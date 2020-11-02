2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "125 kazı alanının da programa dahil edilmesiyle ilave 350 uzman personeli de dahil ettiğimizde toplam 700 arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör 2021 sonu itibarıyla istihdam edilmiş olacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Ersoy, sözlerine, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Kültür ve sanat alanında olduğu gibi turizmde de başarılı 2 yıl yaşandığını ifade eden Ersoy, 2018'de 46 milyon, 2019'da 52 milyon ziyaretçinin Türkiye'de ağırlandığını söyledi.

Ersoy, 2020'de ise toplam 58 milyon misafir ağırlanmasının ve 40 milyar doların üzerinde turizm geliri elde edilmesinin hedeflendiğini, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm hareketlerinde ciddi bir daralma yaşandığını kaydetti.

Kovid-19 salgınının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kademeli de olsa başlayan turizm hareketlerinin Türkiye'ye yönelmesini sağlamak için Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın başlatıldığını aktaran Ersoy, programın, uluslararası bilinirliği olan akreditasyon kuruluşları ve sektörün önde gelen paydaşlarıyla hazırlandığını belirtti.

Denetim firmalarının seçiminde de en az 5 ülkede faaliyet göstermesi şartı arandığını anlatan Ersoy, Türkiye'de uluslarası denetim firmaları tarafından denetlenen ve sertifika almaya hak kazanan 5 binden fazla tesisin bulunduğunu söyledi.

Sertifika programının, 15 Temmuz 2020 itibarıyla 50 oda ve üzeri konaklama tesisleri için zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Ersoy, Bakanlığın denetim elemanları ve gizli müşteri denetimleri ile beraber, tesislerin ayda 3-4 kez denetlendiğini ifade etti. Ersoy, 50 oda ve üzeri olma şartının yıl başından itibaren 30 odaya çekildiğini dile getirdi.

Ukrayna, Rusya ve Birleşik Krallık gibi Türkiye'ye sürekli ziyaretçi gönderen ana pazarlardaki basın organlarında yer alacak yayınlar için ağırlama faaliyetleri yürüttüklerini belirten Ersoy, "Bu kapsamda 2020 yılı sonuna kadar bin 225 kişiyi, 2021 yılında da 3 bin 200 kişiyi ağırlamayı planlamaktayız." dedi.

Ersoy, titizlikle ve profesyonel bir şekilde yürütülen bu program sayesinde Türkiye'nin rakibi olan diğer ülkelerin önüne geçildiğini vurguladı.

Hava trafiğinin açılmasıyla ana pazarlarda televizyon ve dijital reklamlarla yoğun iletişim çalışmaları yapıldığını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu yaz Rusya, İngiltere, Almanya, Ukrayna pazarlarının seyahat için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olduk. 2020 yılında 14 ülkede, Birleşik Krallık, Almanya, Ukrayna, Rusya, Sırbistan, Avusturya, Belçika, Japonya, Polonya, Çekya, Fransa, İsrail, Kazakistan, Hollanda'da TV reklamlarımız yayınlandı. Yazılı basın reklamlarına baktığımızda ise ülkemizin tanıtımını dünyanın en prestijli ve en çok okunan dergilerinde gerçekleştirmeyi 2020 yılında da sürdürdük. Bu kapsamda yıl boyunca toplam 8 ülkede 57 dergide reklam çalışmaları gerçekleştirdik. 2020 tanıtımı için etkin olarak kullandığımız mecralardan biri de dijital platformlar olmuştur. 57 ülkede 54 film ile devam etmiş olan dijital reklamlarımız ile toplamda 5,5 milyar gösterim, 1 milyar izlenme alınmıştır."

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin zengin ürün ve destinasyon çeşitliliği ve dünya turizminin değişen trendleri çerçevesinde golf turizmi, müzeler, kültür rotaları, inanç turizmi, gastronomi, alışveriş gibi 50'yi aşkın başlığın "GoTurkey" deneyimler çalışması üzerinden yayına başladığını dile getirerek, bunun yanında bölgelerin ve illerin uluslararası alanda daha çok tanıtılabilmesi için bir organizasyon kurulduğunu söyledi.

"Mavi Bayraklı Plaj sayımızı hızla artırarak dünya birinciliğini hedeflemekteyiz"

Türkiye'nin uluslararası Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2020'de 486 plaj ile dünya sıralamasında 3'üncü olduğuna dikkati çeken Ersoy, "2023 yılına kadar Mavi Bayraklı Plaj sayımızı hızla artırarak dünya birinciliğini hedeflemekteyiz." dedi.

Turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerel halkın da taleplerini dikkate alarak Çeşme, Bodrum, Kadriye, Belek ve Serik'te 5 yıldız standardında toplam 4 ücretsiz halk plajının vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Ersoy, 2021'de Manavgat, Kemer ile İçmeler olmak üzere 3 ücretsiz halk plajını daha hizmete açacaklarını bildirdi.

Yeni turizm yatırımlarının hayata geçirilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirten Ersoy, bu projelerden en önemlisinin Ege Turizm Merkezi'nin ilk etabı olan Çeşme Projesi olduğunu söyledi. Ersoy, bu kapsamda Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin 13 Eylül 2019'da ilan edildiğini hatırlatarak, söz konusu bölgede projelendirme ve planlama çalışmalarının 2021 sonunda tamamlanacağını, 2023'te bölgenin turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bakanlık olarak altyapı yatırımlarına da destek vermeye devam edildiğini ifade eden Ersoy, Antalya ve Bodrum'da bu alanda yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Salgından dolayı turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması ve yeni normal düzende faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla birçok destek paketinin hayata geçirildiğini ifade eden Ersoy, Meclis gündeminde olan kanun teklifiyle turizm sektörünü doğrudan etkileyen Konaklama Vergisi uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmesi, ilave istihdam kapsamında 2020 sonuna kadar geçerli olmak üzere uygulanmaya konulan sigorta prim desteği ve stopaj indirimi ile kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresinin uzatılması konusunda Cumhurbaşkanlığına yetki verilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Ersoy, Bakanlık tarafından kamu bankası ile sağlanan mutabakat çerçevesinde kredi destek paketleri hazırlanarak sektörün kullanımına sunulduğunu ifade etti.

"Atatürk Kültür Merkezi uluslararası yapımlara da kapılarını açacak"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın uluslararası alanda en zengin repertuarı sunmak üzere yola çıktığını kaydeden Ersoy, kadrosu 30 genç yeni sanatçı ile güçlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın artık dünya liginde olduğunu vurguladı.

Ersoy, Yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası'nın 2023 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon ile hizmet vereceğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 60 yıldır kullandığı 600 kişilik Tarihi CSO Salonu'nun ise oluşturulacak sanat adası içinde faaliyetine devam edeceğini söyleyen Ersoy, "Yenisi açılır açılmaz ona restorasyon çalışması yapıp tekrar konserler için kullanmaya devam edeceğiz. Sergi mekanı ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsü, 3 Aralık 2020 tarihinde, ülkemizin ve dünyanın ünlü müzisyenlerinin katılımıyla hizmete açılıyor." şeklinde konuştu.

Mevcut kültür merkezlerine ek olarak 2020'de Erciş Kültür Merkezi'nin tamamlandığını, Burdur Kültür Merkezi inşaatının da yıl sonuna kadar tamamlanacağını anlatan Ersoy, hizmete açılması hedeflenen 4 adet yeni kültür merkezinin projelendirme ve yapımına ilişkin çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin, nitelik ve nicelik bakımından çağın gereksinimlerine uygun olarak yeniden inşa edileceğini, 95 bin 600 metrekare kapalı alanda yeni yapısıyla İstanbullular ile buluşacağını bildirdi.

Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde 2 bin 38 kişilik opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, sanat ve müzik kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sanat galerisi, çok amaçlı salon, tasarım dükkanı, otopark ve sinema bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Sahne sistemleri en son teknoloji ile tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi, Bakanlığımız sanat kurumlarının yanı sıra özel sanat topluluk ve kurumlarının da mekan ihtiyacına cevap verecek, uluslararası yapımlara da kapılarını açacaktır." dedi.

"2020 yılında 248 ilave personel istihdam edilecektir"

Kültürel varlıkları gün yüzüne çıkaracak 157 kazı çalışmasının ülkenin çeşitli yerlerinde devam ettiğini söyleyen Ersoy, 157 arkeolojik kazı çalışmasının 125'inin Türk kazı başkanlıklarınca, 32'sinin yabancı kazı başkanlıklarınca sürdürüldüğünü kaydetti.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlere rağmen arkeolojik kazı ve yüzey araştırması sayısı 500'ü aşmıştır. Bakanlığımız ve bağlı kurumlarımızın destekleri ile 2019 yılında başlatılan 12 aylık kazı programına dahil olan kazı başkanlığı sayısı bu yıl 3 kat artırılarak 20'den 62'ye çıkarılmıştır. 2021 yılında kalanları dahil ederek bu sayıyı 125'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl boyu süren kazılar kapsamında 2019'da ilave 100 arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör istihdam edilmiş olup 2020 yılında da arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör unvanlarında 248 ilave personel istihdam edilecektir. Bunlarla ilgili gerekli başvurular sitelerimizde açıklandı. Beklenti vardı, arkeologlarımız özellikle, başvurularını hızlı şekilde yapabilirler. 2021 yılı sonunda 125 kazı alanının da bu programa dahil edilmesiyle ilave 350 uzman personeli de dahil ettiğimizde toplam 700 arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör 2021 sonu itibarıyla istihdam edilmiş olacak."

Bakan Ersoy, 2004-2020 yıllarında toplam 4 bin 440 adet kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi.

Türkiye kökenli eserlerin iadesine yönelik hukuki ve diplomatik çalışmaları sürdürülen 65 dosyanın bulunduğunu vurgulayan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki etkinliğin artırılması için şube müdürlüğü düzeyinde hizmet veren birimin daire başkanlığı düzeyine yükseltildiğini, Mart 2020'de Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı kurulduğunu ve bu alanda çalışan uzman sayısının 3 kat artırıldığını söyledi.

Ersoy, 2020 yılı itibarıyla Bakanlık bünyesindeki 199 müze, 142 düzenlenmiş ören yeri ve Bakanlık denetimindeki 287 özel müzenin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'de bir ilk durumundaki dünyanın en büyük havaalanı müzesi olan bin metrekarelik İstanbul Havalimanı Müzesi'nin 17 Temmuz 2020'de ziyarete açıldığını hatırlattı.

"11 milyonun üzerinde Müzekart kullanıcısı ile buluşulmuştur"

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarında, Edirne Hıdırlık Tabyası'nda Balkan Savaşları Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Mersin Tarsus Müzesi, Kilis Müzesi, Kahramanmaraş Elbistan Müzesi, Manisa Müzesi, Tunceli Müzesi ve İstanbul Atlas Sinema Müzesi'nin ziyarete açılma çalışmalarında sona gelindiğini belirten Ersoy, bu yıl sonunda müzelerin açılışının gerçekleştirileceğini ifade etti. Ersoy, İstanbul Atlas Sinema Müzesi'nin de kasım sonuna kadar açılacağını bildirdi.

Ersoy, "Müze ve ören yerlerinde farkındalık yaratma amacıyla başlatılan Müzekart uygulamasıyla; bugüne kadar 11 milyonun üzerinde Müzekart kullanıcısı ile buluşulmuştur. Ayrıca Bakanlığımız Çanakkale Alan Başkanlığı'na bağlı müzeler ile Milli Saraylara bağlı Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları, kasırlar ve yenilenen Galata Kulesi de Müzekart ile ziyaret edilebilme imkanına kavuşmuştur." diye konuştu.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesinin, GalataPort'tan başlayıp Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Garibaldi Sahnesi, Mısır Apartmanı Mehmet Akif Evi, Atlas Sinema Müzesi, Taksim Sahne, Taksim Camii İslam Eserleri Kültür Merkezi'nin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erecek bir gezi güzergahı projesi olduğu bilgisini veren Ersoy, kültür yolu boyunca tiyatro, güzel sanatlar, opera, bale, sergi, sinema, kısa film, kitap ve geleneksel sanatların sergilendiği pek çok sanat etkinliğinin bir araya getirileceğini ifade etti.

Bakan Ersoy, restorasyonu tamamlanan ve bir cazibe merkezi olarak ziyarete yeniden açılan Galata Kulesi'nin, 6 Ekim açılış tarihinden bugüne kadar yoğun ilgi gördüğünü ve 60 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne 2000'de alınan Sümela Manastırı'nın daha önce hiç ziyarete açılmamış olan bölümlerinin de üçüncü etap olarak planlandığını, 2021'de tamamlanacağını dile getiren Ersoy, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki varlık sayısının 2020 yılı itibarıyla 83'e ulaştığını belirtti.

(Sürecek)