi uygulamalarında kullanılan tedavi protokollerinin oluşturulması ve klinik kalite standartlarının güncellenmesi süreçlerinde aktif rol üstleniyor.

Dr. Burak Tuncer’e göre kaş ekiminde başarılı bir sonuç elde edebilmek için özellikle üç temel noktaya dikkat edilmesi gerekiyor:

1. Doğal görünüm:

Kaş tasarımının kişinin yüz hatlarıyla uyumlu olması gerekir. Her bireyin yüz yapısı farklı olduğu için, tek tip bir kaş formu yerine kişiye özel planlama yapılması önem taşır.

2. Güvenli uygulama süreci:

Donör alanın doğru belirlenmesi, alınan köklerin zarar görmeden korunması ve işlemin hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi en az estetik sonuç kadar önemlidir.

3. Uzun vadeli planlama:

Kaş ekimi tek gün içinde tamamlanan bir işlem olsa da ekilen köklerin büyümesi zaman alır. Bu nedenle işlem sonrası kontroller ve takip süreci, tedavinin önemli bir parçasını oluşturur.

Esteworld’de gerçekleştirilen kaş ekimi uygulamaları, Dr. Burak Tuncer’in oluşturduğu saç ve kıl ekimi protokollerine bağlı olarak yürütülür. Bu yaklaşımda hem estetik beklentiler hem de tıbbi güvenlik unsurları birlikte değerlendirilerek dengeli bir tedavi süreci hedeflenir.

Kaş Ekimi Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kaş ekimi yaptırmayı düşünen kişiler için fiyat konusu en çok merak edilen konular arasında yer alır.

Kaş ekimi ücretleri kullanılan teknik, ekilecek kök sayısı, doktor deneyimi ve klinik hizmetlerine göre değişiklik göstermektedir. Esteworld’de kaş ekimi fiyatı sabit değildir. Her hasta için yapılan değerlendirme sonrasında fiyat belirlenmektedir. Fiyat belirlenirken dikkate alan noktalar aşağıdaki gibidir;

Kaşın mevcut durumu

Ekilecek kök sayısı

MicroBrow İmplant tekniğinin uygulanması

Operasyon sonrası takip süreci gibi faktörler dikkate alınarak kişiye özel planlama yapılır.

MicroBrow Kaş Ekimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kaş ekimi kalıcı mıdır?

Ekilen kökler genellikle kalıcı kabul edilir. İlk dökülme sürecinden sonra çıkan yeni kaşlar uzun yıllar büyümeye devam eder.

Kaş ekimi ne kadar sürer?

Ortalama bir kaş ekimi işlemi yaklaşık 3–4 saat sürer.

Kaş ekimi sonrası iz kalır mı?

Modern tekniklerle yapıldığında donör bölgede belirgin bir iz oluşmaz. Kaş bölgesinde ise ekim alanı yeni çıkan kaşlarla kapanır.

Ekilen kaşlar çok hızlı mı uzar?

İlk aylarda biraz daha hızlı uzayabilir. Zamanla kaş bölgesinin büyüme hızına uyum sağlar.

Kaş ekimi acılı bir işlem midir?

İşlem lokal anestezi altında yapıldığı için operasyon sırasında ağrı hissi minimum düzeydedir.

MicroBrow kaş ekimi Türkiye’de nerede yapılmaktadır?