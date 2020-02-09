27 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika

Bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelindeki 27 ilde eğitime ara verildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, saat 22.00 itibariyle, kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir ve Kars il genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime yarın ara verildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı ve Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla, Yeşilhisar ve Bünyan ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Trabzon ve Rize'de iki gün tatil

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Rize Valisi Kemal Çeber de merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi. Kentteki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde de eğitime iki gün süreyle ara verildi.

Bazı ilçelerde de okullar tatil edildi

Yurt genelinde bazı illerdeki ilçelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edilmesi kararı alındı.

Batman'ın Sason ilçesi ile Siirt'in Eruh ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, kent merkezi ile Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise yarın tüm okullar tatil edildi.

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, birinde taşımalı eğitim olmak üzere 13 ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'nin ardından, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya'daki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Bursa'da da Büyükorhan ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.